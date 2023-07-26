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https://sputnikarabic.ae/20230726/السيسي-وبوتين-يبحثان-التعاون-في-مكافحة-الإرهاب-ومشروعي-الضبعة-والمنطقة-الصناعية-1079437885.html
السيسي وبوتين يبحثان التعاون في مكافحة الإرهاب ومشروعي الضبعة والمنطقة الصناعية
السيسي وبوتين يبحثان التعاون في مكافحة الإرهاب ومشروعي الضبعة والمنطقة الصناعية
بحث الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، على هامش قمة "روسيا أفريقيا" في مدينة سان بطرسبرغ، عددًا من قضايا التعاون الثنائي بين... 26.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-26T21:52+0000
2023-07-26T21:52+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت الرئاسة المصرية في بيان، إن "الرئيسين تطرقا خلال اللقاء إلى تطورات عدد من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية، ومنها مشروع محطة الضبعة النووية والمنطقة الصناعية الروسية، إلى جانب التعاون في مجال تطوير منظومة النقل والسكك الحديدية، وكذلك على صعيد التعاون المشترك في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب".وأكد السيسي بحسب البيان: "أهمية العمل على بلورة نتائج فعلية وعملية من القمة الروسية الأفريقية لصالح الشعوب الأفريقية في المقام الأول، باعتبار أن القمة تستهدف إرساء التعاون المستدام بين روسيا والدول الأفريقية".وأعرب الرئيس المصري، وفق البيان، عن:ووصل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مدينة سان بطرسبورغ الروسية للمشاركة في فعاليات النسخة الثانية من القمة الروسية - الأفريقية.وكانت الرئاسة المصرية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، أن السيسي سيلتقي خلال الزيارة بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية على جميع الأصعدة.ووفقا لمساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، فإن 17 زعيما أفريقيا سيصلون إلى سان بطرسبورغ لحضور القمة الروسية - الأفريقية والمنتدى الاقتصادي والإنساني الذي يسبقها.وتعتبر القمة الروسية - الأفريقية، الحدث الرئيسي والأكبر في العلاقات الروسية الأفريقية، إذ يهدف عقد هذه القمة إلى تحقيق مستوى جديد نوعيًا للشراكة المتبادلة المنفعة التي تلبي تحديات القرن الـ 21.ويدعو هذا الحدث إلى تعزيز التعاون الشامل والمتساوي بين روسيا والدول الأفريقية في جميع أبعاده السياسة والأمنية والاقتصادية والمجالات العلمية والتقنية والثقافية والإنسانية.
https://sputnikarabic.ae/20230726/السيسي-يؤكد-لبوتين-دعم-مصر-لكافة-المساعي-الرامية-لتسوية-الأزمة-الأوكرانية-سلميا-1079437734.html
https://sputnikarabic.ae/20230726/السيسي-مصر-حريصة-على-تلبية-دعوات-الرئيس-الروسي-فيما-يخص-التعاون-المشترك-1079435556.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, فلاديمير بوتين
روسيا, أخبار روسيا اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, فلاديمير بوتين

السيسي وبوتين يبحثان التعاون في مكافحة الإرهاب ومشروعي الضبعة والمنطقة الصناعية

21:52 GMT 26.07.2023
© POOL / الانتقال إلى بنك الصوريحضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اجتماعًا مع ممثلي المنظمات الإقليمية الأفريقية في مؤتمر القمة والمنتدى الاقتصادي الروسي-الأفريقي لعام 2019 في سوتشي
يحضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اجتماعًا مع ممثلي المنظمات الإقليمية الأفريقية في مؤتمر القمة والمنتدى الاقتصادي الروسي-الأفريقي لعام 2019 في سوتشي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2023
© POOL
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بحث الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، على هامش قمة "روسيا أفريقيا" في مدينة سان بطرسبرغ، عددًا من قضايا التعاون الثنائي بين البلدين.
القاهرة - سبوتنيك. وقالت الرئاسة المصرية في بيان، إن "الرئيسين تطرقا خلال اللقاء إلى تطورات عدد من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية، ومنها مشروع محطة الضبعة النووية والمنطقة الصناعية الروسية، إلى جانب التعاون في مجال تطوير منظومة النقل والسكك الحديدية، وكذلك على صعيد التعاون المشترك في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب".
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القمة العربية الـ 32 بجدة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2023
السيسي يؤكد لبوتين دعم مصر لكافة المساعي الرامية لتسوية الأزمة الأوكرانية سلميا
21:46 GMT
وأكد السيسي بحسب البيان: "أهمية العمل على بلورة نتائج فعلية وعملية من القمة الروسية الأفريقية لصالح الشعوب الأفريقية في المقام الأول، باعتبار أن القمة تستهدف إرساء التعاون المستدام بين روسيا والدول الأفريقية".
وأعرب الرئيس المصري، وفق البيان، عن:

استعداد مصر لتعزيز أوجه التعاون مع روسيا في القارة الأفريقية.

ووصل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مدينة سان بطرسبورغ الروسية للمشاركة في فعاليات النسخة الثانية من القمة الروسية - الأفريقية.
وكانت الرئاسة المصرية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، أن السيسي سيلتقي خلال الزيارة بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية على جميع الأصعدة.
فلاديمير بوتين وعبد الفتاح السيسي في قمة العشرين باليابان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2023
السيسي: مصر حريصة على تلبية دعوات الرئيس الروسي فيما يخص التعاون المشترك
18:20 GMT
ووفقا لمساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، فإن 17 زعيما أفريقيا سيصلون إلى سان بطرسبورغ لحضور القمة الروسية - الأفريقية والمنتدى الاقتصادي والإنساني الذي يسبقها.
وتعتبر القمة الروسية - الأفريقية، الحدث الرئيسي والأكبر في العلاقات الروسية الأفريقية، إذ يهدف عقد هذه القمة إلى تحقيق مستوى جديد نوعيًا للشراكة المتبادلة المنفعة التي تلبي تحديات القرن الـ 21.
ويدعو هذا الحدث إلى تعزيز التعاون الشامل والمتساوي بين روسيا والدول الأفريقية في جميع أبعاده السياسة والأمنية والاقتصادية والمجالات العلمية والتقنية والثقافية والإنسانية.
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