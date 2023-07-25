https://sputnikarabic.ae/20230725/عجز-الميزانية-الروسية-بنهاية-2023-يبلغ-حوالي-2-إلى-25--من-الناتج-الإجمالي-1079368774.html
عجز الميزانية الروسية بنهاية 2023 يبلغ حوالي 2 إلى 2.5 % من الناتج الإجمالي
عجز الميزانية الروسية بنهاية 2023 يبلغ حوالي 2 إلى 2.5 % من الناتج الإجمالي
صرح وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، اليوم الثلاثاء، بأن عجز الميزانية الروسية سيبلغ بنهاية عام 2023 حوالي 2 - 2.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدا... 25.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-25T03:57+0000
2023-07-25T03:57+0000
2023-07-25T03:57+0000
وزارة المالية الروسية
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال سيلوانوف في مقابلة مع صحيفة "أرغومنتي إي فاكتي" إن "حجم العجز في الميزانية بلغ الآن إلى المستويات التي قمنا بتضمينها في الخطة تقريبًا"، مشيرا إلى أنه "بنهاية العام سيبلغ حوالي 2 - 2.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي".وأضاف، قائلا: "بتعبير أدق، سيكون من الممكن القول بأنه في النصف الثاني من العام سيكون لدينا موارد كافية للوفاء بالنفقات المخططة والإضافية التي قد تنشأ خلال العام".
https://sputnikarabic.ae/20230110/عجز-الميزانية-الروسية-في-2022-بلغ---23-من-الناتج-المحلي-الإجمالي-1072120853.html
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وزارة المالية الروسية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
وزارة المالية الروسية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
عجز الميزانية الروسية بنهاية 2023 يبلغ حوالي 2 إلى 2.5 % من الناتج الإجمالي
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صرح وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، اليوم الثلاثاء، بأن عجز الميزانية الروسية سيبلغ بنهاية عام 2023 حوالي 2 - 2.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدا بالوقت نفسه ان الموارد كافية للوفاء بنفقات الميزانية المخططة والإضافية التي قد تنشأ خلال العام.
موسكو - سبوتنيك
. وقال سيلوانوف في مقابلة مع صحيفة "أرغومنتي إي فاكتي" إن "حجم العجز في الميزانية بلغ الآن إلى المستويات التي قمنا بتضمينها في الخطة تقريبًا"، مشيرا إلى أنه "بنهاية العام سيبلغ حوالي 2 - 2.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي".
وأضاف، قائلا: "بتعبير أدق، سيكون من الممكن القول بأنه في النصف الثاني من العام سيكون لدينا موارد كافية للوفاء بالنفقات المخططة والإضافية التي قد تنشأ خلال العام".