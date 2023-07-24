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https://sputnikarabic.ae/20230724/كوريا-الشمالية-تطلق-صاروخين-باليستيين-قبيل-احتفالات-الذكرى-السنوية-لحرب-كوريا-1079366454.html
كوريا الشمالية تطلق صاروخين بالستيين في اتجاه البحر الشرقي
كوريا الشمالية تطلق صاروخين بالستيين في اتجاه البحر الشرقي
أجرت بيونغ يانغ إطلاقين صاروخيين مزدوجين، في وقت متأخر من يوم الاثنين، في اتجاه البحر الشرقي، قبيل احتفالات الذكرى السنوية لحرب كوريا. 24.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-24T21:48+0000
2023-07-24T21:56+0000
كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة
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ووصفت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية الصاروخين اللذين أطلقتهما كوريا الشمالية بأنهما صاروخان بالستيان حلقا حوالي 400 كيلومتر (248 ميلاً) قبل أن يسقطا في البحر، وفقًا لتقارير لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية ووكالة كيودو اليابانية.ونقلت "يونهاب" عن هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية قولها: "اكتشف جيشنا إطلاق صاروخين بالستيين أطلقتهما كوريا الشمالية من مناطق بالقرب من بيونغ يانغ في البحر الشرقي في الساعة 11:55 مساءً يوم 24 والساعة 00:00 يوم 25 يوليو/ تموز".وكانت الإطلاقات هي الأحدث في سلسلة من اختبارات الأسلحة في الأسابيع الأخيرة من قبل بيونغ يانغ، وتأتي في الوقت الذي تكثف فيه سيول وواشنطن التعاون الدفاعي في مواجهة تصاعد التوترات مع الشمال.الإطلاق الأخير يأتي في الوقت الذي وصلت فيه غواصة نووية أمريكية، يو إس إس أنابولس، إلى قاعدة بحرية في جزيرة جيجو الجنوبية في كوريا الجنوبية، كجزء من الجهود الرامية إلى تعزيز الردع المشترك ضد التهديدات المتغيرة لكوريا الشمالية.وكانت كوريا الشمالية أطلقت صاروخين بالستيين إلى البحر الشرقي يوم الأربعاء، تلاها إطلاقات متعددة لصواريخ كروز يوم السبت.كما تأتي الإطلاقات قبيل الاحتفالات في كوريا الشمالية هذا الأسبوع بمناسبة الذكرى السبعين لنهاية الحرب الكورية.وتمر العلاقات بين الكوريتين بأدنى نقاطها على الإطلاق، مع تصاعد اختبارات الأسلحة النووية من قبل بيونغ يانغ وتعزيز التعاون العسكري بين سيئول وواشنطن.وحذر وزير الدفاع الكوري الشمالي، يوم الخميس، من أن زيارة الغواصة الأمريكية القادرة على حمل رؤوس نووية إلى بوسان هذا الأسبوع - وهي الأولى منذ عام 1981 - قد تكون ضمن نطاق قانون استخدام كوريا الشمالية أسلحتها النووية.
https://sputnikarabic.ae/20230712/كوريا-الشمالية-الزعيم-كيم-جونغ-أون-قاد-بنفسه-إطلاق-صاروخ-هواسونغ-18-الباليستي-العابر-للقارات-1079012415.html
https://sputnikarabic.ae/20230718/واشنطن-تعلن-وصول-غواصة-نووية-أمريكية-إلى-كوريا-الجنوبية-لأول-مرة-منذ-عقود-1079171522.html
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كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة
كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة

كوريا الشمالية تطلق صاروخين بالستيين في اتجاه البحر الشرقي

21:48 GMT 24.07.2023 (تم التحديث: 21:56 GMT 24.07.2023)
© Photo / KCNA كوريا الشمالية تعلن أنها اختبرت صاروخًا بالستيًا جديدًا عابرًا للقارات يعمل بالوقود الصلب "هواسونغ -18"
 كوريا الشمالية تعلن أنها اختبرت صاروخًا بالستيًا جديدًا عابرًا للقارات يعمل بالوقود الصلب هواسونغ -18 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2023
© Photo / KCNA
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أجرت بيونغ يانغ إطلاقين صاروخيين مزدوجين، في وقت متأخر من يوم الاثنين، في اتجاه البحر الشرقي، قبيل احتفالات الذكرى السنوية لحرب كوريا.
ووصفت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية الصاروخين اللذين أطلقتهما كوريا الشمالية بأنهما صاروخان بالستيان حلقا حوالي 400 كيلومتر (248 ميلاً) قبل أن يسقطا في البحر، وفقًا لتقارير لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية ووكالة كيودو اليابانية.
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون عند إطلاق ما سمته وسائل إعلامية أنه نوع جديد من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، في هذه الصورة التي نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية في 24 مارس 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2023
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ونقلت "يونهاب" عن هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية قولها: "اكتشف جيشنا إطلاق صاروخين بالستيين أطلقتهما كوريا الشمالية من مناطق بالقرب من بيونغ يانغ في البحر الشرقي في الساعة 11:55 مساءً يوم 24 والساعة 00:00 يوم 25 يوليو/ تموز".
وكانت الإطلاقات هي الأحدث في سلسلة من اختبارات الأسلحة في الأسابيع الأخيرة من قبل بيونغ يانغ، وتأتي في الوقت الذي تكثف فيه سيول وواشنطن التعاون الدفاعي في مواجهة تصاعد التوترات مع الشمال.
الإطلاق الأخير يأتي في الوقت الذي وصلت فيه غواصة نووية أمريكية، يو إس إس أنابولس، إلى قاعدة بحرية في جزيرة جيجو الجنوبية في كوريا الجنوبية، كجزء من الجهود الرامية إلى تعزيز الردع المشترك ضد التهديدات المتغيرة لكوريا الشمالية.
وكانت كوريا الشمالية أطلقت صاروخين بالستيين إلى البحر الشرقي يوم الأربعاء، تلاها إطلاقات متعددة لصواريخ كروز يوم السبت.
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كما تأتي الإطلاقات قبيل الاحتفالات في كوريا الشمالية هذا الأسبوع بمناسبة الذكرى السبعين لنهاية الحرب الكورية.
وتمر العلاقات بين الكوريتين بأدنى نقاطها على الإطلاق، مع تصاعد اختبارات الأسلحة النووية من قبل بيونغ يانغ وتعزيز التعاون العسكري بين سيئول وواشنطن.
وحذر وزير الدفاع الكوري الشمالي، يوم الخميس، من أن زيارة الغواصة الأمريكية القادرة على حمل رؤوس نووية إلى بوسان هذا الأسبوع - وهي الأولى منذ عام 1981 - قد تكون ضمن نطاق قانون استخدام كوريا الشمالية أسلحتها النووية.
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