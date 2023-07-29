https://sputnikarabic.ae/20230729/الرئيس-المصري-يعود-إلى-بلاده-بعد-مشاركته-في-القمة-الروسية-الأفريقية-1079539405.html

الرئيس المصري يعود إلى بلاده بعد مشاركته في القمة الروسية الأفريقية

الرئيس المصري يعود إلى بلاده بعد مشاركته في القمة الروسية الأفريقية

عاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، اليوم السبت، إلى بلاده بعد مشاركته فى القمة الروسية الأفريقية التي عقدت على مدار اليومين الماضيين. 29.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-29T13:00+0000

2023-07-29T13:00+0000

2023-07-29T13:00+0000

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وذكرت الرئاسة المصرية أن الرئيس السيسي عاد إلى أرض الوطن بعد المشاركة في القمة التي انعقدت بمدينة سان بطرسبورغ في روسيا.وكان الرئيس المصري قد ألقى كلمة في الجلسة العامة للقمة الروسية الأفريقية الثانية بمدينة سان بطرسبورغ، أمس الجمعة.وقال السيسي، إن الدول الأفريقية ذات سيادة وإرادة مستقلة، ويتعين أن تبقى بمنأى عن مساعي الاستقطاب في الصراعات القائمة.وأضاف أن قمة "روسيا - أفريقيا" تأتي في ظرف دولي بالغ التعقيد، ومُناخ عام يتسم بدرجة عالية من الاستقطاب.وأوضح أن الدول الأفريقية تقف في خضم ذلك، لتواجه عددا ضخما من التحديات، التي لا تؤثر فقط على قدرتها على استكمال مسارها التنموي.وأشار إلى أن التطورات الدولية المتلاحقة وتداعياتها، تحتم وجود صوت أفريقي مؤثر وفعال، داخل المحافل الدولية القائمة،عند مناقشة القضايا ذات التأثير المباشر على مصالحها.وأعرب السيسي عن تطلع مصر لأن تحظى المطالب الأفريقية في إطار مجموعة العشرين، وكذلك مساعي إصلاح المؤسسات التمويلية الدولية، بدعم الشريك والصديق الروسي.واختتمت، مساء أمس الجمعة، في سان بطرسبورغ، أعمال قمة ومنتدى "روسيا - أفريقيا"، بالاتفاق على الإعلان الختامي للقمة.وشارك في القمة العديد من قادة الدول الأفريقية، وفي مقدمتهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.

https://sputnikarabic.ae/20230728/السيسي-دول-أفريقيا-ذات-سيادة-ويجب-أن-تبقى-بمنأى-عن-مساعي-الاستقطاب-1079501517.html

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مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, قمة "روسيا - أفريقيا 2023", العالم العربي, الأخبار, روسيا