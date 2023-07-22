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Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230722/مجلس-الفيدرالية-الروسي-أمريكا-المسؤولة-عن-قصف-الصحفيين-بقذائف-عنقودية-1079300620.html
مجلس الفيدرالية الروسي: أمريكا المسؤولة عن قصف الصحفيين بقذائف عنقودية
مجلس الفيدرالية الروسي: أمريكا المسؤولة عن قصف الصحفيين بقذائف عنقودية
صرح نائب رئيس مجلس الفيدرالية الروسي، قسطنطين كوساتشيف، أن استخدام الذخائر العنقودية غير إنساني، والمسؤولية عن مقتل الصحفيين أثناء قصف هذه القذائف لا تقع على... 22.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-22T12:53+0000
2023-07-22T12:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وكتب على قناته "تلغرام": "استخدام الذخائر العنقودية غير إنساني ويجب استبعاده من ممارسة الحرب".وأضاف: "تبين أن جميع تأكيدات الأمريكيين والأوكرانيين بعدم وجود خطط لاستخدام هذه الأسلحة ضد غير المقاتلين هي أكاذيب محضة. وتقع المسؤولية عن هذه الجريمة بشكل متساوٍ على عاتق أوكرانيا والولايات المتحدة".ووصفها كوساتشيف بأنها "أنباء مروعة".وقال: "إننا نحزن مع أقارب وأصدقاء وزملاء روستيسلاف".أفيد بأن مراسل وكالة "سبوتنيك" اليوم السبت، روستيسلاف جورافليوف، الذي يعمل في منطقة العملية العسكرية الخاصة، توفي بعد إصابات خطيرة.وأشارت الدفاع الروسية، خلال إجلاء الصحفيين إلى مؤسسات طبية ميدانية تابعة لوزارة الدفاع، توفي المراسل الصحفي، وتلقى الصحفيون المصابون الرعاية الطبية".وبحسب الدفاع الروسية: "حالة صحة الصحفيين المصابين من بين المتوسطة، والمستقرة، لا تهديدات على حياتهم، ويتم توفير جميع الرعاية الطبية اللازمة".وفي وقت سابق، أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان، في بيان، الموافقة على تسليم نظام كييف ذخائر عنقودية، رغم إدراك خطرها على المدنيين.وأعلن البنتاغون بالتزامن مع ذلك عن "حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، والتي تضمنت ذخائر عنقودية لقذائف المدفعية، و32 عربة قتال مشاة من طراز برادلي، ونفس العدد من ناقلات الجنود المدرعة سترايكر، حيث بلغت قيمة الحزمة الجديدة 800 مليون دولار".
https://sputnikarabic.ae/20230722/الدفاع-الروسية-تم-القضاء-على-عدد-كبير-من-المرتزقة-البولنديين-والألمان-في-لفوف--عاجل-1079298467.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

مجلس الفيدرالية الروسي: أمريكا المسؤولة عن قصف الصحفيين بقذائف عنقودية

12:53 GMT 22.07.2023
© Sputnik . Мария Девахинаمبنى مجلس الفيدرالية (الغرفة العليا) للبرلمن الروسي في موسكو
مبنى مجلس الفيدرالية (الغرفة العليا) للبرلمن الروسي في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2023
© Sputnik . Мария Девахина
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صرح نائب رئيس مجلس الفيدرالية الروسي، قسطنطين كوساتشيف، أن استخدام الذخائر العنقودية غير إنساني، والمسؤولية عن مقتل الصحفيين أثناء قصف هذه القذائف لا تقع على أوكرانيا فقط، ولكن أيضًا في الولايات المتحدة.
وكتب على قناته "تلغرام": "استخدام الذخائر العنقودية غير إنساني ويجب استبعاده من ممارسة الحرب".
وأضاف: "تبين أن جميع تأكيدات الأمريكيين والأوكرانيين بعدم وجود خطط لاستخدام هذه الأسلحة ضد غير المقاتلين هي أكاذيب محضة. وتقع المسؤولية عن هذه الجريمة بشكل متساوٍ على عاتق أوكرانيا والولايات المتحدة".
ووصفها كوساتشيف بأنها "أنباء مروعة".
وقال: "إننا نحزن مع أقارب وأصدقاء وزملاء روستيسلاف".
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: تم القضاء على عدد كبير من المرتزقة البولنديين والألمان في لفوف
10:49 GMT
أفيد بأن مراسل وكالة "سبوتنيك" اليوم السبت، روستيسلاف جورافليوف، الذي يعمل في منطقة العملية العسكرية الخاصة، توفي بعد إصابات خطيرة.
وأشارت الدفاع الروسية، خلال إجلاء الصحفيين إلى مؤسسات طبية ميدانية تابعة لوزارة الدفاع، توفي المراسل الصحفي، وتلقى الصحفيون المصابون الرعاية الطبية".
وبحسب الدفاع الروسية: "حالة صحة الصحفيين المصابين من بين المتوسطة، والمستقرة، لا تهديدات على حياتهم، ويتم توفير جميع الرعاية الطبية اللازمة".
وفي وقت سابق، أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان، في بيان، الموافقة على تسليم نظام كييف ذخائر عنقودية، رغم إدراك خطرها على المدنيين.
وأعلن البنتاغون بالتزامن مع ذلك عن "حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، والتي تضمنت ذخائر عنقودية لقذائف المدفعية، و32 عربة قتال مشاة من طراز برادلي، ونفس العدد من ناقلات الجنود المدرعة سترايكر، حيث بلغت قيمة الحزمة الجديدة 800 مليون دولار".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:25 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20 يوليو, 13:00 GMT
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