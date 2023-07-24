https://sputnikarabic.ae/20230724/قائد-في-الجيش-السوداني-مهددا-الرئيس-الكينيي-القوات-التي-سترسلها-لن-تعود-فيديو-1079365878.html

قائد في الجيش السوداني مهددا الرئيس الكيني: القوات التي سترسلها لن تعود... فيديو

قائد في الجيش السوداني مهددا الرئيس الكيني: القوات التي سترسلها لن تعود... فيديو

أعلن الجيش السوداني، مجددا، "رفضه بشدة للمبادرة التي تقودها كينيا لإرسال قوات حفظ سلام من شرق أفريقيا، للمساعدة في إنهاء الصراع الدائر في السودان منذ أكثر من... 24.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-24T20:47+0000

2023-07-24T20:47+0000

2023-07-24T20:56+0000

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وقال مساعد القائد العام للجيش السوداني ياسر العطا، في مقطع فيديو، موجها حديثه لجنود سودانيين، إن "أيا من هذه القوات لن يعود إلى بلده".وأضاف العطا: "قوات شرق أفريقيا خلوها في محلها، تريد أن تأتي بالجيش الكيني تعالى"، وأقسم على "عدم عودة أي من هذه القوات"، مهما كينيا بأن "دولة ثالثة اشترتها"، من دون أن يذكر الدولة التي قصدها بالاسم.وكانت الحكومة السودانية أعلنت رفضها نشر قوات أجنبية في البلاد، مشيرةً إلى أنها ستتعامل معها على أنها قوات معتدية.جاء ذلك في بيان أصدرته الحكومة السودانية، حول اجتماع اللجنة الرباعية المنبثقة عن "إيغاد" بشأن الأزمة السودانية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا".وقال البيان إن وفد السودان وصل إلى أديس أبابا، قبل بداية اجتماع اللجنة الرباعية، كما تواصل مع الجهة المنظمة للاجتماع، موضحا أن ذلك يؤكد وجود رغبة صادقة في التوصل إلى حل.وأكد البيان أن ما جاء في بيان اللجنة الرباعية بشأن غياب الوفد السوداني غير دقيق، مشيرًا إلى أن عدم حضور الاجتماع كان بسبب اعتراض السودان على تولى وليم روتو رئاسة اللجنة الرباعية، "إذ كانت المصداقية تقتضي أن يشير بيان اللجنة الرباعية إلى أن عدم مشاركة وفد حكومة السودان سببه الاعتراض على تولى الرئيس الكيني وليم روتو لرئاسة اللجنة".واستضافت إثيوبيا، اجتماع رؤساء دول وحكومات اللجنة الرباعية التابعة للهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيغاد)، في العاصمة أديس أبابا، لبحث سبل حل الأزمة السودانية.يشار إلى أنه في 12 يونيو/ حزيران الماضي، شكلت في قمة مجموعة "إيغاد" في جيبوتي لجنة رباعية برئاسة كينيا وعضوية جنوب السودان وإثيوبيا والصومال، للبحث عن حل للأزمة السودانية.وتتواصل، منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.

https://sputnikarabic.ae/20230712/مجلس-السيادة-فوجئنا-بتصريحات-كينيا-وإثيوبيا-بشأن-الحديث-عن-فراغ-سياسي-في-السودان-1078972405.html

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أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, المجلس السيادي في السودان, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي