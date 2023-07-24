https://sputnikarabic.ae/20230724/البيت-الأبيض-يدين-إطلاق-كوريا-الشمالية-صاروخين-بالستيين--1079366673.html

البيت الأبيض يدين إطلاق كوريا الشمالية صاروخين بالستيين

البيت الأبيض يدين إطلاق كوريا الشمالية صاروخين بالستيين

أدان البيت الأبيض، يوم الاثنين، إطلاق كوريا الشمالية الأخير لصاروخين بالستيين في اتجاه البحر الشرقي. 24.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-24T22:08+0000

2023-07-24T22:08+0000

2023-07-24T22:08+0000

كوريا الشمالية

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون

الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان-بيير: "نحن بالتأكيد ندين إطلاقات صواريخ الباليستية من قبل جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية".وأضافت جان-بيير إن اختبارات الصواريخ "تشكل تهديدًا لجيران جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية والمجتمع الدولي"، لافتة إلى: "التزامها بأن الدفاع عن جمهورية كوريا الجنوبية واليابان لا يزال راسخًا".وأجرت بيونغ يانغ إطلاقين صاروخيين مزدوجين، في وقت متأخر من يوم الاثنين، في اتجاه البحر الشرقي، قبيل احتفالات الذكرى السنوية لحرب كوريا.ووصفت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية الصاروخين اللذين أطلقتهما كوريا الشمالية بأنهما صاروخان بالستيان حلقا حوالي 400 كيلومتر (248 ميلاً) قبل أن يسقطا في البحر، وفقًا لتقارير لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية ووكالة كيودو اليابانية.ونقلت "يونهاب" عن هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية قولها: "اكتشف جيشنا إطلاق صاروخين بالستيين أطلقتهما كوريا الشمالية من مناطق بالقرب من بيونغ يانغ في البحر الشرقي في الساعة 11:55 مساءً يوم 24 والساعة 00:00 يوم 25 يوليو/ تموز".وكانت الإطلاقات هي الأحدث في سلسلة من اختبارات الأسلحة في الأسابيع الأخيرة من قبل بيونغ يانغ، وتأتي في الوقت الذي تكثف فيه سيول وواشنطن التعاون الدفاعي في مواجهة تصاعد التوترات مع الشمال.الإطلاق الأخير يأتي في الوقت الذي وصلت فيه غواصة نووية أمريكية، يو إس إس أنابولس، إلى قاعدة بحرية في جزيرة جيجو الجنوبية في كوريا الجنوبية، كجزء من الجهود الرامية إلى تعزيز الردع المشترك ضد التهديدات المتغيرة لكوريا الشمالية.وتمر العلاقات بين الكوريتين بأدنى نقاطها على الإطلاق، مع تصاعد اختبارات الأسلحة النووية من قبل بيونغ يانغ وتعزيز التعاون العسكري بين سيئول وواشنطن.وحذر وزير الدفاع الكوري الشمالي، يوم الخميس، من أن زيارة الغواصة الأمريكية القادرة على حمل رؤوس نووية إلى بوسان هذا الأسبوع - وهي الأولى منذ عام 1981 - قد تكون ضمن نطاق قانون استخدام كوريا الشمالية أسلحتها النووية.

https://sputnikarabic.ae/20230724/كوريا-الشمالية-تطلق-صاروخين-باليستيين-قبيل-احتفالات-الذكرى-السنوية-لحرب-كوريا-1079366454.html

https://sputnikarabic.ae/20230718/واشنطن-تعلن-وصول-غواصة-نووية-أمريكية-إلى-كوريا-الجنوبية-لأول-مرة-منذ-عقود-1079171522.html

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كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة, الولايات المتحدة الأمريكية