https://sputnikarabic.ae/20230723/صفارات-الإنذار-تدوي-في-8-مقاطعات-أوكرانية-1079312925.html
صفارات الإنذار تدوي في 8 مقاطعات أوكرانية
صفارات الإنذار تدوي في 8 مقاطعات أوكرانية
دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية في عدة مناطق بأوكرانيا، للمرة الثانية على التوالي ليل اليوم الأحد، وفقًا لبيانات الغارات الجوية الصادرة عن وزارة... 23.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-23T03:33+0000
2023-07-23T03:33+0000
2023-07-23T03:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
صفارات الإنذار
روسيا
خاركوف
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موسكو - سبوتنيك. وأظهرت خريطة الوزارة على الإنترنت أن صفارات الإنذار انطلقت في مقاطعات، أوديسا، كيروفوغراد، نيكولاييف، دنيبروبيتروفسك في أوكرانيا، وفي أجزاء من مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه التي تسيطر عليها سلطات كييف، ولاحقًا في مقاطعات بولتافا وخاركوف وتشرنيغيف وسومي.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التحول الرقمي الأوكرانية إعلان حالة التأهب الجوي ودوي صفارات الإنذار في مقاطعتي أوديسا و نيكولاييف بأوكرانيا عند الساعة 0.37 بتوقيت موسكو، وتم إلغاؤه لاحقًا.وفي ليلة 17 يوليو الجاري، هاجمت سلطات كييف جسر القرم بمسيّرتين، ما أدى إلى مقتل شخصين وتضرر طريق السيارات من الجسر، فيما فتحت لجنة التحقيق قضية جنائية بموجب مادة "عمل إرهابي"، كما توعد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، برد من روسيا.وفي وقت لاحق، شن الجيش الروسي سلسلة من الهجمات الصاروخية على مخازن الإنتاج ومواقع تخزين الزوارق المسيّرة، فضلا عن مرافق البنية التحتية للوقود ومستودعات الأسلحة التابعة للقوات الأوكرانية في مناطق أوديسا وإيليشيفسك ونيكولايف.
https://sputnikarabic.ae/20230722/صفارات-الإنذار-تدوي-في-عدة-مناطق-أوكرانية-1079311690.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, صفارات الإنذار, روسيا, خاركوف
أخبار أوكرانيا, صفارات الإنذار, روسيا, خاركوف
صفارات الإنذار تدوي في 8 مقاطعات أوكرانية
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دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية في عدة مناطق بأوكرانيا، للمرة الثانية على التوالي ليل اليوم الأحد، وفقًا لبيانات الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي في البلاد.
موسكو - سبوتنيك. وأظهرت خريطة الوزارة على الإنترنت أن صفارات الإنذار انطلقت في مق
اطعات، أوديسا، كيروفوغراد، نيكولاييف، دنيبروبيتروفسك في أوكرانيا، وفي أجزاء من مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه التي تسيطر عليها سلطات كييف، ولاحقًا في مقاطعات بولتافا وخاركوف وتشرنيغيف وسومي.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التحول الرقمي الأوكرانية إعلان حالة التأهب الجوي
ودوي صفارات الإنذار في مقاطعتي أوديسا و نيكولاييف بأوكرانيا عند الساعة 0.37 بتوقيت موسكو، وتم إلغاؤه لاحقًا.
وفي ليلة 17 يوليو الجاري، هاجمت سلطات كييف جسر القرم بمسيّرتين، ما أدى إلى مقتل شخصين وتضرر طريق السيارات من الجسر، فيما فتحت لجنة التحقيق قضية جنائية بموجب مادة "عمل إرهابي"، كما توعد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، برد من روسيا.
وفي وقت لاحق، شن الجيش الروسي سلسلة من الهجمات الصاروخية على مخازن الإنتاج ومواقع تخزين الزوارق المسيّرة، فضلا عن مرافق البنية التحتية للوقود ومستودعات الأسلحة التابعة للقوات الأوكرانية في مناطق أوديسا وإيليشيفسك ونيكولايف.