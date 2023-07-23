https://sputnikarabic.ae/20230723/في-غضون-10-دقائق--القوات-الأوكرانية-تطلق-11-قذيفة-على-أراضي-دونيتسك-1079313056.html
في غضون 10 دقائق .. القوات الأوكرانية تطلق 11 قذيفة على أراضي دونيتسك
في غضون 10 دقائق .. القوات الأوكرانية تطلق 11 قذيفة على أراضي دونيتسك
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، بأن القوات الأوكرانية أطلقت صباح اليوم... 23.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-23T04:19+0000
2023-07-23T04:19+0000
2023-07-23T04:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
قصف مدفعي
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تلغرام": "تم تسجيل قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية على المحاور التالية: في الساعة 4.20 على التجمع السكني ماكسيميليانوفكا - مدينة دونيتسك (منطقة بتروفسكي)، تم إطلاق ثلاث قذائف من عيار 155 ملم".وأضاف البيان أنه تم أيضا في الساعة 4.30 إطلاق 4 قذائف من عيار 155 ملم على منطقة ياسينوفاتايا.يذكر أن الدول الأعضاء في حلف الناتو تستخدم المدفعية ذات عيار 155 ملم.وقامت الولايات المتحدة بتزويد كييف بمدافع هاوتزر ذاتية الحركة من طراز "إم 777" بعيدة المدى، والتي تستخدمها القوات الأوكرانية بشكل نشط لقصف المدن التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.كما تم تزويد نظام كييف بمدافع هاوتزر ذاتية الحركة ألمانية من طراز "بي.زيد. إيتش 2000 " وأخرى بولندية من طراز "كراب" وفرنسية من طراز "سيزار"، وتستخدم كافة هذه المدافع قذائف من عيار 155 ملم.
https://sputnikarabic.ae/20230723/صفارات-الإنذار-تدوي-في-8-مقاطعات-أوكرانية-1079312925.html
أخبار جمهورية دونيتسك
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
القوات الأوكرانية, أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, قصف مدفعي
القوات الأوكرانية, أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, قصف مدفعي
في غضون 10 دقائق .. القوات الأوكرانية تطلق 11 قذيفة على أراضي دونيتسك
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أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، بأن القوات الأوكرانية أطلقت صباح اليوم الأحد، وفي غضون عشر دقائق من الساعة 4.20 إلى 4.30 بتوقيت موسكو 11 قذيفة من عيار 155 ملم "الناتو" على أراضي الجمهورية .
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تلغرام": "تم تسجيل قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية
على المحاور التالية: في الساعة 4.20 على التجمع السكني ماكسيميليانوفكا - مدينة دونيتسك (منطقة بتروفسكي)، تم إطلاق ثلاث قذائف من عيار 155 ملم".
وبحسب البيان، بعد خمس دقائق أطلقت التشكيلات المسلحة الأوكرانية أربع قذائف من نفس العيار على منطقة بتروفسكي في المدينة.
وأضاف البيان أنه تم أيضا في الساعة 4.30 إطلاق 4 قذائف من عيار 155 ملم على منطقة ياسينوفاتايا.
يذكر أن الدول الأعضاء في حلف الناتو تستخدم المدفعية ذات عيار 155 ملم.
وقامت الولايات المتحدة بتزويد كييف بمدافع هاوتزر ذاتية الحركة من طراز "إم 777" بعيدة المدى، والتي تستخدمها القوات الأوكرانية بشكل نشط لقصف المدن التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
كما تم تزويد نظام كييف بمدافع هاوتزر ذاتية الحركة ألمانية من طراز "بي.زيد. إيتش 2000 " وأخرى بولندية من طراز "كراب" وفرنسية من طراز "سيزار"، وتستخدم كافة هذه المدافع قذائف من عيار 155 ملم.