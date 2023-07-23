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https://sputnikarabic.ae/20230723/بوتين-روسيا-قادرة-على-تعويض-الحبوب-الأوكرانية-في-السوق-سواء-على-أساس-تجاري-أو-بالمجان-1079330656.html
بوتين: روسيا قادرة على تعويض الحبوب الأوكرانية في السوق سواء على أساس تجاري أو بالمجان
بوتين: روسيا قادرة على تعويض الحبوب الأوكرانية في السوق سواء على أساس تجاري أو بالمجان
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا قادرة على تعويض الحبوب الأوكرانية في السوق العالمية سواء على أساس تجاري أو بالمجان. 23.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-23T23:51+0000
2023-07-23T23:51+0000
فلاديمير بوتين
العلاقات الروسية الأفريقية
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين في مقال بعنوان "روسيا وأفريقيا: توحيد الجهود من أجل السلام والتقدم وخلق مستقبل ناجح" نُشر على موقع الكرملين، "لم يعد هناك جدوى من استمرار صفقة الحبوب التي لا تحقق هدفها الإنساني. وقد اعترضنا على مسألة الموافقة على تمديد إضافي للصفقة، واعتبارًا من 18 تموز/يوليو تم تعليق العمل بالصفقة".وشدد بوتين على أن موسكو ستعمل على بذل كل ما بوسعها لمواصلة توريد الحبوب والغذاء والأسمدة إلى الدول الأفريقية.ولفت بوتين إلى أن موسكو تعمل على تطوير العلاقات الاقتصادية مع أفريقيا بشكل نشط، سواء كان ذلك مع كل دولة على حدة، أو مع منظمات التكامل الإقليمي، بما في ذلك الاتحاد الأفريقي.وأعرب الرئيس الروسي عن ترحيبه بالنهج الاستراتيجي الذي ينتهجه الاتحاد الأفريقي لتحقيق مزيد من التكامل الاقتصادي، وإنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، موضحا أن موسكو مستعدة لإقامة علاقات عملية مبنية على أساس المنفعة المتبادلة بما في ذلك من خلال الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.كما أعرب الرئيس الروسي عن تطلعه لإجراء حوار بناء ومثمر مع قادة الدول الأفريقية خلال قمة "روسيا - أفريقيا" التي ستنطلق أعمالها في مدينة سان بطرسبرغ الروسية يومي 27 و28 تموز/يوليو الجاري.وأضاف "إننى على يقين من أن قرارات القمة والمنتدى، وكذلك العمل المشترك والمتعدد الأوجه، ستعمل على زيادة تطوير الشراكة الاستراتيجية الروسية الأفريقية لصالح بلداننا وشعوبنا".ومن المقرر أن تستضيف مدينة سان بطرسبرغ الروسية أعمال قمة "روسيا-أفريقيا" الثانية التي ستنطلق خلال أيام.وكانت روسيا استضافت قمة "روسيا - أفريقيا" الأولى عام 2019 بمدينة سوتشي الروسية، خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.
https://sputnikarabic.ae/20230723/بوتين-صفقة-الحبوب-استخدمت-دون-خجل-لإثراء-الولايات-المتحدة-وأوروبا--عاجل-1079329857.html
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فلاديمير بوتين, العلاقات الروسية الأفريقية, روسيا
فلاديمير بوتين, العلاقات الروسية الأفريقية, روسيا

بوتين: روسيا قادرة على تعويض الحبوب الأوكرانية في السوق سواء على أساس تجاري أو بالمجان

23:51 GMT 23.07.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منتدى سانت بطرسبورع الاقتصادي الدولي
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منتدى سانت بطرسبورع الاقتصادي الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2023
© Sputnik
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أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا قادرة على تعويض الحبوب الأوكرانية في السوق العالمية سواء على أساس تجاري أو بالمجان.
موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين في مقال بعنوان "روسيا وأفريقيا: توحيد الجهود من أجل السلام والتقدم وخلق مستقبل ناجح" نُشر على موقع الكرملين، "لم يعد هناك جدوى من استمرار صفقة الحبوب التي لا تحقق هدفها الإنساني. وقد اعترضنا على مسألة الموافقة على تمديد إضافي للصفقة، واعتبارًا من 18 تموز/يوليو تم تعليق العمل بالصفقة".
وأضاف "أود أن أؤكد لكم أن بلدنا قادر على تعويض الحبوب الأوكرانية، سواء على أساس تجارى أو على أساس مجاني، خاصة وأننا نتوقع مرة أخرى حصادًا كبيراً هذا العام".
وشدد بوتين على أن موسكو ستعمل على بذل كل ما بوسعها لمواصلة توريد الحبوب والغذاء والأسمدة إلى الدول الأفريقية.
ولفت بوتين إلى أن موسكو تعمل على تطوير العلاقات الاقتصادية مع أفريقيا بشكل نشط، سواء كان ذلك مع كل دولة على حدة، أو مع منظمات التكامل الإقليمي، بما في ذلك الاتحاد الأفريقي.
الرئيس فلاديمير بوتين يدلي ببيان يتضمن تصريحات مصيرية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2023
بوتين: صفقة الحبوب استخدمت دون خجل لإثراء الولايات المتحدة وأوروبا
21:38 GMT
وأعرب الرئيس الروسي عن ترحيبه بالنهج الاستراتيجي الذي ينتهجه الاتحاد الأفريقي لتحقيق مزيد من التكامل الاقتصادي، وإنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، موضحا أن موسكو مستعدة لإقامة علاقات عملية مبنية على أساس المنفعة المتبادلة بما في ذلك من خلال الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.
كما أعرب الرئيس الروسي عن تطلعه لإجراء حوار بناء ومثمر مع قادة الدول الأفريقية خلال قمة "روسيا - أفريقيا" التي ستنطلق أعمالها في مدينة سان بطرسبرغ الروسية يومي 27 و28 تموز/يوليو الجاري.
وأضاف "إننى على يقين من أن قرارات القمة والمنتدى، وكذلك العمل المشترك والمتعدد الأوجه، ستعمل على زيادة تطوير الشراكة الاستراتيجية الروسية الأفريقية لصالح بلداننا وشعوبنا".
ومن المقرر أن تستضيف مدينة سان بطرسبرغ الروسية أعمال قمة "روسيا-أفريقيا" الثانية التي ستنطلق خلال أيام.
وكانت روسيا استضافت قمة "روسيا - أفريقيا" الأولى عام 2019 بمدينة سوتشي الروسية، خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.
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