https://sputnikarabic.ae/20230728/بوتين-روسيا-مستعدة-للبحث-عن-تسوية-بشأن-أوكرانيا-1079525254.html

بوتين: روسيا مستعدة للبحث عن تسوية بشأن أوكرانيا

بوتين: روسيا مستعدة للبحث عن تسوية بشأن أوكرانيا

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إن روسيا لا تقبل جر الدول الغربية لأوكرانيا للانضمام إلى الناتو، لأن هذا يشكل تهديدا أمنيا. 28.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-28T23:15+0000

2023-07-28T23:15+0000

2023-07-28T23:15+0000

فلاديمير بوتين

أخبار أوكرانيا

روسيا

الناتو

قمة "روسيا - أفريقيا 2023"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/1d/1078596207_0:0:2958:1665_1920x0_80_0_0_6cf2456f8ecb85d91a10cdafa88d9656.jpg

موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين، خلال اجتماع مع القادة الأفارقة بشأن أوكرانيا، في سان بطرسبرغ، "لا يعلم الجميع هذا، لكننا نعلم جيدا، أن كييف نالت استقلالها أثناء انهيار الاتحاد السوفيتي على أساس إعلان الاستقلال، وفي هذا الإعلان كتب بالأسود والأبيض أن أوكرانيا دولة محايدة. وبالنسبة لنا، فإن سبب بدء الغرب في جر أوكرانيا إلى الناتو ليس واضحا تماما لنا، وفي رأي موسكو، هذا هو بالضبط ما يشكل تهديدا أساسيا لمصالح روسيا".وقال: "لكن بعد انسحاب قواتنا من قرب كييف - وطُلب منا القيام بذلك من أجل تهيئة الظروف لإبرام اتفاق نهائي، تخلت سلطات كييف عن جميع الاتفاقات السابقة".وأضاف، "لذلك أعتقد أن الكرة في ملعبهم تماما. لن أتحدث عن تفاصيل ما اتفقنا عليه الآن، أعتقد أن حديثي عن ذلك الآن لن يكون أمرا صائبا".روسيا مستعدة للبحث عن تسوية بشأن أوكرانياوفي سياق متصل، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه على الرغم من توجه الدول الغربية للعمل فقط وفق مصالحها الخاصة في أي صراع دولي، فإن روسيا لم ترفض أبدا التفاوض بشأن أوكرانيا ومستعدة دائما للبحث عن طرق سلمية لتسوي الوضع هناك.وأشار إلى أن "ذلك لا يعني أننا لا نريد تسوية سلمية لأي نزاع، وأننا لا نسعى إليها".ووجه حديثه مخاطبا زعماء الدول الإفريقية: "موقفكم وأفكاركم تشابه البنود التي تضمنتها الخطة السلمية، لتسوية الوضع حول أوكرانيا، التي قدمتها الصين في فبراير".وأعاد إلى الأذهان أن السلطات الأوكرانية "أصدرت تشريعا خاصا يحظر التفاوض مع روسيا".وأكد بوتين: "نحن من جانبنا لم نرفض المفاوضات، وكنا نتحدث دائما أننا مستعدون لمواصلة الحوار".واختتمت، مساء أمس الجمعة، في سانت بطرسبورغ، أعمال قمة ومنتدى "روسيا - أفريقيا"، بالاتفاق على الإعلان الختامي للقمة.وشارك في القمة العديد من قادة الدول الأفريقية، وفي مقدمتهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، وغيرهم.

https://sputnikarabic.ae/20230728/بوتين-روسيا-درست-بعناية-المقترحات-الأفريقية-لتسوية-الوضع-في-أوكرانيا-1079525137.html

https://sputnikarabic.ae/20230728/بوتين-روسيا-درست-بعناية-المقترحات-الأفريقية-لتسوية-الوضع-في-أوكرانيا-1079525137.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

فلاديمير بوتين, أخبار أوكرانيا, روسيا, الناتو, قمة "روسيا - أفريقيا 2023"