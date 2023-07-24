https://sputnikarabic.ae/20230724/حضور-كبير-للمنتدى-الإعلامي-الروسي-الأفريقي-الذي-تنظمه-الجامعة-الروسية-للصداقة-بين-الشعوب-1079349818.html
حضور كبير للمنتدى الإعلامي الروسي الأفريقي الذي تنظمه الجامعة الروسية للصداقة بين الشعوب
حضور كبير للمنتدى الإعلامي الروسي الأفريقي الذي تنظمه الجامعة الروسية للصداقة بين الشعوب
تستضيف الجامعة الروسية للصداقة بين الشعوب " باتريس لومومبو"، اليوم الاثنين 24 يوليو/ تموز الجاري، المنتدى الإعلامي الروسي الأفريقي، بالتزامن مع قمة رفيعة... 24.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-24T12:37+0000
2023-07-24T12:37+0000
2023-07-24T12:37+0000
مجتمع
روسيا
تقارير سبوتنيك
حصري
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وتحدثت لاريسا يفريموفا، نائبة رئيس الجامعة للشؤون الدولية، عن فعاليات هذا المنتدى وماذا سيناقش من قضايا هامة، قائلة: "في إطارالقمة الروسية الأفريقية، ينطلق اليوم في جامعة باتريس لومومبو في موسكو، منتدى إعلامي للشباب، وقد حضر إلى موسكو ضيوف من مختلف بلدان أفريقيا، وصحفيون شباب، وصحفيون متمرسون". من جهته تحدث، فيكتور باراباش، عميد كلية اللغات في الجامعة عن خريجي الجامعة الذين تبوءوا مناصب مهمة في بلدانهم الأفريقية، قائلا: "ينعقد المنتدى الإعلامي الروسي الأفريقي في الجامعة الروسية للصداقة بين الشعوب في روسيا لمدة 3 أيام بالتزامن مع قمة كبرى رفيعة المستوى بين روسيا والدول الأفريقية، أما بالنسبة لسبب انعقاد هذا المنتدى في بلادنا فهذا لأنه منذ ثمانينيات القرن الماضي، والجامعة الروسية للصداقة بين الشعوب باسم باتريس لومومبو تخرِّج المهنيين الإعلاميين من القارة الأفريقية، حتى الآن، وصل عدد الخريجين بالفعل إلى المئات، وقد وصل العديد منهم إلى مناصب عالية جدا. الجدير بالذكرأن رئيس برلمان جنوب أفريقيا تخرج من هذه الجامعة، كما وتخرج من هذه الجامعة أفضل الصحفيين المبدعين في السودان، السكرتير الصحفي لرئيس تنزانيا ورئيس مؤسسة إعلامية كبيرة في تنزانيا، اثنان من رؤساء التحرير من الكونغو، هذا فقط مثال للخريجين من دفعة واحدة منذ الثمانينيات".وتوقعت ناتاليا بوبلافسكايا، نائبة عميد كلية اللغات للشؤون الدولية، أن يصل عدد المشاركين في المنتدى لأكثر من 200 صحفي، قائلة : "نتوقع أن ينضم أكثر من 200 صحفي ومحقق إعلامي، وطلاب من أكثر من 30 دولة أفريقية إلى بث الحدث، ونتوقع أن تكون هذه المنصة بداية ممتازة لتعزيز التعاون في المجال الإعلامي، وستكون هذه بداية لممثلي الدول الأفريقية لمعرفة المزيد عن روسيا وفهم بلدنا بشكل أفضل، وأيضا ليفهم المواطنون الروس بشكل أكثر تفصيلًا وأكثر صدقًا وموضوعية عن المنطقة الأفريقية".وفي لقاء مع "سبوتنيك" تحدثت، الدكتورة رانيا أبو الخير، الأمين العام للمنتدى العالمي للدراسات المستقبلية من جمهورية مصر العربية، عن المشاركة في هذا المنتدى وما الذي سيتم تقديمه، قائلة: "نشارك مع جامعة "الصداقة بين الشعوب" في هذا المنتدى، إذ سنقدم ورقة عمل نتحدث فيها عن دور الإعلام "الروسي-الأفريقي" في المنطقة الأفريقية، كما وسنناقش فيها التحديات والفرص وسنقدم بعض التوصيات التي تعزز في انتشار الدور الروسي في القارة الأفريقية".وحول وجود مشاريع مستقبلية في التعاون مع الجامعات الروسية، قالت أبو الخير:" قدمنا أكثر من مقترح للتعاون مع جامعة الصداقة بين الشعوب، وسنناقش في الفترة المقبلة حول كيفية إعداد هذه المقترحات وتنفيذها".وحول المشاريع المستقبلية للشراكة مع الجامعات الروسية، قالت أبو الفتوح: "نحن بحاجة لدراسة المشاريع المستقبلية ومراكز الفكر خاصة، وأرى أننا نركز على التعاون في المواد العلمية بشكل أكبر، مثل الفضاء والفيزياء النووية. وأعتقد أنه في الفترة القادمة يجب أن نركز أكثر على الإعلام والعمل في المجال الإعلامي، وروسيا لديها مؤسسات كبيرة في الإعلام".مشيرة إلى أن مثل هذه الخطوات ستشجع الطلبة المصريين على القدوم إلى روسيا، كما وستعرف المصريين أكثر على روسيا وفرص التعاون بين البلدين.مضيفا أنه يوجد في الجزائر معاهد لتدريس اللغة الروسية وهذا شيء قديم، ونعمل على الدفع بهذه العلاقات من مجرد المشاركة وتعلم اللغة الروسية أو العربية، نريد أن نذهب أبعد من ذلك.مشيرًا إلى أن مشاركته في المنتدى سيناقش فيها دور العلاقات الروسية الأفريقية عبر التاريخ ومستقبل هذه العلاقات وتطويرها في المستقبل القريب.يذكر أن أعمال المنتدى تضم عددا من الفعاليات التي سيتم مناقشتها في ما يتعلق بالصحافة والعمل الصحفي بالإضافة لدور الصحافة في التنمية المستدامة .
