https://sputnikarabic.ae/20230722/أردوغان-يستقبل-تبون-في-إسطنبول-1079303402.html
أردوغان يستقبل تبون في إسطنبول
أردوغان يستقبل تبون في إسطنبول
استقبل الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى تركيا على رأس وفد وزاري. 22.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-22T13:43+0000
2023-07-22T13:43+0000
2023-07-22T13:43+0000
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ذكرت ذلك صحيفة "النهار" الجزائرية، التي أشارت إلى أن أردوغان أجرى مباحثات ثنائية مع تبون، اليوم السبت، في إسطنبول التي وصلها أمس الجمعة، في زيارة تستمر على مدى يومين.ولفتت صحيفة "الشروق" الجزائرية، إلى أن زيارة الرئيس الجزائري إلى تركيا تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرة إلى أن السنوات الأخيرة تشهد تنامي علاقات التعاون بينهما بوتيرة متسارعة.وأوضحت الصحيفة أن الزيارة الرسمية المكثفة بين مسؤولي البلدين تمثل جزءا من جهود تعزيز التعاون الثنائي وساهمت في وضع أسس لشراكة مستدامة ومتكاملة الجوانب بين البلدين.يذكر أن زيارة تركيا تأتي بعد زيارة قام بها تبون إلى الصين، بدأها الاثنين الماضي، وشهدت توقيع اتفاقيات تعاون مشترك بين الجانبين.
https://sputnikarabic.ae/20230721/تبون-الجزائر-مؤهلة-لتصبح-قطبا-لصناعة-السيارات-1079266501.html
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العالم, أخبار العالم الآن, عبد المجيد تبون, رجب طيب أردوغان, الجزائر, أخبار تركيا اليوم, الصين
العالم, أخبار العالم الآن, عبد المجيد تبون, رجب طيب أردوغان, الجزائر, أخبار تركيا اليوم, الصين
أردوغان يستقبل تبون في إسطنبول
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استقبل الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى تركيا على رأس وفد وزاري.
ذكرت ذلك صحيفة "النهار" الجزائرية، التي أشارت
إلى أن أردوغان أجرى مباحثات ثنائية مع تبون، اليوم السبت، في إسطنبول التي وصلها أمس الجمعة، في زيارة تستمر على مدى يومين.
ولفتت صحيفة "الشروق" الجزائرية، إلى أن زيارة الرئيس الجزائري
إلى تركيا تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرة إلى أن السنوات الأخيرة تشهد تنامي علاقات التعاون بينهما بوتيرة متسارعة.
وأوضحت الصحيفة أن الزيارة الرسمية المكثفة بين مسؤولي البلدين تمثل جزءا من جهود تعزيز التعاون الثنائي وساهمت في وضع أسس لشراكة مستدامة ومتكاملة الجوانب بين البلدين.
يذكر أن زيارة تركيا تأتي بعد زيارة قام بها تبون إلى الصين
، بدأها الاثنين الماضي، وشهدت توقيع اتفاقيات تعاون مشترك بين الجانبين.