https://sputnikarabic.ae/20230728/فعاليات-تجارية-بين-روسيا-والجزائر-مقررة-في-الأشهر-المقبلة-1079492909.html
فعاليات تجارية بين روسيا والجزائر مقررة في الأشهر المقبلة
فعاليات تجارية بين روسيا والجزائر مقررة في الأشهر المقبلة
أعلن وزير العلاقات الخارجية والاقتصادية والدولية في موسكو، سيرغي شيريومين، أن الأحداث التجارية والثقافية بين موسكو والجزائر ستقام في الجزائر هذا الخريف. 28.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-28T06:19+0000
2023-07-28T06:19+0000
2023-07-28T06:19+0000
روسيا
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وقال شيريومين لوكالة "سبوتنيك" خلال وجوده في القمة الروسية الأفريقية إنه "في خريف 2023، سيتم تنظيم مجموعة من الفعاليات التجارية والثقافية بين موسكو والجزائر في الدولة الأفريقية".وانطلقت، يوم أمس الخميس، قمة "روسيا - أفريقيا 2023" في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، التي من المقرر أن تستمر إلى 29 يوليو/ تموز الجاري، ويعد أبرز عناوين القمة الحالية، تعزيز الحوار العالمي بين دول القارة وموسكو بالرغم من المستجدات القائمة على الساحة الدولية.
https://sputnikarabic.ae/20230728/بوتين-يعتزم-الاجتماع-مع-زعماء-جمهورية-إفريقيا-الوسطى-والكاميرون-1079489356.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
فعاليات تجارية بين روسيا والجزائر مقررة في الأشهر المقبلة
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أعلن وزير العلاقات الخارجية والاقتصادية والدولية في موسكو، سيرغي شيريومين، أن الأحداث التجارية والثقافية بين موسكو والجزائر ستقام في الجزائر هذا الخريف.
وقال شيريومين لوكالة "سبوتنيك" خلال وجوده في القمة الروسية الأفريقية إنه "في خريف 2023، سيتم تنظيم مجموعة من الفعاليات التجارية والثقافية بين موسكو والجزائر في الدولة الأفريقية".
وانطلقت، يوم أمس الخميس، قمة "روسيا - أفريقيا 2023"
في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، التي من المقرر أن تستمر إلى 29 يوليو/ تموز الجاري، ويعد أبرز عناوين القمة الحالية، تعزيز الحوار العالمي بين دول القارة وموسكو بالرغم من المستجدات القائمة على الساحة الدولية.