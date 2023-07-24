https://sputnikarabic.ae/20230724/كوريا-الشمالية-تطلق-صاروخين-باليستيين-قبيل-احتفالات-الذكرى-السنوية-لحرب-كوريا-1079366454.html

كوريا الشمالية تطلق صاروخين بالستيين في اتجاه البحر الشرقي

كوريا الشمالية تطلق صاروخين بالستيين في اتجاه البحر الشرقي

أجرت بيونغ يانغ إطلاقين صاروخيين مزدوجين، في وقت متأخر من يوم الاثنين، في اتجاه البحر الشرقي، قبيل احتفالات الذكرى السنوية لحرب كوريا. 24.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-24T21:48+0000

2023-07-24T21:48+0000

2023-07-24T21:56+0000

كوريا الشمالية

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون

الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة

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ووصفت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية الصاروخين اللذين أطلقتهما كوريا الشمالية بأنهما صاروخان بالستيان حلقا حوالي 400 كيلومتر (248 ميلاً) قبل أن يسقطا في البحر، وفقًا لتقارير لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية ووكالة كيودو اليابانية.ونقلت "يونهاب" عن هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية قولها: "اكتشف جيشنا إطلاق صاروخين بالستيين أطلقتهما كوريا الشمالية من مناطق بالقرب من بيونغ يانغ في البحر الشرقي في الساعة 11:55 مساءً يوم 24 والساعة 00:00 يوم 25 يوليو/ تموز".وكانت الإطلاقات هي الأحدث في سلسلة من اختبارات الأسلحة في الأسابيع الأخيرة من قبل بيونغ يانغ، وتأتي في الوقت الذي تكثف فيه سيول وواشنطن التعاون الدفاعي في مواجهة تصاعد التوترات مع الشمال.الإطلاق الأخير يأتي في الوقت الذي وصلت فيه غواصة نووية أمريكية، يو إس إس أنابولس، إلى قاعدة بحرية في جزيرة جيجو الجنوبية في كوريا الجنوبية، كجزء من الجهود الرامية إلى تعزيز الردع المشترك ضد التهديدات المتغيرة لكوريا الشمالية.وكانت كوريا الشمالية أطلقت صاروخين بالستيين إلى البحر الشرقي يوم الأربعاء، تلاها إطلاقات متعددة لصواريخ كروز يوم السبت.كما تأتي الإطلاقات قبيل الاحتفالات في كوريا الشمالية هذا الأسبوع بمناسبة الذكرى السبعين لنهاية الحرب الكورية.وتمر العلاقات بين الكوريتين بأدنى نقاطها على الإطلاق، مع تصاعد اختبارات الأسلحة النووية من قبل بيونغ يانغ وتعزيز التعاون العسكري بين سيئول وواشنطن.وحذر وزير الدفاع الكوري الشمالي، يوم الخميس، من أن زيارة الغواصة الأمريكية القادرة على حمل رؤوس نووية إلى بوسان هذا الأسبوع - وهي الأولى منذ عام 1981 - قد تكون ضمن نطاق قانون استخدام كوريا الشمالية أسلحتها النووية.

https://sputnikarabic.ae/20230712/كوريا-الشمالية-الزعيم-كيم-جونغ-أون-قاد-بنفسه-إطلاق-صاروخ-هواسونغ-18-الباليستي-العابر-للقارات-1079012415.html

https://sputnikarabic.ae/20230718/واشنطن-تعلن-وصول-غواصة-نووية-أمريكية-إلى-كوريا-الجنوبية-لأول-مرة-منذ-عقود-1079171522.html

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