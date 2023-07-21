https://sputnikarabic.ae/20230721/تبون-الجزائر-مؤهلة-لتصبح-قطبا-لصناعة-السيارات-1079266501.html

تبون: الجزائر مؤهلة لتصبح قطبا لصناعة السيارات

تبون: الجزائر مؤهلة لتصبح قطبا لصناعة السيارات

كشف الرئيس عبد المجيد تبون، خلال زيارته لجمهورية الصين الشعبية، عن إمكانية تحول الجزائر إلى قطب لصناعة السيارات. 21.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-21T10:11+0000

2023-07-21T10:11+0000

2023-07-21T10:11+0000

العالم العربي

الجزائر

عبد المجيد تبون

الصين

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/10/1078190586_0:70:1995:1192_1920x0_80_0_0_bf34461f5adc1e35750b4cb1017bcd1a.jpg

ونقلت صحيفة "الشروق" الجزائرية عن تبون أنه يرى إمكانية تحول بلاده إلى قطب لصناعة السيارات، وذلك نظرا لموقعها الاستراتيجي في أفريقيا وقربها من أوروبا.وأشار تبون إلى أن الجزائر مستعدة لتوفير التسهيلات والمزايا العديدة للمستثمرين الأجانب، بما في ذلك مصنعي السيارات، مؤكدا استقبالهم بكل حرارة في بلاده.في السياق ذاته، قام الرئيس تبون بجولة في مجمع "بي أي دي" لصناعة السيارات والمركبات في مدينة شنزن جنوبي الصين، والذي يُعد أكبر مصنع للسيارات الكهربائية في العالم.وتفقّد تبون مختلف ورشات المصنع ومراحل وطرق تصنيع السيارات الكهربائية فيه، كما أعرب تبون عن اهتمامه بالتكنولوجيا العالية التي تم استخدامها في صناعة السيارات الكهربائية، ودعا إلى تبادل الخبرات في هذا المجال بين الجزائر والصين.وكان تبون قد التقى، أمس الخميس، بممثلين عن أفراد الجالية الجزائرية المقيمة في الصين، ضمن زيارته الرسمية لهذا البلد، التي بدأت يوم الاثنين الماضي.وقالت صحيفة "النهار" الجزائرية، إن تبون استمع خلال الاجتماع إلى مخاوف واهتمامات المتحدثين، بما في ذلك الطلاب ورجال الأعمال المقيمين في الصين، ورد على أسئلتهم حول مسائل مختلفة.وأكد الرئيس تبون أن نتائج زيارته الرسمية إلى الصين "إيجابية جدا"، وأن المشاريع والاتفاقيات التي تم التوصل إليها مع الجانب الصيني "ضخمة وتعود بالمنفعة المتبادلة" للبلدين.

https://sputnikarabic.ae/20230720/تبون-الجزائر-تسترجع-مكانتها-لدى-الدول-الكبرى-والصديقة-1079240132.html

https://sputnikarabic.ae/20230222/الجزائر-تبدأ-نشر-أعمدة-شحن-للسيارات-الكهربائية-1073864918.html

الجزائر

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, الجزائر, عبد المجيد تبون, الصين, الأخبار