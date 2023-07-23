https://sputnikarabic.ae/20230723/بوتين-روسيا-قادرة-على-تعويض-الحبوب-الأوكرانية-في-السوق-سواء-على-أساس-تجاري-أو-بالمجان-1079330656.html

بوتين: روسيا قادرة على تعويض الحبوب الأوكرانية في السوق سواء على أساس تجاري أو بالمجان

بوتين: روسيا قادرة على تعويض الحبوب الأوكرانية في السوق سواء على أساس تجاري أو بالمجان

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا قادرة على تعويض الحبوب الأوكرانية في السوق العالمية سواء على أساس تجاري أو بالمجان. 23.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-23T23:51+0000

2023-07-23T23:51+0000

2023-07-23T23:51+0000

فلاديمير بوتين

العلاقات الروسية الأفريقية

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/10/1078181854_0:134:3163:1913_1920x0_80_0_0_2f4048ade60a8e63efd33b6a7adb5b36.jpg

موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين في مقال بعنوان "روسيا وأفريقيا: توحيد الجهود من أجل السلام والتقدم وخلق مستقبل ناجح" نُشر على موقع الكرملين، "لم يعد هناك جدوى من استمرار صفقة الحبوب التي لا تحقق هدفها الإنساني. وقد اعترضنا على مسألة الموافقة على تمديد إضافي للصفقة، واعتبارًا من 18 تموز/يوليو تم تعليق العمل بالصفقة".وشدد بوتين على أن موسكو ستعمل على بذل كل ما بوسعها لمواصلة توريد الحبوب والغذاء والأسمدة إلى الدول الأفريقية.ولفت بوتين إلى أن موسكو تعمل على تطوير العلاقات الاقتصادية مع أفريقيا بشكل نشط، سواء كان ذلك مع كل دولة على حدة، أو مع منظمات التكامل الإقليمي، بما في ذلك الاتحاد الأفريقي.وأعرب الرئيس الروسي عن ترحيبه بالنهج الاستراتيجي الذي ينتهجه الاتحاد الأفريقي لتحقيق مزيد من التكامل الاقتصادي، وإنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، موضحا أن موسكو مستعدة لإقامة علاقات عملية مبنية على أساس المنفعة المتبادلة بما في ذلك من خلال الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.كما أعرب الرئيس الروسي عن تطلعه لإجراء حوار بناء ومثمر مع قادة الدول الأفريقية خلال قمة "روسيا - أفريقيا" التي ستنطلق أعمالها في مدينة سان بطرسبرغ الروسية يومي 27 و28 تموز/يوليو الجاري.وأضاف "إننى على يقين من أن قرارات القمة والمنتدى، وكذلك العمل المشترك والمتعدد الأوجه، ستعمل على زيادة تطوير الشراكة الاستراتيجية الروسية الأفريقية لصالح بلداننا وشعوبنا".ومن المقرر أن تستضيف مدينة سان بطرسبرغ الروسية أعمال قمة "روسيا-أفريقيا" الثانية التي ستنطلق خلال أيام.وكانت روسيا استضافت قمة "روسيا - أفريقيا" الأولى عام 2019 بمدينة سوتشي الروسية، خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.

https://sputnikarabic.ae/20230723/بوتين-صفقة-الحبوب-استخدمت-دون-خجل-لإثراء-الولايات-المتحدة-وأوروبا--عاجل-1079329857.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

فلاديمير بوتين, العلاقات الروسية الأفريقية, روسيا