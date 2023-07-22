https://sputnikarabic.ae/20230722/برلمانيان-انضمام-الجزائر-لـبريكس-يحقق-التنمية-في-أفريقيا-عبر-الشراكات-مع-روسيا-والصين-1079309572.html

برلمانيان: انضمام الجزائر لـ"بريكس" يحقق التنمية في أفريقيا عبر الشراكات مع روسيا والصين

برلمانيان: انضمام الجزائر لـ"بريكس" يحقق التنمية في أفريقيا عبر الشراكات مع روسيا والصين

قال نائب رئيس مجلس الشعب الجزائري، موسى خرفي، إن الدول الأفريقية تستفيد بقدر كبير من انضمام بلاده لمنظمة "بريكس" في العديد من المجالات. 22.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-22T19:49+0000

2023-07-22T19:49+0000

2023-07-22T19:49+0000

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تقارير سبوتنيك

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وأعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يوم الجمعة، أن بلاده قدمت طلبًا رسميًا للانضمام إلى مجموعة "بريكس".احتياجات الدول الأفريقيةحول الأمر أضاف خرفي في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الجزائر يمكنها أن تساعد في تهيئة البنى التحتية ودعم القطاعات الصحية في الدول الأفريقية والعديد من المجالات الأخرى.ولفت إلى أن الدول الأفريقية تحتاج للتنمية في العديد من القطاعات، الصناعية والزراعية والعسكرية، بما يساعد على التنمية فيها، وخلق الاستقرار بدلا من عبور شباب الدول الأفريقية نحو أوروبا بحثا عن المال.دعم روسيا والصينفي الإطار قال البرلماني الجزائري بريش عبد القادر، إن دعم روسيا والصين للجزائر بانضمامها لتجمع "بريكس" يمكن من الانضمام بشكل رسمي للتجمع، من أجل تعزيز الشراكة الاستراتيجية والاستثمارات البينية.تحقيق النهضة والتنميةوأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن انضمام بلاده لـ"بريكس" يهدف لتحقيق النهضة الاقتصادية، ووجودها ضمن الدول الكبرى لما تتوفر عليه من إمكانيات تؤهلها لذلك.وتابع: "كافة الأدوار التي تتمتع بها الجزائر، تمنحها المكانة التي يمكن من خلالها المساهمة في ترسيخ النظام متعدد الأقطاب، مع الدول الكبرى التي تدعم التنمية والاستقرار في دول المنطقة، وفي المقدمة منها روسيا والصين".وشدد على أن الجزائر تعمل على تعزيز العلاقات والشراكات بين الدول الأفريقية من جانب وروسيا والصين من جانب، بما يحقق المنفعة المتبادلة.ومجموعة "بريكس" هي تكتل يضم روسيا والصين والبرازيل وجنوب أفريقيا والهند، تأسست عام 2006، في قمة استضافتها مدينة يكاترينبورغ الروسية وتحول اسمها من "بريك" إلى بريكس في 2011، بعد انضمام جنوب أفريقيا إليها. وتهدف هذه المجموعة الدولية إلى زيادة العلاقات الاقتصادية فيما بينها بالعملات المحلية، ما يقلل الاعتماد على الدولار.

https://sputnikarabic.ae/20230722/الجزائر-تقدم-طلبا-رسميا-للانضمام-إلى-بريكس-1079291895.html

https://sputnikarabic.ae/20230721/تبون-الجزائر-مؤهلة-لتصبح-قطبا-لصناعة-السيارات-1079266501.html

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