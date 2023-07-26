https://sputnikarabic.ae/20230726/مقتل-فلسطيني-متأثرا-بإصابته-برصاص-القوات-الإسرائيلية-خلال-اقتحام-مدينة-نابلس-1079413305.html
مقتل فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص القوات الإسرائيلية خلال اقتحام مدينة نابلس
مقتل فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص القوات الإسرائيلية خلال اقتحام مدينة نابلس
قتل شاب فلسطيني، اليوم الأربعاء، متأثرًا بإصابته الخطيرة برصاص القوات الإسرائيلية خلال اقتحام مدينة نابلس. 26.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-26T09:31+0000
2023-07-26T09:31+0000
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وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن "شابا فلسطينيا استشهد متأثرًا بإصابته الخطيرة برصاص الاحتلال خلال اقتحام مدينة نابلس، ظهر اليوم".من جانبها، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن "قوات الجيش اعتقلت مطلوبا فلسطينيا في مخيم العين في نابلس"، مشيرة إلى بدء عملية الانسحاب.وقُتل 3 فلسطينيين، يوم أمس الثلاثاء، "إثر إطلاق النار من قبل القوات الإسرائيلية، على مركبة كانوا يستقلونها عند بوابة جبل جرزيم في نابلس".وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينيية "وفا"، بأن "ثلاثة شبان ارتقوا برصاص الاحتلال عند بوابة جبل جرزيم، حيث منعت سيارات الإسعاف من الوصول إلى المكان المستهدف، وقامت بنقل جثامينهم، والاستيلاء على مركبتهم".وكان الجيش الإسرائيلي قد قال، يوم أمس الثلاثاء، إنه قواته قتلت ثلاثة فلسطينيين بعد إطلاق النار باتجاه جنود إسرائيليين من سيارة في مدينة نابلس في الضفة الغربية.
https://sputnikarabic.ae/20230725/الرئاسة-الفلسطينية-اغتيال-الشبان-الثلاثة-في-نابلس-جريمة-حرب--1079372080.html
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مقتل فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص القوات الإسرائيلية خلال اقتحام مدينة نابلس
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قتل شاب فلسطيني، اليوم الأربعاء، متأثرًا بإصابته الخطيرة برصاص القوات الإسرائيلية خلال اقتحام مدينة نابلس.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن "شابا فلسطينيا استشهد متأثرًا بإصابته الخطيرة برصاص الاحتلال خلال اقتحام مدينة نابلس، ظهر اليوم".
من جانبها، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن "قوات الجيش اعتقلت مطلوبا فلسطينيا في مخيم العين في نابلس"، مشيرة إلى بدء عملية الانسحاب.
وقُتل 3 فلسطينيين
، يوم أمس الثلاثاء، "إثر إطلاق النار من قبل القوات الإسرائيلية، على مركبة كانوا يستقلونها عند بوابة جبل جرزيم في نابلس".
وأفادت وكالة
الأنباء الفلسطينيية "وفا"، بأن "ثلاثة شبان ارتقوا برصاص الاحتلال عند بوابة جبل جرزيم، حيث منعت سيارات الإسعاف من الوصول إلى المكان المستهدف، وقامت بنقل جثامينهم، والاستيلاء على مركبتهم".
وكان الجيش الإسرائيلي قد قال، يوم أمس الثلاثاء، إنه قواته قتلت ثلاثة فلسطينيين
بعد إطلاق النار باتجاه جنود إسرائيليين من سيارة في مدينة نابلس في الضفة الغربية.