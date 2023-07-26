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https://sputnikarabic.ae/20230726/مقتل-فلسطيني-متأثرا-بإصابته-برصاص-القوات-الإسرائيلية-خلال-اقتحام-مدينة-نابلس-1079413305.html
مقتل فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص القوات الإسرائيلية خلال اقتحام مدينة نابلس
مقتل فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص القوات الإسرائيلية خلال اقتحام مدينة نابلس
قتل شاب فلسطيني، اليوم الأربعاء، متأثرًا بإصابته الخطيرة برصاص القوات الإسرائيلية خلال اقتحام مدينة نابلس. 26.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-26T09:31+0000
2023-07-26T09:31+0000
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وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن "شابا فلسطينيا استشهد متأثرًا بإصابته الخطيرة برصاص الاحتلال خلال اقتحام مدينة نابلس، ظهر اليوم".من جانبها، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن "قوات الجيش اعتقلت مطلوبا فلسطينيا في مخيم العين في نابلس"، مشيرة إلى بدء عملية الانسحاب.وقُتل 3 فلسطينيين، يوم أمس الثلاثاء، "إثر إطلاق النار من قبل القوات الإسرائيلية، على مركبة كانوا يستقلونها عند بوابة جبل جرزيم في نابلس".وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينيية "وفا"، بأن "ثلاثة شبان ارتقوا برصاص الاحتلال عند بوابة جبل جرزيم، حيث منعت سيارات الإسعاف من الوصول إلى المكان المستهدف، وقامت بنقل جثامينهم، والاستيلاء على مركبتهم".وكان الجيش الإسرائيلي قد قال، يوم أمس الثلاثاء، إنه قواته قتلت ثلاثة فلسطينيين بعد إطلاق النار باتجاه جنود إسرائيليين من سيارة في مدينة نابلس في الضفة الغربية.
https://sputnikarabic.ae/20230725/الرئاسة-الفلسطينية-اغتيال-الشبان-الثلاثة-في-نابلس-جريمة-حرب--1079372080.html
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي

مقتل فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص القوات الإسرائيلية خلال اقتحام مدينة نابلس

09:31 GMT 26.07.2023
© AP Photo / Majdi Mohammedاشتباكات عنيفة بين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرلئيلي في مدينة نابلس، الضفة الغربية، فلسطين 22 فبراير 2023
اشتباكات عنيفة بين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرلئيلي في مدينة نابلس، الضفة الغربية، فلسطين 22 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2023
© AP Photo / Majdi Mohammed
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قتل شاب فلسطيني، اليوم الأربعاء، متأثرًا بإصابته الخطيرة برصاص القوات الإسرائيلية خلال اقتحام مدينة نابلس.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن "شابا فلسطينيا استشهد متأثرًا بإصابته الخطيرة برصاص الاحتلال خلال اقتحام مدينة نابلس، ظهر اليوم".
من جانبها، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن "قوات الجيش اعتقلت مطلوبا فلسطينيا في مخيم العين في نابلس"، مشيرة إلى بدء عملية الانسحاب.
وقُتل 3 فلسطينيين، يوم أمس الثلاثاء، "إثر إطلاق النار من قبل القوات الإسرائيلية، على مركبة كانوا يستقلونها عند بوابة جبل جرزيم في نابلس".
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينيية "وفا"، بأن "ثلاثة شبان ارتقوا برصاص الاحتلال عند بوابة جبل جرزيم، حيث منعت سيارات الإسعاف من الوصول إلى المكان المستهدف، وقامت بنقل جثامينهم، والاستيلاء على مركبتهم".
نبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2023
الرئاسة الفلسطينية: اغتيال الشبان الثلاثة في نابلس "جريمة حرب"
أمس, 08:10 GMT
وكان الجيش الإسرائيلي قد قال، يوم أمس الثلاثاء، إنه قواته قتلت ثلاثة فلسطينيين بعد إطلاق النار باتجاه جنود إسرائيليين من سيارة في مدينة نابلس في الضفة الغربية.
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