https://sputnikarabic.ae/20230728/أرامكو-السعودية-تصدر-أول-شحنة-من-الأمونيا-الزرقاء-في-العالم-1079507091.html

"أرامكو" السعودية تصدر أول شحنة من الأمونيا الزرقاء في العالم

"أرامكو" السعودية تصدر أول شحنة من الأمونيا الزرقاء في العالم

تمكنت شركة "أرامكو" السعودية من إنتاج وتصدير أول شحنة من الأمونيا الزرقاء عالية الجودة من المملكة إلى اليابان، وذلك بالشراكة مع معهد اقتصاديات الطاقة الياباني... 28.07.2023, سبوتنيك عربي

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وقالت صحيفة "الوئام" إنه تم تصدير 40 طنا من الأمونيا الزرقاء لاستخدامها في توليد الطاقة الخالية من الكربون، فيما أعرب كبير الإداريين التقنيين في "أرامكو"، أحمد الخويطر، عن أمله في أن تساعد هذه الشحنة في إبراز إمكانيات المواد الهيدروكربونية كمصدر موثوق للهيدروجين والأمونيا المنخفضة الكربون. وتمتلك "أرامكو" حصة في "رونغشنغ" للبتروكيميائيات بقيمة 3.4 مليار دولار، كما أشار رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمعهد اقتصاديات الطاقة الياباني، ماساكازو تويودا، إلى أهمية الأمونيا الزرقاء في خفض الانبعاثات الكربونية والحفاظ على التوازن بين البيئة والاقتصاد، إذ يمكن توليد نحو 10% من الطاقة في اليابان باستخدام 30 مليون طن من الأمونيا الزرقاء.وفي وقت سابق، أعلنت شركة "أرامكو" السعودية عن نيتها زيادة إنتاج الغاز بنسبة 60% بحلول عام 2030، وقال الرئيس التنفيذي للشركة، المهندس أمين الناصر، إنها تمتلك خططا لزيادة إنتاج الغاز بنسبة 50 إلى 60% بحلول 2030، وفقا لصحيفة "سبق" السعودية.وكان وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، كشف في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، عن خطط المملكة الاستراتيجية لزيادة إنتاجها من النفط والغاز والطاقة النظيفة، وقال خلال كلمته في افتتاح فعاليات معرض "اكتفاء 2023"، إن السعودية تعمل على رفع قدرة إنتاج النفط لديها.

https://sputnikarabic.ae/20230509/أسعار-النفط-تنخفض-بأكثر-من-1-بعد-تقرير-عن-أرباح-أرامكو-السعودية-1076815004.html

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