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روسيا, تقارير سبوتنيك, حصري
روسيا, تقارير سبوتنيك, حصري
حضور كبير للمنتدى الإعلامي الروسي الأفريقي الذي تنظمه الجامعة الروسية للصداقة بين الشعوب
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حصري
تستضيف الجامعة الروسية للصداقة بين الشعوب " باتريس لومومبو"، اليوم الاثنين 24 يوليو/ تموز الجاري، المنتدى الإعلامي الروسي الأفريقي، بالتزامن مع قمة رفيعة المستوى بين روسيا ودول أفريقيا.
وتحدثت لاريسا يفريموفا، نائبة رئيس الجامعة للشؤون الدولية، عن فعاليات هذا المنتدى وماذا سيناقش من قضايا هامة، قائلة: "في إطارالقمة الروسية الأفريقية، ينطلق اليوم في جامعة باتريس لومومبو في موسكو، منتدى إعلامي للشباب، وقد حضر إلى موسكو ضيوف من مختلف بلدان أفريقيا، وصحفيون شباب، وصحفيون متمرسون".
ونوهت يفريموفا إلى أن المنتدى "سيناقش قضايا مهمة لجيل الشباب بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة في الظروف الحالية، وكيفية جعل العالم آمنًا، وكيفية خلق الفرص حتى لا يعاني أحد من الجوع، وأيضا الأمن الغذائي والأمن الطبي. سيتحدث المشاركون عن مشاريع الشباب، وكيف أنه من الضروري والممكن للجميع أن يصبحوا قادة في بلدانهم.
وأضافت، قائلة: "في إطار المنتدى الروسي الأفريقي، الذي سيعقد في 26 يوليو/ (نموز) في سان بطرسبورغ ، ستعقد الجامعة الروسية للصداقة بين الشعوب في موسكو بالتعاون مع شركة (روساتوم) الحكومية، المؤتمر العلمي الرابع للشباب "روسيا - أفريقيا"، وسيأتي علماء شباب من دول مختلفة ومن جامعات مختلفة من روسيا، ومن المتوقع أن يحضر وزراء التعليم من العديد من الدول الأفريقية الذين سيتحدثون عن التخصصات الهندسية، وعن تطوير التعليم النووي ليس فقط عن بناء محطات الطاقة النووية، ولكن أيضًا عن الطب النووي، وسيتم مناقشة كل ما يتعلق بالبيئة والملف الزراعي والتكنولوجي".
من جهته تحدث، فيكتور باراباش، عميد كلية اللغات في الجامعة عن خريجي الجامعة الذين تبوءوا مناصب مهمة في بلدانهم الأفريقية، قائلا: "ينعقد المنتدى الإعلامي الروسي الأفريقي في الجامعة الروسية للصداقة بين الشعوب في روسيا لمدة 3 أيام بالتزامن مع قمة كبرى رفيعة المستوى بين روسيا والدول الأفريقية، أما بالنسبة لسبب انعقاد هذا المنتدى في بلادنا فهذا لأنه منذ ثمانينيات القرن الماضي، والجامعة الروسية للصداقة بين الشعوب باسم باتريس لومومبو تخرِّج المهنيين الإعلاميين من القارة الأفريقية، حتى الآن، وصل عدد الخريجين بالفعل إلى المئات، وقد وصل العديد منهم إلى مناصب عالية جدا. الجدير بالذكرأن رئيس برلمان جنوب أفريقيا تخرج من هذه الجامعة، كما وتخرج من هذه الجامعة أفضل الصحفيين المبدعين في السودان، السكرتير الصحفي لرئيس تنزانيا ورئيس مؤسسة إعلامية كبيرة في تنزانيا، اثنان من رؤساء التحرير من الكونغو، هذا فقط مثال للخريجين من دفعة واحدة منذ الثمانينيات".
