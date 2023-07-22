https://sputnikarabic.ae/20230722/صفارات-الإنذار-تدوي-في-عدة-مناطق-أوكرانية-1079311690.html
صفارات الإنذار تدوي في عدة مناطق أوكرانية
صفارات الإنذار تدوي في عدة مناطق أوكرانية
دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية في عدة مناطق بأوكرانيا، ليل السبت/الأحد، وفقًا لبيانات الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي في البلاد. 22.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-22T23:15+0000
2023-07-22T23:15+0000
2023-07-22T23:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
صفارات الإنذار
أوديسا
روسيا
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وأظهرت خريطة الوزارة على الإنترنت أن صفارات الإنذار انطلقت في مقاطعات، أوديسا، ونيكولاييف في أوكرانيا.كما تم إطلاق صفارات الإنذار في الجزء الخاضع لسيطرة أوكرانيا من مقاطعة خيرسون، بعد منتصف الليل بقليل.وأفادت وسائل إعلام أوكرانية بسماع دوي انفجارات في منطقة أوديسا خلال الليل.وتنفذ روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم).
https://sputnikarabic.ae/20230722/القوات-الأوكرانية-تقصف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-56-مرة-ومقتل-امرأة-وإصابة-آخرين-1079311269.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, صفارات الإنذار, أوديسا, روسيا
أخبار أوكرانيا, صفارات الإنذار, أوديسا, روسيا
صفارات الإنذار تدوي في عدة مناطق أوكرانية
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دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية في عدة مناطق بأوكرانيا، ليل السبت/الأحد، وفقًا لبيانات الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي في البلاد.
وأظهرت خريطة الوزارة على الإنترنت أن صفارات الإنذار انطلقت في مق
اطعات، أوديسا، ونيكولاييف في أوكرانيا.
كما تم إطلاق صفارات الإنذار في الجزء الخاضع لسيطرة أوكرانيا من مقاطعة خيرسون، بعد منتصف الليل بقليل.
وتنفذ روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم).