https://sputnikarabic.ae/20230721/-رونالدو-في-ورطة-تهدد-عقد-المليار-دولار--1079280104.html

رونالدو في ورطة تهدد عقد "المليار دولار"

رونالدو في ورطة تهدد عقد "المليار دولار"

أدخل كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، نفسه في مشكلة قانونية، بعدما ارتدى واقيا للساق (شنغارد) يحمل علامة "أديداس"، الشركة المنافسة لـ"نايكي" (الراعي... 21.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-21T13:20+0000

2023-07-21T13:20+0000

2023-07-21T13:20+0000

مجتمع

رياضة

منوعات

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ارتدى رنالدو واقي الساق من علامة "أديداس" الألمانية في مباراة ودية أمام نادي "سلتا فيغو" الإسباني، وكان ظاهرا من خلال جوربه الطويل، وبتدقيق النظر يمكن رؤية العلامة بوضوح، بحسب ما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".ورغم هزيمة نادي النصر بخماسية نظيفة، إلا أن أزمة الـ"شنغارد" كانت أبرز ما حدث في اللقاء، إذ يمكن أن تكبد النجم البرتغالي خسائر مادية كبيرة بسبب "خرق قانوني" لعقد رعاية مع "نايكي" الأمريكية.وارتبط رونالدو منذ 2003، بعقد رعاية مع "نايكي".وشارك رونالدو، على مدار العقدين الماضيين، في مباريات مستخدما أكثر من 70 زوجا من أحذية الشركة، التي اعتمدت عليه في الترويج لأحدث منتجاتها.وفي عام 2016، أصبح رونالدو ثالث رياضي يوقع عقد رعاية مدى الحياة (في تاريخ الشركة) بقيمة مليار دولار وفق تقارير صحفية.أصبح رونالدو، منذ ذلك الوقت، مرادفا لـ"نايكي"، حيث ظهر في معظم إعلانات الشركة خلال حياته المهنية.ويفرض عقد الرعاية على النجم البرتغالي أن يرتدي ملابس ويستخدم معدات رياضية من "نايكي" حصرا، بما في ذلك أحذية كرة القدم والقمصان، إلا إذا كان ناديه تحت رعاية شركة أخرى، كما كان الحال في ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي.وانضم كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر خلال مرحلة الانتقالات الشتوية الماضية في صفقة انتقال حر، وذلك بعدما فسخ عقده مع مانشستر يونايتد قبل بطولة كأس العالم في قطر 2022.وشارك "الدون" في 17 مباراة مع النصر خلال 5 أشهر، حيث خاض 14 لقاء في الدوري السعودي، بجانب مباراتين في كأس الملك وأخرى في كأس السوبر، واستطاع خلالهما تسجيل 13 هدفا.

https://sputnikarabic.ae/20230718/رونالدو-يقول-إنه-فتح-الباب-لـهجرة-الأوروبيين-إلى-السعودية-ويستبعد-العودة-إلى-كرة-القدم-الأوروبية-1079161691.html

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