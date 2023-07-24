https://sputnikarabic.ae/20230724/إصابة-4-متظاهرين-إثر-حادثة-دهس-شمالي-إسرائيل-فيديو-1079364880.html

إصابة 4 متظاهرين إثر حادثة دهس شمالي إسرائيل... فيديو

إصابة 4 متظاهرين إثر حادثة دهس شمالي إسرائيل... فيديو

أصيب 4 متظاهرين، مساء اليوم الاثنين، إثر حادث دهس استهدف الاحتجاجات التي تضرب إسرائيل على خلفية إقرار التعديلات القضائية المثيرة للجدل. 24.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-24T19:16+0000

2023-07-24T19:16+0000

2023-07-24T19:16+0000

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وقالت الشرطة الإسرائيلية، إن "الحادث وقع على طريق رئيسي في مدينة كفار سابا شمالي إسرائيل".من جهته، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إن "عملية دهس متظاهرين مؤيدين للديمقراطية نتاج لتحريض مباشر من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو"، مؤكدا أنها "جريمة كراهية".وصادق الكنيسيت الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، على قانون التعديلات القضائية المثير للجدل، الذي يهدف إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا التي تمكنها من إلغاء قرارات حكومية.وأيد النص 64 نائبا من الائتلاف الحكومي اليميني المتشدد الحاكم برئاسة بنيامين نتنياهو، من أصل 120 نائبا في البرلمان، بينما قاطع نواب المعارضة عملية التصويت.وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في وقت سابق، "إجراء حوارات مع المعارضة في الأيام المقبلة للوصول إلى اتفاق حول نقاط التعديلات القضائية التي ترفضها المعارضة".وفي 11يوليو/ تموز الجاري، أقر الكنيست بالقراءة الأولى لمشروع قانون "الحد من المعقولية"، ما دفع عشرات الآلاف من الإسرائيليين للنزول إلى الشوارع وإغلاق طرق رئيسية والتظاهر داخل مطار بن غوريون في تل أبيب، قبل أن تخرجهم الشرطة بالقوة.ويدافع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والائتلاف القومي الديني الذي يتزعمه، عن مشروع القانون الخاص بالتغييرات القضائية، الذي من المقرر أن يصوّت عليه البرلمان، الاثنين المقبل، ويزعم أن الهدف منه هو تحقيق التوازن بين السلطات والحد من تدخل المحكمة في السياسة، بينما يقول المعارضون إن المحكمة العليا تقوم بدور حاسم في حماية الحياة المدنية وحقوق المواطنين.وتشهد إسرائيل سلسلة من الاحتجاجات المستمرة منذ 28 أسبوعا في جميع أنحاء البلاد.وتجري الاحتجاجات بشكل متواصل خلال الأيام القليلة الماضية، وكثيرا ما يلجأ رجال الشرطة إلى استخدام خراطيم المياه واعتقال النشطاء لخرق النظام العام.

https://sputnikarabic.ae/20230724/إعلام-عشرات-الطيارين-في-إسرائيل-يبلغون-قادتهم-التوقف-عن-الخدمة-بعد-إقرار-قانون-التعديلات-القضائية-1079358200.html

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