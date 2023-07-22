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Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230722/صفارات-الإنذار-تدوي-في-عدة-مناطق-أوكرانية-1079311690.html
صفارات الإنذار تدوي في عدة مناطق أوكرانية
صفارات الإنذار تدوي في عدة مناطق أوكرانية
دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية في عدة مناطق بأوكرانيا، ليل السبت/الأحد، وفقًا لبيانات الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي في البلاد. 22.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-22T23:15+0000
2023-07-22T23:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
صفارات الإنذار
أوديسا
روسيا
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وأظهرت خريطة الوزارة على الإنترنت أن صفارات الإنذار انطلقت في مقاطعات، أوديسا، ونيكولاييف في أوكرانيا.كما تم إطلاق صفارات الإنذار في الجزء الخاضع لسيطرة أوكرانيا من مقاطعة خيرسون، بعد منتصف الليل بقليل.وأفادت وسائل إعلام أوكرانية بسماع دوي انفجارات في منطقة أوديسا خلال الليل.وتنفذ روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم).
https://sputnikarabic.ae/20230722/القوات-الأوكرانية-تقصف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-56-مرة-ومقتل-امرأة-وإصابة-آخرين-1079311269.html
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أخبار أوكرانيا, صفارات الإنذار, أوديسا, روسيا
أخبار أوكرانيا, صفارات الإنذار, أوديسا, روسيا

صفارات الإنذار تدوي في عدة مناطق أوكرانية

23:15 GMT 22.07.2023
© AP Photo / Roman Hrytsynaانفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف، 17 أكتوبر 2022
انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف، 17 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2023
© AP Photo / Roman Hrytsyna
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دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية في عدة مناطق بأوكرانيا، ليل السبت/الأحد، وفقًا لبيانات الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي في البلاد.
وأظهرت خريطة الوزارة على الإنترنت أن صفارات الإنذار انطلقت في مقاطعات، أوديسا، ونيكولاييف في أوكرانيا.
كما تم إطلاق صفارات الإنذار في الجزء الخاضع لسيطرة أوكرانيا من مقاطعة خيرسون، بعد منتصف الليل بقليل.
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في مدينة غورلوفكا، مقاطعة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تقصف أراضي دونيتسك 56 مرة ومقتل امرأة وإصابة آخرين
21:59 GMT
وأفادت وسائل إعلام أوكرانية بسماع دوي انفجارات في منطقة أوديسا خلال الليل.
وتنفذ روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم).
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20 يوليو, 13:00 GMT
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