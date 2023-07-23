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https://sputnikarabic.ae/20230723/اللجنة-الأردنية-السورية-المشتركة-لمكافحة-تهريب-المخدرات-تعقد-اجتماعها-الأول-1079326417.html
اللجنة الأردنية السورية المشتركة لمكافحة تهريب المخدرات تعقد اجتماعها الأول
اللجنة الأردنية السورية المشتركة لمكافحة تهريب المخدرات تعقد اجتماعها الأول
عَقدَت اللجنة الأردنية السورية المشتركة للتعاون في مكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود السورية إلى الأردن، اليوم الأحد، اجتماعها الأول، وذلك تنفيذاً لمخرجات... 23.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-23T16:30+0000
2023-07-23T16:30+0000
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عمان - سبوتنيك. وحسب بيان صحافي صادر عن وزارة الخارجية الأردنية: "عَقدَت اللجنة الأردنية السورية المشتركة للتعاون في مكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود السورية إلى الأردن، اليوم، اجتماعها الأول والتي تقرر تشكيلها تنفيذاً لمخرجات اجتماع عمّان التشاوري الذي استضافته المملكة في 1 أيار/ مايو 2023".ووفقًا للبيان فقد ترأس الاجتماع من الجانب الأردني رئيس هيئة الأركان المشتركة، يوسف الحنيطي، ومدير المخابرات العامة، أحمد حسني، ومن الجانب السوري نائب القائد العام ووزير الدفاع، علي محمود عباس، ومدير المخابرات العامة، حسام لوقا.وبحث الاجتماع التعاون في مواجهة خطر المخدرات ومصادر إنتاجها وتهريبها، والجهات التي تنظم وتدير وتنفذ عمليات تهريبها عبر الحدود إلى الأردن، كما بحث الإجراءات اللازمة لمكافحة عمليات التهريب، ومواجهة هذا الخطر المتصاعد على المنطقة برمتها.تجدر الإشارة إلى أن الأردن وسوريا اتفقا على عقد اجتماع اللجنة الأول في عمّان خلال زيارة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، إلى سوريا بتاريخ 3 تموز/ يوليو 2023.ويعلن الأردن بانتظام عن ضبط كميات من حبوب الكبتاغون ومختلف أنواع المخدرات، ويعلن الجيش الأردني بين الحين والآخر عن إحباط عمليات تهريب مخدرات وأسلحة قادمة من الأراضي السورية.
https://sputnikarabic.ae/20230722/السعودية-ضبط-6-ملايين-قرص-مخدر-داخل-شحنة-مواد-غذائية-1079304268.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, أخبار الأردن
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, أخبار الأردن

اللجنة الأردنية السورية المشتركة لمكافحة تهريب المخدرات تعقد اجتماعها الأول

16:30 GMT 23.07.2023
© Sputnik . Osama Diopالسلطات السورية تضبط 4 مليون حبة "كبتاغون" مخدر قادمة من لبنان
السلطات السورية تضبط 4 مليون حبة كبتاغون مخدر قادمة من لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2023
© Sputnik . Osama Diop
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عَقدَت اللجنة الأردنية السورية المشتركة للتعاون في مكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود السورية إلى الأردن، اليوم الأحد، اجتماعها الأول، وذلك تنفيذاً لمخرجات اجتماع عمّان التشاوري الذي استضافته المملكة في 1 أيار/ مايو 2023.
عمان - سبوتنيك. وحسب بيان صحافي صادر عن وزارة الخارجية الأردنية: "عَقدَت اللجنة الأردنية السورية المشتركة للتعاون في مكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود السورية إلى الأردن، اليوم، اجتماعها الأول والتي تقرر تشكيلها تنفيذاً لمخرجات اجتماع عمّان التشاوري الذي استضافته المملكة في 1 أيار/ مايو 2023".
ووفقًا للبيان فقد ترأس الاجتماع من الجانب الأردني رئيس هيئة الأركان المشتركة، يوسف الحنيطي، ومدير المخابرات العامة، أحمد حسني، ومن الجانب السوري نائب القائد العام ووزير الدفاع، علي محمود عباس، ومدير المخابرات العامة، حسام لوقا.
أجهزة الأمن السورية تضبط شحنة مخدرات كانت في طريقها إلى الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2023
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أمس, 14:14 GMT
وبحث الاجتماع التعاون في مواجهة خطر المخدرات ومصادر إنتاجها وتهريبها، والجهات التي تنظم وتدير وتنفذ عمليات تهريبها عبر الحدود إلى الأردن، كما بحث الإجراءات اللازمة لمكافحة عمليات التهريب، ومواجهة هذا الخطر المتصاعد على المنطقة برمتها.
تجدر الإشارة إلى أن الأردن وسوريا اتفقا على عقد اجتماع اللجنة الأول في عمّان خلال زيارة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، إلى سوريا بتاريخ 3 تموز/ يوليو 2023.
ويعلن الأردن بانتظام عن ضبط كميات من حبوب الكبتاغون ومختلف أنواع المخدرات، ويعلن الجيش الأردني بين الحين والآخر عن إحباط عمليات تهريب مخدرات وأسلحة قادمة من الأراضي السورية.
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