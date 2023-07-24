https://sputnikarabic.ae/20230724/حضور-كبير-للمنتدى-الإعلامي-الروسي-الأفريقي-الذي-تنظمه-الجامعة-الروسية-للصداقة-بين-الشعوب-1079349818.html

حضور كبير للمنتدى الإعلامي الروسي الأفريقي الذي تنظمه الجامعة الروسية للصداقة بين الشعوب

حضور كبير للمنتدى الإعلامي الروسي الأفريقي الذي تنظمه الجامعة الروسية للصداقة بين الشعوب

تستضيف الجامعة الروسية للصداقة بين الشعوب " باتريس لومومبو"، اليوم الاثنين 24 يوليو/ تموز الجاري، المنتدى الإعلامي الروسي الأفريقي، بالتزامن مع قمة رفيعة... 24.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-24T12:37+0000

2023-07-24T12:37+0000

2023-07-24T12:37+0000

مجتمع

روسيا

تقارير سبوتنيك

حصري

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وتحدثت لاريسا يفريموفا، نائبة رئيس الجامعة للشؤون الدولية، عن فعاليات هذا المنتدى وماذا سيناقش من قضايا هامة، قائلة: "في إطارالقمة الروسية الأفريقية، ينطلق اليوم في جامعة باتريس لومومبو في موسكو، منتدى إعلامي للشباب، وقد حضر إلى موسكو ضيوف من مختلف بلدان أفريقيا، وصحفيون شباب، وصحفيون متمرسون". من جهته تحدث، فيكتور باراباش، عميد كلية اللغات في الجامعة عن خريجي الجامعة الذين تبوءوا مناصب مهمة في بلدانهم الأفريقية، قائلا: "ينعقد المنتدى الإعلامي الروسي الأفريقي في الجامعة الروسية للصداقة بين الشعوب في روسيا لمدة 3 أيام بالتزامن مع قمة كبرى رفيعة المستوى بين روسيا والدول الأفريقية، أما بالنسبة لسبب انعقاد هذا المنتدى في بلادنا فهذا لأنه منذ ثمانينيات القرن الماضي، والجامعة الروسية للصداقة بين الشعوب باسم باتريس لومومبو تخرِّج المهنيين الإعلاميين من القارة الأفريقية، حتى الآن، وصل عدد الخريجين بالفعل إلى المئات، وقد وصل العديد منهم إلى مناصب عالية جدا. الجدير بالذكرأن رئيس برلمان جنوب أفريقيا تخرج من هذه الجامعة، كما وتخرج من هذه الجامعة أفضل الصحفيين المبدعين في السودان، السكرتير الصحفي لرئيس تنزانيا ورئيس مؤسسة إعلامية كبيرة في تنزانيا، اثنان من رؤساء التحرير من الكونغو، هذا فقط مثال للخريجين من دفعة واحدة منذ الثمانينيات".وتوقعت ناتاليا بوبلافسكايا، نائبة عميد كلية اللغات للشؤون الدولية، أن يصل عدد المشاركين في المنتدى لأكثر من 200 صحفي، قائلة : "نتوقع أن ينضم أكثر من 200 صحفي ومحقق إعلامي، وطلاب من أكثر من 30 دولة أفريقية إلى بث الحدث، ونتوقع أن تكون هذه المنصة بداية ممتازة لتعزيز التعاون في المجال الإعلامي، وستكون هذه بداية لممثلي الدول الأفريقية لمعرفة المزيد عن روسيا وفهم بلدنا بشكل أفضل، وأيضا ليفهم المواطنون الروس بشكل أكثر تفصيلًا وأكثر صدقًا وموضوعية عن المنطقة الأفريقية".وفي لقاء مع "سبوتنيك" تحدثت، الدكتورة رانيا أبو الخير، الأمين العام للمنتدى العالمي للدراسات المستقبلية من جمهورية مصر العربية، عن المشاركة في هذا المنتدى وما الذي سيتم تقديمه، قائلة: "نشارك مع جامعة "الصداقة بين الشعوب" في هذا المنتدى، إذ سنقدم ورقة عمل نتحدث فيها عن دور الإعلام "الروسي-الأفريقي" في المنطقة الأفريقية، كما وسنناقش فيها التحديات والفرص وسنقدم بعض التوصيات التي تعزز في انتشار الدور الروسي في القارة الأفريقية".وحول وجود مشاريع مستقبلية في التعاون مع الجامعات الروسية، قالت أبو الخير:" قدمنا أكثر من مقترح للتعاون مع جامعة الصداقة بين الشعوب، وسنناقش في الفترة المقبلة حول كيفية إعداد هذه المقترحات وتنفيذها".وحول المشاريع المستقبلية للشراكة مع الجامعات الروسية، قالت أبو الفتوح: "نحن بحاجة لدراسة المشاريع المستقبلية ومراكز الفكر خاصة، وأرى أننا نركز على التعاون في المواد العلمية بشكل أكبر، مثل الفضاء والفيزياء النووية. وأعتقد أنه في الفترة القادمة يجب أن نركز أكثر على الإعلام والعمل في المجال الإعلامي، وروسيا لديها مؤسسات كبيرة في الإعلام".مشيرة إلى أن مثل هذه الخطوات ستشجع الطلبة المصريين على القدوم إلى روسيا، كما وستعرف المصريين أكثر على روسيا وفرص التعاون بين البلدين.مضيفا أنه يوجد في الجزائر معاهد لتدريس اللغة الروسية وهذا شيء قديم، ونعمل على الدفع بهذه العلاقات من مجرد المشاركة وتعلم اللغة الروسية أو العربية، نريد أن نذهب أبعد من ذلك.مشيرًا إلى أن مشاركته في المنتدى سيناقش فيها دور العلاقات الروسية الأفريقية عبر التاريخ ومستقبل هذه العلاقات وتطويرها في المستقبل القريب.يذكر أن أعمال المنتدى تضم عددا من الفعاليات التي سيتم مناقشتها في ما يتعلق بالصحافة والعمل الصحفي بالإضافة لدور الصحافة في التنمية المستدامة .

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