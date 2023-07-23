https://sputnikarabic.ae/20230723/وزير-الخارجية-الإماراتي-والإيراني-يبحثان-تعزيز-العلاقات-الثنائية-والتعاون-المشترك-بين-البلدين-1079315965.html
وزير الخارجية الإماراتي والإيراني يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين
وزير الخارجية الإماراتي والإيراني يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين
بحث وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين. 23.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-23T08:31+0000
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وتناول الوزيران، خلال اتصال هاتفي، "سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين بما يحقق مصالحهما المشتركة ويدعم استقرار وازدهار المنطقة وشعوبها"، حسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".وكان وزير النفط الإيراني جواد أوجي، ونظيره الإماراتي سهيل المزروعي، ناقشا عزم بلديهما تطوير حقول النفط المشتركة بينهما.جاء ذلك خلال لقاء جمع بين الوزيرين، على هامش مؤتمر "أوبك" في فيينا، الذي يحمل عنوان "نحو انتقال مستدام وشامل للطاقة"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "فارس".وناقش الوزيران الإيراني والإماراتي خلال اجتماعهما في مؤتمر "أوبك"، الأوضاع في أسواق النفط العالمية والمجالات المتوفرة للتعاون الثنائي في قطاعي النفط والغاز.يشار إلى أنه، في شهر يونيو/ حزيران الماضي، وقّعت الإمارات ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني، اتفاقية لخدمات النقل الجوي مع إيران، بهدف تنظيم رحلات نقل جوي بين البلدين وزيادة فرص التجارة والسياحة.وتزامنت هذه الاتفاقية مع لقاء الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الذي أجرى زيارة عمل للإمارات.
https://sputnikarabic.ae/20230622/الإمارات-وإيران-توقعان-اتفاقية-خدمات-نقل-جوي-لتنظيم-رحلات-جوية-بين-البلدين-1078393667.html
https://sputnikarabic.ae/20230719/مجلس-التعاون-الخليجي-لدينا-رغبة-في-إجراء-محادثات-عميقة-مع-إيران-1079216931.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
إيران, أخبار إيران, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
وزير الخارجية الإماراتي والإيراني يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين
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بحث وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين.
وتناول الوزيران، خلال اتصال هاتفي، "سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين بما يحقق مصالحهما المشتركة ويدعم استقرار وازدهار المنطقة وشعوبها"، حسب وكالة
الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".
وكان وزير النفط الإيراني جواد أوجي، ونظيره الإماراتي سهيل المزروعي، ناقشا عزم بلديهما تطوير حقول النفط المشتركة بينهما
.
جاء ذلك خلال لقاء جمع بين الوزيرين، على هامش مؤتمر "أوبك" في فيينا، الذي يحمل عنوان "نحو انتقال مستدام وشامل للطاقة"، وفقا لوكالة
الأنباء الإيرانية "فارس".
وناقش الوزيران الإيراني والإماراتي خلال اجتماعهما في مؤتمر "أوبك"، الأوضاع في أسواق النفط العالمية والمجالات المتوفرة للتعاون الثنائي في قطاعي النفط والغاز.
يشار إلى أنه، في شهر يونيو/ حزيران الماضي، وقّعت الإمارات ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني، اتفاقية لخدمات النقل الجوي مع إيران
، بهدف تنظيم رحلات نقل جوي بين البلدين وزيادة فرص التجارة والسياحة.
وتزامنت هذه الاتفاقية مع لقاء الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الذي أجرى زيارة عمل للإمارات.