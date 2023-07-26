https://sputnikarabic.ae/20230726/السيسي-وبوتين-يبحثان-التعاون-في-مكافحة-الإرهاب-ومشروعي-الضبعة-والمنطقة-الصناعية-1079437885.html

السيسي وبوتين يبحثان التعاون في مكافحة الإرهاب ومشروعي الضبعة والمنطقة الصناعية

السيسي وبوتين يبحثان التعاون في مكافحة الإرهاب ومشروعي الضبعة والمنطقة الصناعية

بحث الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، على هامش قمة "روسيا أفريقيا" في مدينة سان بطرسبرغ، عددًا من قضايا التعاون الثنائي بين... 26.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-26T21:52+0000

2023-07-26T21:52+0000

2023-07-26T21:52+0000

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فلاديمير بوتين

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القاهرة - سبوتنيك. وقالت الرئاسة المصرية في بيان، إن "الرئيسين تطرقا خلال اللقاء إلى تطورات عدد من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية، ومنها مشروع محطة الضبعة النووية والمنطقة الصناعية الروسية، إلى جانب التعاون في مجال تطوير منظومة النقل والسكك الحديدية، وكذلك على صعيد التعاون المشترك في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب".وأكد السيسي بحسب البيان: "أهمية العمل على بلورة نتائج فعلية وعملية من القمة الروسية الأفريقية لصالح الشعوب الأفريقية في المقام الأول، باعتبار أن القمة تستهدف إرساء التعاون المستدام بين روسيا والدول الأفريقية".وأعرب الرئيس المصري، وفق البيان، عن:ووصل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مدينة سان بطرسبورغ الروسية للمشاركة في فعاليات النسخة الثانية من القمة الروسية - الأفريقية.وكانت الرئاسة المصرية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، أن السيسي سيلتقي خلال الزيارة بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية على جميع الأصعدة.ووفقا لمساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، فإن 17 زعيما أفريقيا سيصلون إلى سان بطرسبورغ لحضور القمة الروسية - الأفريقية والمنتدى الاقتصادي والإنساني الذي يسبقها.وتعتبر القمة الروسية - الأفريقية، الحدث الرئيسي والأكبر في العلاقات الروسية الأفريقية، إذ يهدف عقد هذه القمة إلى تحقيق مستوى جديد نوعيًا للشراكة المتبادلة المنفعة التي تلبي تحديات القرن الـ 21.ويدعو هذا الحدث إلى تعزيز التعاون الشامل والمتساوي بين روسيا والدول الأفريقية في جميع أبعاده السياسة والأمنية والاقتصادية والمجالات العلمية والتقنية والثقافية والإنسانية.

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https://sputnikarabic.ae/20230726/السيسي-مصر-حريصة-على-تلبية-دعوات-الرئيس-الروسي-فيما-يخص-التعاون-المشترك-1079435556.html

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