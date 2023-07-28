عربي
https://sputnikarabic.ae/20230728/فعاليات-تجارية-بين-روسيا-والجزائر-مقررة-في-الأشهر-المقبلة-1079492909.html
فعاليات تجارية بين روسيا والجزائر مقررة في الأشهر المقبلة
فعاليات تجارية بين روسيا والجزائر مقررة في الأشهر المقبلة
أعلن وزير العلاقات الخارجية والاقتصادية والدولية في موسكو، سيرغي شيريومين، أن الأحداث التجارية والثقافية بين موسكو والجزائر ستقام في الجزائر هذا الخريف. 28.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-28T06:19+0000
2023-07-28T06:19+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/0c/0a/1047467694_0:109:2049:1261_1920x0_80_0_0_334febbef959e92d6b2ab69975ec1158.jpg
وقال شيريومين لوكالة "سبوتنيك" خلال وجوده في القمة الروسية الأفريقية إنه "في خريف 2023، سيتم تنظيم مجموعة من الفعاليات التجارية والثقافية بين موسكو والجزائر في الدولة الأفريقية".وانطلقت، يوم أمس الخميس، قمة "روسيا - أفريقيا 2023" في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، التي من المقرر أن تستمر إلى 29 يوليو/ تموز الجاري، ويعد أبرز عناوين القمة الحالية، تعزيز الحوار العالمي بين دول القارة وموسكو بالرغم من المستجدات القائمة على الساحة الدولية.
https://sputnikarabic.ae/20230728/بوتين-يعتزم-الاجتماع-مع-زعماء-جمهورية-إفريقيا-الوسطى-والكاميرون-1079489356.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/0c/0a/1047467694_110:0:1937:1370_1920x0_80_0_0_21eecde6c0fd78f02cfe6d8dbecb4a68.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

فعاليات تجارية بين روسيا والجزائر مقررة في الأشهر المقبلة

06:19 GMT 28.07.2023
© AFP 2023 / HOCINE ZAOURARصورة جوية التقطت في 14 فبراير 2003 لشرفات قصبة الجزائر العاصمة
صورة جوية التقطت في 14 فبراير 2003 لشرفات قصبة الجزائر العاصمة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2023
© AFP 2023 / HOCINE ZAOURAR
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلن وزير العلاقات الخارجية والاقتصادية والدولية في موسكو، سيرغي شيريومين، أن الأحداث التجارية والثقافية بين موسكو والجزائر ستقام في الجزائر هذا الخريف.
وقال شيريومين لوكالة "سبوتنيك" خلال وجوده في القمة الروسية الأفريقية إنه "في خريف 2023، سيتم تنظيم مجموعة من الفعاليات التجارية والثقافية بين موسكو والجزائر في الدولة الأفريقية".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع ورئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2023
بوتين يعتزم الاجتماع مع زعماء جمهورية إفريقيا الوسطى والكاميرون
00:23 GMT
وانطلقت، يوم أمس الخميس، قمة "روسيا - أفريقيا 2023" في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، التي من المقرر أن تستمر إلى 29 يوليو/ تموز الجاري، ويعد أبرز عناوين القمة الحالية، تعزيز الحوار العالمي بين دول القارة وموسكو بالرغم من المستجدات القائمة على الساحة الدولية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة24 يوليو, 15:42 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала