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https://sputnikarabic.ae/20230718/واشنطن-تعلن-وصول-غواصة-نووية-أمريكية-إلى-كوريا-الجنوبية-لأول-مرة-منذ-عقود-1079171522.html
واشنطن تعلن وصول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية لأول مرة منذ عقود
واشنطن تعلن وصول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية لأول مرة منذ عقود
اتفقت الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، على "نقل أصول نووية أمريكية إلى سيئول لإرسال رسائل استراتيجية لكوريا الشمالية". 18.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-18T10:02+0000
2023-07-18T10:02+0000
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أعلن منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي لشؤون منطقة المحيطين الهندي والهادئ، كورت كامبل، في تصريحات صحفية، "رسو غواصة نووية أمريكية في ميناء بوسان لأول مرة من عقود، لإثبات التزام الولايات المتحدة بالردع الموسع"، حسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.وقال كامبل: "أثناء حديثنا ترسو غواصة نووية أمريكية في ميناء بوسان اليوم"، مضيفا أنها "المرة الأولى التي تزور فيها غواصة نووية أمريكية شبه الجزيرة الكورية منذ عقود".بدوره، قال الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول، إن الاجتماع الأول لهيئة الاستشارات النووية الكورية الأمريكية من المتوقع أن يكون نقطة بداية مهمة لبناء ردع موسع قوي وفعال.وكانت كوريا الشمالية نددت بقرار الولايات المتحدة نقل غواصة تحمل صواريخ "كروز" إلى شبه الجزيرة الكورية، وأعلنت أن هذه خطوة "تقرب المواجهة النووية".وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الوطني، في بيان، نقلته وكالة الأنباء الكورية الشمالية المركزية الرسمية (KCNA)، إن الولايات المتحدة خرقت بطائرات استطلاع، أخيرا، مجالها الجوي قرب الساحل الشرقي.واعتبر أن الخطوات التي اتخذتها الولايات المتحدة لإدخال أصول نووية استراتيجية إلى شبه الجزيرة الكورية هي "ابتزاز نووي صارخ ضد كوريا الشمالية ودول المنطقة وتشكل تهديدا خطيرا للسلام".وتابع أن "الأمر متروك لإجراءات الولايات المتحدة المستقبلية فيما إذا كان سينشأ وضع متطرف في منطقة شبه الجزيرة الكورية، لا يريده أحد وستتحمل الولايات المتحدة المسؤولية الكاملة في حالة حدوث أي موقف غير متوقع".والشهر الماضي، وصلت غواصة أمريكية تحمل صواريخ "كروز" تعمل بالطاقة النووية إلى ميناء بوسان في كوريا الجنوبية، بعد اتفاق بين واشنطن وسيئول.واتفقت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، في أبريل/ نيسان الماضي، على قرار أمريكي بزيارة غواصة بحرية مزودة بصواريخ باليستية مسلحة نوويًا، كوريا الجنوبية للمرة الأولى منذ الثمانينيات، لكن لم يتم تحديد جدول زمني لهذه الزيارة.وجاء هذا الاتفاق، كجزء من خطة لتعزيز نشر الأصول الاستراتيجية الأمريكية بهدف رد أكثر فاعلية على "تهديدات" كوريا الشمالية واختبارات الأسلحة في الدفاع عن حليفتها كوريا الجنوبية، على النحو الذي اتفق عليه البلدان.
https://sputnikarabic.ae/20230712/رئيس-كوريا-الجنوبية-يأمر-بـتعزيز-الردع-الطويل-الأمد-مع-أمريكا--1078977518.html
https://sputnikarabic.ae/20230718/شقيقة-زعيم-كوريا-الشمالية-أمريكا-واهمة-لاعتقادها-بإمكانية-نزع-أسلحتنا-النووية-1079160829.html
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كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم
كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم

واشنطن تعلن وصول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية لأول مرة منذ عقود

10:02 GMT 18.07.2023
© Photo / Pixabay / Skeezeغواصة أمريكية
غواصة أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2023
© Photo / Pixabay / Skeeze
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اتفقت الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، على "نقل أصول نووية أمريكية إلى سيئول لإرسال رسائل استراتيجية لكوريا الشمالية".
أعلن منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي لشؤون منطقة المحيطين الهندي والهادئ، كورت كامبل، في تصريحات صحفية، "رسو غواصة نووية أمريكية في ميناء بوسان لأول مرة من عقود، لإثبات التزام الولايات المتحدة بالردع الموسع"، حسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.
وقال كامبل: "أثناء حديثنا ترسو غواصة نووية أمريكية في ميناء بوسان اليوم"، مضيفا أنها "المرة الأولى التي تزور فيها غواصة نووية أمريكية شبه الجزيرة الكورية منذ عقود".
رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك - يول - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2023
رئيس كوريا الجنوبية يأمر بـ"تعزيز الردع الطويل الأمد" مع أمريكا
12 يوليو, 08:38 GMT
بدوره، قال الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول، إن الاجتماع الأول لهيئة الاستشارات النووية الكورية الأمريكية من المتوقع أن يكون نقطة بداية مهمة لبناء ردع موسع قوي وفعال.
وكانت كوريا الشمالية نددت بقرار الولايات المتحدة نقل غواصة تحمل صواريخ "كروز" إلى شبه الجزيرة الكورية، وأعلنت أن هذه خطوة "تقرب المواجهة النووية".
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الوطني، في بيان، نقلته وكالة الأنباء الكورية الشمالية المركزية الرسمية (KCNA)، إن الولايات المتحدة خرقت بطائرات استطلاع، أخيرا، مجالها الجوي قرب الساحل الشرقي.
واعتبر أن الخطوات التي اتخذتها الولايات المتحدة لإدخال أصول نووية استراتيجية إلى شبه الجزيرة الكورية هي "ابتزاز نووي صارخ ضد كوريا الشمالية ودول المنطقة وتشكل تهديدا خطيرا للسلام".
وتابع أن "الأمر متروك لإجراءات الولايات المتحدة المستقبلية فيما إذا كان سينشأ وضع متطرف في منطقة شبه الجزيرة الكورية، لا يريده أحد وستتحمل الولايات المتحدة المسؤولية الكاملة في حالة حدوث أي موقف غير متوقع".
كيم يو جونغ، شقيقة زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2023
شقيقة زعيم كوريا الشمالية: أمريكا "واهمة" لاعتقادها بإمكانية نزع أسلحتنا النووية
05:38 GMT
والشهر الماضي، وصلت غواصة أمريكية تحمل صواريخ "كروز" تعمل بالطاقة النووية إلى ميناء بوسان في كوريا الجنوبية، بعد اتفاق بين واشنطن وسيئول.
واتفقت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، في أبريل/ نيسان الماضي، على قرار أمريكي بزيارة غواصة بحرية مزودة بصواريخ باليستية مسلحة نوويًا، كوريا الجنوبية للمرة الأولى منذ الثمانينيات، لكن لم يتم تحديد جدول زمني لهذه الزيارة.
وجاء هذا الاتفاق، كجزء من خطة لتعزيز نشر الأصول الاستراتيجية الأمريكية بهدف رد أكثر فاعلية على "تهديدات" كوريا الشمالية واختبارات الأسلحة في الدفاع عن حليفتها كوريا الجنوبية، على النحو الذي اتفق عليه البلدان.
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