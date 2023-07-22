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https://sputnikarabic.ae/20230722/الأمم-المتحدة-تعرب-عن-أسفها-وتعازيها-في-مقتل-مراسل-سبوتنيك--1079309431.html
الأمم المتحدة تعرب عن أسفها وتعازيها في مقتل مراسل "سبوتنيك"
الأمم المتحدة تعرب عن أسفها وتعازيها في مقتل مراسل "سبوتنيك"
أعرب المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، اليوم السبت، عن تعازي المنظمة الدولية في مقتل مراسل وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، روستيسلاف جورافليف، الذي... 22.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-22T19:21+0000
2023-07-22T19:21+0000
روسيا
العالم
الامم المتحدة
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وقال دوجاريك في حديث لوكالة "سبوتنيك": "نأسف لوفاة صحفي آخر في هذه الحرب ونقدم أعمق تعازينا لأسرته وأصدقائه وزملائه".وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن مراسل وكالة "سبوتنيك"، روستيسلاف جورافليوف، الذي يعمل في منطقة العملية العسكرية الخاصة، توفي بعد تعرضه لإصابات خطيرة.وبحسب الدفاع الروسية فإن "الحالة الصحية للصحفيين المصابين ما بين المتوسطة، والمستقرة، ولا تهديدات على حياتهم، ويتم توفير كل الرعاية الطبية اللازمة".وفي وقت سابق، أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان، في بيان، الموافقة على تسليم نظام كييف ذخائر عنقودية، رغم إدراك خطرها على المدنيين.وأعلن البنتاغون بالتزامن مع ذلك عن "حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، والتي تضمنت ذخائر عنقودية لقذائف المدفعية، و32 عربة قتال مشاة من طراز "برادلي"، ونفس العدد من ناقلات الجنود المدرعة "سترايكر"، وبلغت قيمة الحزمة الجديدة 800 مليون دولار".
https://sputnikarabic.ae/20230722/روسيا-أمريكا-تتحمل-مسؤولية-مقتل-مراسل-سبوتنيك-بذخيرة-عنقودية--1079304065.html
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روسيا, العالم, الامم المتحدة
روسيا, العالم, الامم المتحدة

الأمم المتحدة تعرب عن أسفها وتعازيها في مقتل مراسل "سبوتنيك"

19:21 GMT 22.07.2023
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أعرب المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، اليوم السبت، عن تعازي المنظمة الدولية في مقتل مراسل وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، روستيسلاف جورافليف، الذي فقد حياته في قصف للقوات الأوكرانية بذخائر عنقودية على تجمع لصحفيين روس في زابوروجيه.
وقال دوجاريك في حديث لوكالة "سبوتنيك": "نأسف لوفاة صحفي آخر في هذه الحرب ونقدم أعمق تعازينا لأسرته وأصدقائه وزملائه".
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن مراسل وكالة "سبوتنيك"، روستيسلاف جورافليوف، الذي يعمل في منطقة العملية العسكرية الخاصة، توفي بعد تعرضه لإصابات خطيرة.
الأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2023
روسيا: أمريكا تتحمل مسؤولية مقتل مراسل "سبوتنيك" بذخيرة عنقودية
14:09 GMT
وبحسب الدفاع الروسية فإن "الحالة الصحية للصحفيين المصابين ما بين المتوسطة، والمستقرة، ولا تهديدات على حياتهم، ويتم توفير كل الرعاية الطبية اللازمة".
وفي وقت سابق، أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان، في بيان، الموافقة على تسليم نظام كييف ذخائر عنقودية، رغم إدراك خطرها على المدنيين.
وأعلن البنتاغون بالتزامن مع ذلك عن "حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، والتي تضمنت ذخائر عنقودية لقذائف المدفعية، و32 عربة قتال مشاة من طراز "برادلي"، ونفس العدد من ناقلات الجنود المدرعة "سترايكر"، وبلغت قيمة الحزمة الجديدة 800 مليون دولار".
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