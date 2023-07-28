https://sputnikarabic.ae/20230728/مسؤول-أفريقي-العالم-بحاجة-إلى-نزع-الدولرة-1079518338.html
مسؤول أفريقي: العالم بحاجة إلى نزع الدولرة
مسؤول أفريقي: العالم بحاجة إلى نزع الدولرة
صرّح منصور الأمين، رئيس حزب النيجر "الجبهة الوطنية من أجل العدالة والتنمية"، أن العالم يحتاج إلى إزالة الدولرة. 28.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-28T15:37+0000
2023-07-28T15:37+0000
2023-07-28T15:38+0000
قمة "روسيا - أفريقيا 2023"
حصري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/08/1076794044_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2310097468439de849b83871cbe367c1.jpg
قال الأمين لوكالة "سبوتنيك": "من المستحيل أن يعتمد اقتصاد العالم كله على عملة واحدة. هناك حاجة إلى التنويع. من الضروري إعطاء الدول الأخرى الفرصة للمشاركة في العملية الاقتصادية لمراعاة العملات الأخرى".وأضاف: "على سبيل المثال، العملة المستخدمة حاليًا في النيجر غير قابلة للتحويل مباشرة إلى الروبل الروسي. يجب عليك أولًا إجراء تحويل باليورو أو بالدولار".وتابع: "عملات الدول رهينة. هذا يعني أننا لا نتخذ قرارات. تعتمد النيجر على عملة أخرى أو بلد آخر. ويمكن أن يؤثر على الاقتصاد. نحن حقًا نؤيد نزع الدولرة في العالم".وانطلقت، يوم أمس الخميس، قمة "روسيا - أفريقيا 2023" في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، التي تستمر يومين، في 27 و28 يوليو/ تموز الجاري، ويعد أبرز عناوين القمة الحالية، تعزيز الحوار العالمي بين دول القارة وموسكو بالرغم من المستجدات القائمة على الساحة الدولية.
https://sputnikarabic.ae/20230728/وزير-اتصالات-جزر-القمر-لـسبوتنيك-أفريقيا-لديها-فرصة-عظيمة-للاستفادة-من-روسيا-1079500684.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/08/1076794044_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_18f88f4d0ff7a14972814c55956dbb7d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
قمة "روسيا - أفريقيا 2023", حصري
قمة "روسيا - أفريقيا 2023", حصري
مسؤول أفريقي: العالم بحاجة إلى نزع الدولرة
15:37 GMT 28.07.2023 (تم التحديث: 15:38 GMT 28.07.2023) تابعنا عبر
حصري
صرّح منصور الأمين، رئيس حزب النيجر "الجبهة الوطنية من أجل العدالة والتنمية"، أن العالم يحتاج إلى إزالة الدولرة.
قال الأمين لوكالة "سبوتنيك": "من المستحيل أن يعتمد اقتصاد العالم كله على عملة واحدة. هناك حاجة إلى التنويع. من الضروري إعطاء الدول الأخرى الفرصة للمشاركة في العملية الاقتصادية لمراعاة العملات الأخرى".
وأضاف: "على سبيل المثال، العملة المستخدمة حاليًا في النيجر غير قابلة للتحويل مباشرة إلى الروبل الروسي. يجب عليك أولًا إجراء تحويل باليورو أو بالدولار".
وتابع: "عملات الدول رهينة. هذا يعني أننا لا نتخذ قرارات. تعتمد النيجر على عملة أخرى أو بلد آخر. ويمكن أن يؤثر على الاقتصاد. نحن حقًا نؤيد نزع الدولرة في العالم".
وانطلقت، يوم أمس الخميس، قمة "روسيا - أفريقيا 2023"
في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، التي تستمر يومين، في 27 و28 يوليو/ تموز الجاري، ويعد أبرز عناوين القمة الحالية، تعزيز الحوار العالمي بين دول القارة وموسكو بالرغم من المستجدات القائمة على الساحة الدولية.