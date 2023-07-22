https://sputnikarabic.ae/20230722/روسيا-أمريكا-تتحمل-مسؤولية-مقتل-مراسل-سبوتنيك-بذخيرة-عنقودية--1079304065.html
روسيا: أمريكا تتحمل مسؤولية مقتل مراسل "سبوتنيك" بذخيرة عنقودية
روسيا: أمريكا تتحمل مسؤولية مقتل مراسل "سبوتنيك" بذخيرة عنقودية
صرّح النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، بأن أمريكا تتحمل مسؤولية مقتل مراسل وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، روستيسلاف... 22.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-22T14:09+0000
2023-07-22T14:09+0000
2023-07-22T14:09+0000
روسيا
العالم
الامم المتحدة
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وكتب بوليانسكي على "تويتر": "الذخائر العنقودية التي قدمتها أمريكا (لكييف) تقتل الصحفيين في أوكرانيا. أتساءل ما هو الرأي العام الأمريكي حيال أن بلادهم تتجاوز كل الخطوط الحمراء الأخلاقية في محاولة غير مجدية لإنقاذ نظام كييف المنهار والفاسد".وأضاف: "يبدو أن المؤسسة الأمريكية لا يمكنها إلا إلقاء محاضرات على الآخرين".وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن مراسل وكالة "سبوتنيك"، روستيسلاف جورافليوف، الذي يعمل في منطقة العملية العسكرية الخاصة، توفي بعد إصابات خطيرة.وبحسب الدفاع الروسية فإن "حالة صحة الصحفيين المصابين ما بين المتوسطة، والمستقرة، لا تهديدات على حياتهم، ويتم توفير كل الرعاية الطبية اللازمة".وفي وقت سابق، أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان، في بيان، الموافقة على تسليم نظام كييف ذخائر عنقودية، رغم إدراك خطرها على المدنيين.وأعلن البنتاغون بالتزامن مع ذلك عن "حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، والتي تضمنت ذخائر عنقودية لقذائف المدفعية، و32 عربة قتال مشاة من طراز "برادلي"، ونفس العدد من ناقلات الجنود المدرعة "سترايكر"، وبلغت قيمة الحزمة الجديدة 800 مليون دولار".
https://sputnikarabic.ae/20230722/مجلس-الفيدرالية-الروسي-أمريكا-المسؤولة-عن-قصف-الصحفيين-بقذائف-عنقودية-1079300620.html
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روسيا, العالم, الامم المتحدة
روسيا, العالم, الامم المتحدة
روسيا: أمريكا تتحمل مسؤولية مقتل مراسل "سبوتنيك" بذخيرة عنقودية
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صرّح النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، بأن أمريكا تتحمل مسؤولية مقتل مراسل وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، روستيسلاف جورافليف، وأنها (أمريكا) تخطت جميع الحدود الأخلاقية.
وكتب بوليانسكي على "تويتر": "الذخائر العنقودية التي قدمتها أمريكا (لكييف) تقتل الصحفيين في أوكرانيا. أتساءل ما هو الرأي العام الأمريكي حيال أن بلادهم تتجاوز كل الخطوط الحمراء الأخلاقية في محاولة غير مجدية لإنقاذ نظام كييف المنهار والفاسد".
وأضاف: "يبدو أن المؤسسة الأمريكية لا يمكنها إلا إلقاء محاضرات على الآخرين".
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن مراسل وكالة "سبوتنيك"، روستيسلاف جورافليوف، الذي يعمل في منطقة العملية العسكرية الخاصة، توفي بعد إصابات خطيرة.
وبحسب الدفاع الروسية فإن "حالة صحة الصحفيين المصابين ما بين المتوسطة، والمستقرة، لا تهديدات على حياتهم، ويتم توفير كل الرعاية الطبية اللازمة".
وفي وقت سابق، أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان، في بيان، الموافقة على تسليم نظام كييف ذخائر عنقودية،
رغم إدراك خطرها على المدنيين.
وأعلن البنتاغون بالتزامن مع ذلك عن "حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، والتي تضمنت ذخائر عنقودية لقذائف المدفعية، و32 عربة قتال مشاة من طراز "برادلي"، ونفس العدد من ناقلات الجنود المدرعة "سترايكر"، وبلغت قيمة الحزمة الجديدة 800 مليون دولار".