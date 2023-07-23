https://sputnikarabic.ae/20230723/الشرطة-اليمنية-تحبط-محاولة-اغتيال-عضو-في-مجلس-القيادة-اليمني-1079311851.html
الشرطة اليمنية تحبط محاولة اغتيال عضو في مجلس القيادة اليمني
الشرطة اليمنية تحبط محاولة اغتيال عضو في مجلس القيادة اليمني
كشفت الشرطة اليمنية، عن تمكنها من إحباط محاولة اغتيال كانت تستهدف عضو مجلس القيادة اليمني اللواء سلطان العرادة، في محافظة مأرب (شمال شرقي اليمن)، متهمةً جماعة... 23.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-23T00:04+0000
2023-07-23T00:04+0000
2023-07-23T00:04+0000
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محاولة اغتيال
الشرطة اليمنية
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القاهرة - سبوتنيك. وقال مدير عام شرطة مأرب العميد يحيى علي حُميد، حسب ما نقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية، إن "الأجهزة الأمنية نجحت في إحباط المخطط الإرهابي الذي كان يسعى الحوثيون لتنفيذه بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك، وتم ضبط العناصر المتورطة فيه، وذلك بعد الحصول على معلومات من مصادر خاصة".وبث التلفزيون اليمني مشاهد لشخص تحدث عن تزعمه الخلية المكلفة بتنفيذ محاولة اغتيال اللواء العرادة، وكيف جرى تجنيده من جماعة "أنصار الله".ولم تعلق جماعة "أنصار الله" على الاتهامات الموجهة لها بمحاولة اغتيال العرادة .ويشهد اليمن للعام التاسع توالياً، صراعاً مستمراً على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بالأسوأ على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20230722/اليمن-أنصار-الله-تعلن-توقف-المفاوضات-مع-السعودية-وتتهم-واشنطن-بعرقلتها-1079310347.html
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أخبار اليمن الأن, العالم العربي, محاولة اغتيال, الشرطة اليمنية
أخبار اليمن الأن, العالم العربي, محاولة اغتيال, الشرطة اليمنية
الشرطة اليمنية تحبط محاولة اغتيال عضو في مجلس القيادة اليمني
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كشفت الشرطة اليمنية، عن تمكنها من إحباط محاولة اغتيال كانت تستهدف عضو مجلس القيادة اليمني اللواء سلطان العرادة، في محافظة مأرب (شمال شرقي اليمن)، متهمةً جماعة "أنصار الله" بالوقوف وراءها.
القاهرة - سبوتنيك. وقال مدير عام شرطة مأرب العميد يحيى علي حُميد، حسب ما نقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية، إن "الأجهزة الأمنية نجحت في إحباط المخطط الإرهابي الذي كان يسعى الحوثيون لتنفيذه
بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك، وتم ضبط العناصر المتورطة فيه، وذلك بعد الحصول على معلومات من مصادر خاصة".
وحسب شرطة مأرب، فإنه جرى إحباط محاولة اغتيال عضو مجلس القيادة اليمني سلطان العرادة الذي يشغل أيضاً منصب محافظ محافظة مأرب، قبل دقائق من تنفيذها والمتضمنة تفجير عبوات ناسفة عن بعد
عقب زرعها في الطريق المؤدي إلى منزله، حيث تم القبض على عناصر الخلية، وإبطال العبوات.
وبث التلفزيون اليمني مشاهد لشخص تحدث عن تزعمه الخلية المكلفة بتنفيذ محاولة اغتيال اللواء العرادة، وكيف جرى تجنيده من جماعة "أنصار الله".
ولم تعلق جماعة "أنصار الله" على الاتهامات الموجهة لها بمحاولة اغتيال العرادة .
ويشهد اليمن للعام التاسع توالياً، صراعاً مستمراً على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بالأسوأ على مستوى العالم.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.