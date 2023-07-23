https://sputnikarabic.ae/20230723/وكالة-إيرانية-مقتل-4-أشخاص-في-هجوم-إرهابي-جنوب-غربي-البلاد-1079318266.html

وكالة إيرانية: مقتل 4 أشخاص في "هجوم إرهابي" جنوب غربي البلاد

وكالة إيرانية: مقتل 4 أشخاص في "هجوم إرهابي" جنوب غربي البلاد

أعلنت الشرطة الإيرانية، اليوم الأحد، "مقتل 4 من عناصرها وجرح آخر، إثر هجوم ارهابي على سيارة الشرطة في محافظة سيستان وبلوشستان". 23.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-23T11:12+0000

2023-07-23T11:12+0000

2023-07-23T11:12+0000

إيران

أخبار إيران

الحرس الثوري الإيراني

الأخبار

أخبار العالم الآن

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102445/53/1024455322_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_e69554d295b33396c3303fd12f201b75.jpg

وحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية، "قتل 4 من عناصر شرطة الطرق وأصيب شخص آخر بجروح نتيجة اعتداء إرهابي على دورية لشرطة الطرق بمحور خاش - تفتان.وكانت العلاقات العامة لمقر القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني، أعلنت في وقت سابق اليوم، القبض على خلية إرهابية مكونة من 4 أشخاص كانوا يخططون لتنفيذ أعمال إرهابية داخل البلاد.وتصاعدت في الآونة الأخيرة المواجهات بين القوات الأمنية الإيرانية ومسلحين جنوب شرقي البلاد.وتكررت على نحو متزايد خلال الأشهر الأخيرة حوادث استهداف ضباط الحرس الثوري وأجهزة الأمن الإيرانية في مناطق متفرقة من البلاد.

https://sputnikarabic.ae/20230708/إيران-4-قتلى-بينهم-اثنان-من-الشرطة-في-عملية-زاهدان-الإرهابية-1078850559.html

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم