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Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230723/في-غضون-10-دقائق--القوات-الأوكرانية-تطلق-11-قذيفة-على-أراضي-دونيتسك-1079313056.html
في غضون 10 دقائق .. القوات الأوكرانية تطلق 11 قذيفة على أراضي دونيتسك
في غضون 10 دقائق .. القوات الأوكرانية تطلق 11 قذيفة على أراضي دونيتسك
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، بأن القوات الأوكرانية أطلقت صباح اليوم... 23.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-23T04:19+0000
2023-07-23T04:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
قصف مدفعي
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تلغرام": "تم تسجيل قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية على المحاور التالية: في الساعة 4.20 على التجمع السكني ماكسيميليانوفكا - مدينة دونيتسك (منطقة بتروفسكي)، تم إطلاق ثلاث قذائف من عيار 155 ملم".وأضاف البيان أنه تم أيضا في الساعة 4.30 إطلاق 4 قذائف من عيار 155 ملم على منطقة ياسينوفاتايا.يذكر أن الدول الأعضاء في حلف الناتو تستخدم المدفعية ذات عيار 155 ملم.وقامت الولايات المتحدة بتزويد كييف بمدافع هاوتزر ذاتية الحركة من طراز "إم 777" بعيدة المدى، والتي تستخدمها القوات الأوكرانية بشكل نشط لقصف المدن التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.كما تم تزويد نظام كييف بمدافع هاوتزر ذاتية الحركة ألمانية من طراز "بي.زيد. إيتش 2000 " وأخرى بولندية من طراز "كراب" وفرنسية من طراز "سيزار"، وتستخدم كافة هذه المدافع قذائف من عيار 155 ملم.
https://sputnikarabic.ae/20230723/صفارات-الإنذار-تدوي-في-8-مقاطعات-أوكرانية-1079312925.html
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القوات الأوكرانية, أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, قصف مدفعي
القوات الأوكرانية, أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, قصف مدفعي

في غضون 10 دقائق .. القوات الأوكرانية تطلق 11 قذيفة على أراضي دونيتسك

04:19 GMT 23.07.2023
© Sputnik . Sergey Baturinتداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في مدينة غورلوفكا، مقاطعة دونيتسك
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في مدينة غورلوفكا، مقاطعة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2023
© Sputnik . Sergey Baturin
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أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، بأن القوات الأوكرانية أطلقت صباح اليوم الأحد، وفي غضون عشر دقائق من الساعة 4.20 إلى 4.30 بتوقيت موسكو 11 قذيفة من عيار 155 ملم "الناتو" على أراضي الجمهورية .
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تلغرام": "تم تسجيل قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية على المحاور التالية: في الساعة 4.20 على التجمع السكني ماكسيميليانوفكا - مدينة دونيتسك (منطقة بتروفسكي)، تم إطلاق ثلاث قذائف من عيار 155 ملم".

وبحسب البيان، بعد خمس دقائق أطلقت التشكيلات المسلحة الأوكرانية أربع قذائف من نفس العيار على منطقة بتروفسكي في المدينة.

وأضاف البيان أنه تم أيضا في الساعة 4.30 إطلاق 4 قذائف من عيار 155 ملم على منطقة ياسينوفاتايا.
يذكر أن الدول الأعضاء في حلف الناتو تستخدم المدفعية ذات عيار 155 ملم.
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وقامت الولايات المتحدة بتزويد كييف بمدافع هاوتزر ذاتية الحركة من طراز "إم 777" بعيدة المدى، والتي تستخدمها القوات الأوكرانية بشكل نشط لقصف المدن التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
كما تم تزويد نظام كييف بمدافع هاوتزر ذاتية الحركة ألمانية من طراز "بي.زيد. إيتش 2000 " وأخرى بولندية من طراز "كراب" وفرنسية من طراز "سيزار"، وتستخدم كافة هذه المدافع قذائف من عيار 155 ملم.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20 يوليو, 13:00 GMT
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