https://sputnikarabic.ae/20230722/أردوغان-يكشف-رد-فعل-السعودية-والإمارات-وقطر-على-إعلان-عودة-العلاقات-بين-تركيا-ومصر-1079295054.html

أردوغان يكشف رد فعل السعودية والإمارات وقطر على إعلان عودة العلاقات بين تركيا ومصر

أردوغان يكشف رد فعل السعودية والإمارات وقطر على إعلان عودة العلاقات بين تركيا ومصر

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن "علاقات تركيا مع مصر ستتطور بشكل مختلف للغاية"، مشيرا أنه سيزور ليبيا في جولة تشمل بعض دول شمال أفريقيا. 22.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-22T08:32+0000

2023-07-22T08:32+0000

2023-07-22T08:32+0000

مصر

أخبار مصر الآن

أخبار تركيا اليوم

السعودية

أخبار السعودية اليوم

أخبار ليبيا اليوم

أخبار الإمارات العربية المتحدة

أخبار قطر اليوم

قطر

رجب طيب أردوغان

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/0e/1078104935_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_68927ab810c7b963a3a0d4087a584a8c.jpg

وذكر أردوغان، في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة خلال عودته من جولة شملت السعودية وقطر والإمارات، أنه "لمس من قادة دول الخليج التي زارها ترحيبا بإعلان تركيا ومصر رفع علاقاتهما الدبلوماسية إلى مستوى السفراء مؤخرا"، حسب وكالة "الأناضول" التركية.وقال: "في لقاءاتي الخاصة مع القادة خلال زيارتي لدول الخليج، لمست أن الخطوة التي اتخذناها بشأن مصر جعلتهم سعداء حقا، وجميعهم شكرونا بشأن الخطوة"، مضيفا أن "الوزراء ورجال الأعمال يطورون العلاقات مع مصر".وأعلنت كل من تركيا ومصر رفع علاقاتهما الدبلوماسية إلى مستوى السفراء. وعينت تركيا صالح موتلو شن، سفيرا جديدا لها في القاهرة، بينما أعلنت مصر تعيين عمرو الحمامي، سفيرا لها في أنقرة.واتفق الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والمصري عبد الفتاح السيسي، الشهر الماضي، على أهمية البدء الفوري في رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وتبادل السفراء، وذلك بعد فوز أردوغان في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.وشهدت العلاقات (المصرية - التركية) خلال السنوات الـ10 الماضية، جمودا سياسيا مع استمرار العلاقات الاقتصادية، وتدني مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين إلى أدنى المستويات، لكن قبل أقل من عامين بدأ الحديث عن التقارب، الذي تم تتويجه بالقرار الأخير الخاص بتبادل السفراء.

https://sputnikarabic.ae/20230706/السفير-التركي-لدى-مصر-حان-وقت-التضامن-في-كل-المجالات-بعد-10-سنوات-من-القطيعة-1078796795.html

مصر

السعودية

قطر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مصر, أخبار مصر الآن, أخبار تركيا اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار ليبيا اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار قطر اليوم, قطر, رجب طيب أردوغان, العالم