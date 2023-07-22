https://sputnikarabic.ae/20230722/خامنئي-يدعو-السويد-إلى-تسليم-منفذ-جريمة-الاعتداء-على-القرآن-الكريم-إلى-الدول-الإسلامية-1079301410.html

خامنئي يدعو السويد إلى تسليم منفذ جريمة الاعتداء على القرآن الكريم إلى الدول الإسلامية

خامنئي يدعو السويد إلى تسليم منفذ جريمة الاعتداء على القرآن الكريم إلى الدول الإسلامية

دعا المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم السبت، "الحكومة السويدية إلى تسليم منفذ جريمة الاعتداء على القرآن الكريم إلى الأجهزة القضائية التابعة للدول الإسلامية". 22.07.2023, سبوتنيك عربي

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وقال خامنئي، في بيان له، إن "حادثة الاعتداء على المصحف، مؤامرة"، واصفا إياها بــ"الحادثة المريرة والخطيرة"، مؤكدا أن "جميع علماء الإسلام يدعون إلى إنزال أشد العقاب بحق من نفذ هذه الجريمة".وقام المواطن العراقي السويدي، سلوان موميكا، الخميس الماضي، وللمرة الثانية خلال الأسابيع القليلة الماضية، بالإساءة للقرآن بدعم من الشرطة السويدية. واستدعى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، سفير السويد إلى وزارة الخارجية، وتم إبلاغه احتجاج جمهورية إيران الإسلامية الشديد على ذلك، وتحميل الحكومة السويدية المسؤولية الكاملة عن عواقب إثارة مشاعر المسلمين في العالم.وأشار إلى القرار الأخير الذي وافق عليه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف ضد إهانة القرآن الكريم، واعتبر إعادة الحكومة السويدية السماح بتدنيس القرآن الكريم، استخفافا بقرارات المؤسسات والمنظمات الدولية.وقبل فترة، بعد أن قام موميكا بحرق نسخة من القرآن الكريم في أول أيام عيد الأضحى المبارك، استدعى مدير عام دائرة غرب أوروبا في الخارجية الإيرانية القائم بالأعمال السويدي لدى طهران وأبلغه احتجاج إيران، على ذلك وانتقد الحكومة السويدية على السماح بمثل هذه الإساءات بحجة حرية التعبير.كما أن الخارجية الإيرانية أرجأت إرسال سفيرها الجديد إلى ستوكهولم احتجاجا على ذلك. ولقيت الإساءة للقرآن موجة واسعة من الاستنكار والإدانة لدى مسلمي العالم تجاه العمل المستهجن.

https://sputnikarabic.ae/20230722/إيران-ترفض-استقبال-السفير-السويدي-الجديد-وإرسال-سفيرها-إلى-ستوكهولم-فيديو-1079292638.html

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