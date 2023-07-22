https://sputnikarabic.ae/20230722/صحيفة-البرلمان-التركي-يعتزم-النظر-في-قبول-عضوية-السويد-في-الناتو-في-أكتوبر-المقبل-1079294892.html
صحيفة: البرلمان التركي يعتزم النظر في قبول عضوية السويد في الناتو في أكتوبر المقبل
صحيفة: البرلمان التركي يعتزم النظر في قبول عضوية السويد في الناتو في أكتوبر المقبل
كشفت وسائل إعلام تركية، اليوم السبت، أن النظر في طلب السويد لعضوية الناتو يعتزم طرحه في البرلمان التركي في شهر أكتوبر القادم. 22.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-22T08:06+0000
2023-07-22T08:06+0000
2023-07-22T08:07+0000
العالم
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وذكرت صحيفة "حريت" نقلاً عن مصادر أن اقتراحًا للنظر في طلب السويد لعضوية الناتو سيطرح على البرلمان التركي في أكتوبر.وكتبت الصحيفة "أصبح معروفا أن قضية عضوية السويد في الناتو ستعرض على لجنة الشؤون الخارجية (الجمعية الوطنية الكبرى - محرر) في تشرين الأول / أكتوبر، مضيفا أن مسألة عضوية السويد في الناتو يمكن أن تتبناها لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان باعتبارها" إعلان نوايا "في تشرين الأول / أكتوبر، لكن عملية المراجعة في الجمعية العامة ستأخذ في الاعتبار ما إذا كانت السويد تفي بالشروط التي قدمتها تركيا".وفي الوقت نفسه، يشير المنشور إلى أن تفعيل عملية التقارب بين تركيا والاتحاد الأوروبي لا يعتمد كثيرًا على السويد نفسها، بل على ألمانيا وفرنسا.وتابعت الصحيفة بالقول: "السويد ليست دولة وازنة في الاتحاد الأوروبي، بل ألمانيا وفرنسا هما الدولتان الحاسمتان في الاتحاد وسيكون أمرا مرغوبا للغاية وحيويا لهاتين الدولتين أن تنضم السويد تحت ضغط من الولايات المتحدة إلى الناتو وسوف تلبي رغبات تركيا بسهولة وإذا لم يحدث هذا ، فسوف يتخذون خطوات لمنع السويد من الدخول الى الحلف.كانت تركيا في وضع مرشح الاتحاد الأوروبي منذ عام 1999، وكانت كرواتيا آخر من انضم إلى الاتحاد الأوروبي، حدث هذا في عام 2013، واستغرقت العملية عشر سنوات. ومنذ عام 2016، تم بالفعل تعليق المفاوضات بشأن نظام دون تأشيرة بين تركيا والاتحاد الأوروبي.وتقدمت فنلندا والسويد، على خلفية الأحداث في أوكرانيا، في مايو/أيار 2022، بطلب للانضمام إلى التحالف، وأصبحت فنلندا العضو الحادي والثلاثين في الناتو في 4 أبريل/نيسان. لم يتلق طلب السويد بعد الموافقة المجرية والتركية.
https://sputnikarabic.ae/20230712/صحيفة-تركيا-تشترط-عضوية-الاتحاد-الأوروبي-مقابل-انضمام-السويد-إلى-الناتو-1078976294.html
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العالم
صحيفة: البرلمان التركي يعتزم النظر في قبول عضوية السويد في الناتو في أكتوبر المقبل
08:06 GMT 22.07.2023 (تم التحديث: 08:07 GMT 22.07.2023) تابعنا عبر
كشفت وسائل إعلام تركية، اليوم السبت، أن النظر في طلب السويد لعضوية الناتو يعتزم طرحه في البرلمان التركي في شهر أكتوبر القادم.
وذكرت صحيفة "حريت" نقلاً عن مصادر أن اقتراحًا للنظر في طلب السويد لعضوية الناتو سيطرح على البرلمان التركي في أكتوبر.
وكتبت الصحيفة "أصبح معروفا أن قضية عضوية السويد في الناتو ستعرض على لجنة الشؤون الخارجية (الجمعية الوطنية الكبرى - محرر) في تشرين الأول / أكتوبر، مضيفا أن مسألة عضوية السويد في الناتو يمكن أن تتبناها لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان باعتبارها" إعلان نوايا "في تشرين الأول / أكتوبر، لكن عملية المراجعة في الجمعية العامة ستأخذ في الاعتبار ما إذا كانت السويد تفي بالشروط التي قدمتها تركيا".
وفي الوقت نفسه، يشير المنشور إلى أن تفعيل عملية التقارب بين تركيا والاتحاد الأوروبي لا يعتمد كثيرًا على السويد نفسها، بل على ألمانيا وفرنسا.
وتابعت الصحيفة بالقول: "السويد ليست دولة وازنة في الاتحاد الأوروبي، بل ألمانيا وفرنسا هما الدولتان الحاسمتان في الاتحاد وسيكون أمرا مرغوبا للغاية وحيويا لهاتين الدولتين أن تنضم السويد تحت ضغط من الولايات المتحدة إلى الناتو وسوف تلبي رغبات تركيا بسهولة وإذا لم يحدث هذا ، فسوف يتخذون خطوات لمنع السويد من الدخول الى الحلف.
كانت تركيا في وضع مرشح الاتحاد الأوروبي منذ عام 1999، وكانت كرواتيا آخر من انضم إلى الاتحاد الأوروبي، حدث هذا في عام 2013، واستغرقت العملية عشر سنوات. ومنذ عام 2016، تم بالفعل تعليق المفاوضات بشأن نظام دون تأشيرة بين تركيا والاتحاد الأوروبي.
وتقدمت فنلندا والسويد، على خلفية الأحداث في أوكرانيا، في مايو/أيار 2022، بطلب للانضمام إلى التحالف، وأصبحت فنلندا العضو الحادي والثلاثين في الناتو في 4 أبريل/نيسان. لم يتلق طلب السويد بعد الموافقة المجرية والتركية
.