https://sputnikarabic.ae/20230724/القوات-الأوكرانية-تقصف-دونيتسك-52-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1079366843.html
القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك 52 مرة خلال اليوم الماضي
القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك 52 مرة خلال اليوم الماضي
قالت بعثة جمهورية دونيتسك الشعبية في مركز التنسيق المشترك لمراقبة وتنسيق المسائل المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، إن القوات الأوكرانية قصفت... 24.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-24T22:40+0000
2023-07-24T22:40+0000
2023-07-24T22:40+0000
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان البعثة على قناتها في "تليغرام" أنه "خلال الـ24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 52 واقعة قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية. على اتجاه دونيتسك أطلق العدو 35 قذيفة صاروخية من عيار 155 ملم. باتجاه غورلوفكا 10 قذائف من عيار 152 ملم. باتجاه ياسينوفاتايا 7 قذائف من عيار 155 ملم".وذكرت البعثة أن مناطق 5 بلدات في الجمهورية تعرضت للقصف هي: غورلوفكا، زايتسيفوا، منطقة ياسينوفاتايا، دونيتسك، ماكييفكا.وأصيب أربعة مدنيين بجروح نتيجة القصف في دونيتسك وستاروملينوفكا، بحسب البيان.يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 56 قصف مدفعي من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230719/القوات-الأوكرانية-تقصف-أراضي-دونيتسك-الشعبية-49-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1079233468.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك 52 مرة خلال اليوم الماضي
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قالت بعثة جمهورية دونيتسك الشعبية في مركز التنسيق المشترك لمراقبة وتنسيق المسائل المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، إن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 52 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية، وأطلقت ما مجموعه 210 قذيفة من عيارات مختلفة.
دونيتسك - سبوتنيك
. وجاء في بيان البعثة على قناتها في "تليغرام" أنه "خلال الـ24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 52 واقعة قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية. على اتجاه دونيتسك أطلق العدو 35 قذيفة صاروخية من عيار 155 ملم. باتجاه غورلوفكا 10 قذائف من عيار 152 ملم. باتجاه ياسينوفاتايا 7 قذائف من عيار 155 ملم".
وذكرت البعثة أن مناطق 5 بلدات في الجمهورية تعرضت للقصف هي: غورلوفكا، زايتسيفوا، منطقة ياسينوفاتايا، دونيتسك، ماكييفكا.
وأصيب أربعة مدنيين بجروح نتيجة القصف في دونيتسك وستاروملينوفكا، بحسب البيان.
يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 56 قصف مدفعي من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية
في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.