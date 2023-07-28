https://sputnikarabic.ae/20230728/وزير-اتصالات-جزر-القمر-لـسبوتنيك-أفريقيا-لديها-فرصة-عظيمة-للاستفادة-من-روسيا-1079500684.html

وزير اتصالات جزر القمر لـ"سبوتنيك": أفريقيا لديها فرصة عظيمة للاستفادة من روسيا

وزير اتصالات جزر القمر لـ"سبوتنيك": أفريقيا لديها فرصة عظيمة للاستفادة من روسيا

قال وزير البريد والاتصالات والاقتصاد الرقمي في جزر القمر، كمالديني سيف، إن جميع الدولة الأفريقية لديها فرصة عظمية للاستفادة من روسيا وخاصة في مجال تكنولوجيا... 28.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-28T09:34+0000

2023-07-28T09:34+0000

2023-07-28T09:34+0000

قمة "روسيا - أفريقيا 2023"

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وأضاف كمالديني في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن كل الدول الأفريقية لديها خططها الخاصة بالتنمية، لافتا إلى أنهم يدركون أهمية هذا المجال الذي يربطهم بالعالم الخارجي.وأكد الوزير أن منتدى "روسيا - أفريقيا" يعد فرصة كبيرة لأننا نعلم أنه حاليا هناك فرصة عديدة يمكننا الحصول عليها من روسيا، ليس فقط من القطاع الحكومي ولكن أيضا القطاع الخاص من ناحية الاستثمارات في البنية التحتية، خاصة فيما يتعلق بحماية أمن المعلومات على مستوى الدول والشركات والأفراد.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن في وقت سابق اليوم، أن بلاده أسقطت ديونا للدول الأفريقية بقيمة 23 مليار دولار وستخصص نحو 90 مليون دولار إضافية من أجل التنمية.وقال بوتين خلال القمة "الروسية - الافريقية: "تشارك روسيا أيضًا في الجهود المبذولة لتخفيف عبء ديون البلدان الأفريقية". وتابع: "حتى الآن بلغ إجمالي الديون التي شطبناها 23 مليار دولار، وبحسب الطلبات الأخيرة الواردة من البلدان الأفريقية، سنخصص أكثر من 90 مليون دولار للتنمية".وانطلقت، أمس الخميس، قمة "روسيا - أفريقيا 2023" في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، التي تستمر ليومين متتاليين، 27 و28 يوليو/ تموز الجاري.

https://sputnikarabic.ae/20230728/بوتين-يلقي-كلمة-في-الجلسة-العامة-لليوم-الثاني-للقمة-الروسية-الأفريقية-1079495483.html

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قمة "روسيا - أفريقيا 2023", حصري, جزر القمر, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار