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https://sputnikarabic.ae/20230723/وكالة-إيرانية-مقتل-4-أشخاص-في-هجوم-إرهابي-جنوب-غربي-البلاد-1079318266.html
وكالة إيرانية: مقتل 4 أشخاص في "هجوم إرهابي" جنوب غربي البلاد
وكالة إيرانية: مقتل 4 أشخاص في "هجوم إرهابي" جنوب غربي البلاد
أعلنت الشرطة الإيرانية، اليوم الأحد، "مقتل 4 من عناصرها وجرح آخر، إثر هجوم ارهابي على سيارة الشرطة في محافظة سيستان وبلوشستان". 23.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-23T11:12+0000
2023-07-23T11:12+0000
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وحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية، "قتل 4 من عناصر شرطة الطرق وأصيب شخص آخر بجروح نتيجة اعتداء إرهابي على دورية لشرطة الطرق بمحور خاش - تفتان.وكانت العلاقات العامة لمقر القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني، أعلنت في وقت سابق اليوم، القبض على خلية إرهابية مكونة من 4 أشخاص كانوا يخططون لتنفيذ أعمال إرهابية داخل البلاد.وتصاعدت في الآونة الأخيرة المواجهات بين القوات الأمنية الإيرانية ومسلحين جنوب شرقي البلاد.وتكررت على نحو متزايد خلال الأشهر الأخيرة حوادث استهداف ضباط الحرس الثوري وأجهزة الأمن الإيرانية في مناطق متفرقة من البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230708/إيران-4-قتلى-بينهم-اثنان-من-الشرطة-في-عملية-زاهدان-الإرهابية-1078850559.html
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إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

وكالة إيرانية: مقتل 4 أشخاص في "هجوم إرهابي" جنوب غربي البلاد

11:12 GMT 23.07.2023
© AP Photo / Ebrahim Norooziالشرطة الإيرانية
الشرطة الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2023
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
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أعلنت الشرطة الإيرانية، اليوم الأحد، "مقتل 4 من عناصرها وجرح آخر، إثر هجوم ارهابي على سيارة الشرطة في محافظة سيستان وبلوشستان".
وحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية، "قتل 4 من عناصر شرطة الطرق وأصيب شخص آخر بجروح نتيجة اعتداء إرهابي على دورية لشرطة الطرق بمحور خاش - تفتان.
وكانت العلاقات العامة لمقر القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني، أعلنت في وقت سابق اليوم، القبض على خلية إرهابية مكونة من 4 أشخاص كانوا يخططون لتنفيذ أعمال إرهابية داخل البلاد.
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وتصاعدت في الآونة الأخيرة المواجهات بين القوات الأمنية الإيرانية ومسلحين جنوب شرقي البلاد.
وتكررت على نحو متزايد خلال الأشهر الأخيرة حوادث استهداف ضباط الحرس الثوري وأجهزة الأمن الإيرانية في مناطق متفرقة من البلاد.
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