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Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230723/صحيفة-زيلينسكي-يحاول-خلق-وهم-نجاح-قواته-في-الجبهة-1079326683.html
صحيفة: زيلينسكي يحاول خلق وهم نجاح قواته في الجبهة
صحيفة: زيلينسكي يحاول خلق وهم نجاح قواته في الجبهة
ذكرت صحيفة غربية أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يحاول خلق وهم نجاح قواته في الجبهة، بينما يفشل الجيش في إكمال أي من المهام. 23.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-23T16:37+0000
2023-07-23T16:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
أخبار أوكرانيا
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وقال بابلو خوفر ليال في مقاله: "زيلينسكي، الذي ادعى أن الهجوم المضاد صعب، لكنه يمضي قدمًا، لديه توقعات غير واقعية على الإطلاق، لأنهم لم يأخذوا مدينة واحدة أرادوها".وأضاف: "على الرغم من الدعم العسكري الهائل الذي تقدمه واشنطن وحلفاؤها لنظام زيلينسكي، فإن الهجوم المضاد الشهير لم يحرز أي تقدم على الأرض، ولا يوجد انتصار ذي صلة من شأنه أن يسمح لها بالقول لمموليه إن الأموال المستخدمة لزعزعة استقرار روسيا قد آتت ثمارها".وبحسب الصحفي في مقاله في صحيفة "Rebelión"، فإن القوات المسلحة الأوكرانية ليس لديها أي إنجازات في الهجوم المضاد، كل يوم لديها المزيد والمزيد من القتلى، وحجم الجيش ينخفض​​، ومخزونات الأسلحة تقترب من نهايتها.وأوضح أنه بسبب الحاجة الملحة، ذهبت واشنطن لتسليم كييف الذخائر العنقودية، وقال: "من خلال هذا التسليم، تختبر واشنطن صبر روسيا فيما يتعلق برؤية إلى أي مدى يمكنها تحمل ضغوطات الناتو واستفزازاته".وأضاف المؤلف أن "كييف لا تستطيع إثبات أي نجاح في مسرح العمليات بسبب التحصينات المنيعة على خط الجبهة".وبدأ الهجوم المضاد الأوكراني في جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك واتجاهات زابوروجيه، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، حيث نشرت كييف ألوية مدربة ومسلحة بالتكنولوجيا الغربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد"، وكما صرح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، فإن العدو لم يحقق أهدافه في أي اتجاه، وتكبد خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات الغربية الصنع من بولندا والولايات المتحدة وفرنسا.على خلفية عدم نجاح الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية، ذكرت وسائل الإعلام الغربية أن كييف توقفت عن إلقاء وحدات كبيرة ومعدات غربية في المعركة، وأعرب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عن رأي مفاده أن هجوم القوات المسلحة الأوكرانية لن يكون فوريًا، ولكنه سيستمر "لعدة أشهر أخرى"، مشيرا إلى أنه حتى القيادة العسكرية الأوكرانية مجبرة على الاعتراف بأنه من الصعب للغاية عليها تلبية توقعات الغرب بسبب الخطوط الدفاعية الروسية التي لا يمكن اختراقها.اقرأ المزيد: قوات روسية تقتحم غابة وتسيطر على خنادق ومقرات أوكرانية... فيديواقرأ المزيد: البحرية الروسية تستهدف بضربة ضخمة منشآت أوكرانية تحضر هجمات إرهابية بالمسيرات.. فيديو
https://sputnikarabic.ae/20230723/محلل-في-المخابرات-الأمريكية-ليس-للقوات-الأوكرانية-فرصة-لنجاح-هجومها-1079323839.html
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

صحيفة: زيلينسكي يحاول خلق وهم نجاح قواته في الجبهة

16:37 GMT 23.07.2023
© AP Photo / Leo Correaالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2023
© AP Photo / Leo Correa
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ذكرت صحيفة غربية أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يحاول خلق وهم نجاح قواته في الجبهة، بينما يفشل الجيش في إكمال أي من المهام.
وقال بابلو خوفر ليال في مقاله: "زيلينسكي، الذي ادعى أن الهجوم المضاد صعب، لكنه يمضي قدمًا، لديه توقعات غير واقعية على الإطلاق، لأنهم لم يأخذوا مدينة واحدة أرادوها".
وأضاف: "على الرغم من الدعم العسكري الهائل الذي تقدمه واشنطن وحلفاؤها لنظام زيلينسكي، فإن الهجوم المضاد الشهير لم يحرز أي تقدم على الأرض، ولا يوجد انتصار ذي صلة من شأنه أن يسمح لها بالقول لمموليه إن الأموال المستخدمة لزعزعة استقرار روسيا قد آتت ثمارها".
وبحسب الصحفي في مقاله في صحيفة "Rebelión"، فإن القوات المسلحة الأوكرانية ليس لديها أي إنجازات في الهجوم المضاد، كل يوم لديها المزيد والمزيد من القتلى، وحجم الجيش ينخفض​​، ومخزونات الأسلحة تقترب من نهايتها.
وأوضح أنه بسبب الحاجة الملحة، ذهبت واشنطن لتسليم كييف الذخائر العنقودية، وقال: "من خلال هذا التسليم، تختبر واشنطن صبر روسيا فيما يتعلق برؤية إلى أي مدى يمكنها تحمل ضغوطات الناتو واستفزازاته".
وأضاف المؤلف أن "كييف لا تستطيع إثبات أي نجاح في مسرح العمليات بسبب التحصينات المنيعة على خط الجبهة".
قصف مدفعي على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في الجزء الغربي من أرتيموفسك. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
محلل في المخابرات الأمريكية: ليس لهجوم القوات الأوكرانية فرصة في النجاح
14:53 GMT
وبدأ الهجوم المضاد الأوكراني في جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك واتجاهات زابوروجيه، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، حيث نشرت كييف ألوية مدربة ومسلحة بالتكنولوجيا الغربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد"، وكما صرح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، فإن العدو لم يحقق أهدافه في أي اتجاه، وتكبد خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات الغربية الصنع من بولندا والولايات المتحدة وفرنسا.
على خلفية عدم نجاح الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية، ذكرت وسائل الإعلام الغربية أن كييف توقفت عن إلقاء وحدات كبيرة ومعدات غربية في المعركة، وأعرب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عن رأي مفاده أن هجوم القوات المسلحة الأوكرانية لن يكون فوريًا، ولكنه سيستمر "لعدة أشهر أخرى"، مشيرا إلى أنه حتى القيادة العسكرية الأوكرانية مجبرة على الاعتراف بأنه من الصعب للغاية عليها تلبية توقعات الغرب بسبب الخطوط الدفاعية الروسية التي لا يمكن اختراقها.
اقرأ المزيد: قوات روسية تقتحم غابة وتسيطر على خنادق ومقرات أوكرانية... فيديو
اقرأ المزيد: البحرية الروسية تستهدف بضربة ضخمة منشآت أوكرانية تحضر هجمات إرهابية بالمسيرات.. فيديو
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