وحول ما سيتم مناقشته في المنتدى، قال باراباش: "حضر منتدى اليوم أفضل الصحفيين من مختلف البلدان الأفريقية. وبناءً عليه، سيتم خلال عمل منتدانا مناقشة مختلف قضايا التعاون في مجال الإعلام، بما في ذلك التربية الصحفية. في هذا الصدد، على سبيل المثال، ستعقد فصول الماجستير لطلاب الجامعات الروسية غدا، سيحضر المنتدى الإعلامي في موسكو ممثلون عن الجامعات الرائدة في موسكو".
وتوقعت ناتاليا بوبلافسكايا، نائبة عميد كلية اللغات للشؤون الدولية، أن يصل عدد المشاركين في المنتدى لأكثر من 200 صحفي، قائلة : "نتوقع أن ينضم أكثر من 200 صحفي ومحقق إعلامي، وطلاب من أكثر من 30 دولة أفريقية إلى بث الحدث، ونتوقع أن تكون هذه المنصة بداية ممتازة لتعزيز التعاون في المجال الإعلامي، وستكون هذه بداية لممثلي الدول الأفريقية لمعرفة المزيد عن روسيا وفهم بلدنا بشكل أفضل، وأيضا ليفهم المواطنون الروس بشكل أكثر تفصيلًا وأكثر صدقًا وموضوعية عن المنطقة الأفريقية".
وفي لقاء مع "سبوتنيك" تحدثت، الدكتورة رانيا أبو الخير، الأمين العام للمنتدى العالمي للدراسات المستقبلية من جمهورية مصر العربية، عن المشاركة في هذا المنتدى وما الذي سيتم تقديمه، قائلة: "نشارك مع جامعة "الصداقة بين الشعوب" في هذا المنتدى، إذ سنقدم ورقة عمل نتحدث فيها عن دور الإعلام "الروسي-الأفريقي" في المنطقة الأفريقية، كما وسنناقش فيها التحديات والفرص وسنقدم بعض التوصيات التي تعزز في انتشار الدور الروسي في القارة الأفريقية".
وحول وجود مشاريع مستقبلية في التعاون مع الجامعات الروسية، قالت أبو الخير:" قدمنا أكثر من مقترح للتعاون مع جامعة الصداقة بين الشعوب، وسنناقش في الفترة المقبلة حول كيفية إعداد هذه المقترحات وتنفيذها".
من جهتها دعت، نورهان أبو الفتوح، مساعدة مدير مركز الحوار للدراسات السياسية والإعلامية في القاهرة وسكرتيرة تحرير "التقرير الروسي السنوي"، إلى تنظيم مؤتمرات إعلامية بشكل أكثر والمساهمة بشكل أكثر في المواد العلمية الروسية المختصة في الإعلام، حيث يكون هناك كليات للإعلام في مصر وروسيا وتعاون فيما بينهم مستقبلا.
وحول المشاريع المستقبلية للشراكة مع الجامعات الروسية، قالت أبو الفتوح: "نحن بحاجة لدراسة المشاريع المستقبلية ومراكز الفكر خاصة، وأرى أننا نركز على التعاون في المواد العلمية بشكل أكبر، مثل الفضاء والفيزياء النووية. وأعتقد أنه في الفترة القادمة يجب أن نركز أكثر على الإعلام والعمل في المجال الإعلامي، وروسيا لديها مؤسسات كبيرة في الإعلام".
مشيرة إلى أن مثل هذه الخطوات ستشجع الطلبة المصريين على القدوم إلى روسيا، كما وستعرف المصريين أكثر على روسيا وفرص التعاون بين البلدين.
ودعى الأستاذ محمد الصديق بن زعتات، من جامعة قسنطينة 3 من دولة الجزائر، وهو أحد المشاركين في أعمال المنتدى، إلى تدعيم العلاقات بين روسيا والجزائر من "القوة الناعمة الطلابية"، قائلا: "نعلم طبيعة العلاقات بين البلدين (الجزائر وروسيا) والممتدة عبر التاريخ في مجالات متعددة، وربما حان الوقت لتدعيم هذه العلاقات عبر "القوة الناعمة الطلابية" ولما لا؟ من روسيا إلى الجزائر وبالعكس وهذا يعتبر بحد ذاته حافزا للدفع بالعلاقات بين البلدين إلى مدى أبعد وأعمق".
مضيفا أنه يوجد في الجزائر معاهد لتدريس اللغة الروسية وهذا شيء قديم، ونعمل على الدفع بهذه العلاقات من مجرد المشاركة وتعلم اللغة الروسية أو العربية، نريد أن نذهب أبعد من ذلك.
مشيرًا إلى أن مشاركته في المنتدى سيناقش فيها دور العلاقات الروسية الأفريقية عبر التاريخ ومستقبل هذه العلاقات وتطويرها في المستقبل القريب.
يذكر أن أعمال المنتدى تضم عددا من الفعاليات التي سيتم مناقشتها في ما يتعلق بالصحافة والعمل الصحفي بالإضافة لدور الصحافة في التنمية المستدامة .