https://sputnikarabic.ae/20230729/العرق-مصرع-4-أشخاص-جراء-حريق-في-سوق-كربلاء-1079525515.html
العراق.. مصرع 4 أشخاص جراء حريق في سوق كربلاء
العراق.. مصرع 4 أشخاص جراء حريق في سوق كربلاء
لقي ما لا يقل عن أربعة أشخاص مصرعهم نتيجة حريق في مدينة كربلاء وسط العراق، خلال الاستعدادات لإحدى مواكب يوم عاشوراء، يوم الجمعة، حسبما أفادت سلطات الدفاع... 29.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-29T00:13+0000
2023-07-29T00:13+0000
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وقع الحريق في سوق في كربلاء، وقالت سلطات الدفاع المدني على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه تم العثور على أربع جثث بعد الحريق.ومازال التحقيق جاريا في سبب الحريق الذى وقع فى يوم عاشوراء، وبحسب المعطيات الأولية، حدث انفجار في اسطوانة غاز.عاشوراء هو يوم مقدس للمسلمين الشيعة يتم الاحتفال به في العاشر من محرم، الشهر الأول من التقويم الهجري الإسلامي.
https://sputnikarabic.ae/20230728/وجهاء-العشائر-العربية-لـسبوتنيك-سنضرب-قوات-الاحتلال-الأميركي-وعملائه-أينما-وجدوا-1079512032.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, كربلاء, عاشوراء
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, كربلاء, عاشوراء
العراق.. مصرع 4 أشخاص جراء حريق في سوق كربلاء
00:13 GMT 29.07.2023 (تم التحديث: 00:14 GMT 29.07.2023) تابعنا عبر
لقي ما لا يقل عن أربعة أشخاص مصرعهم نتيجة حريق في مدينة كربلاء وسط العراق، خلال الاستعدادات لإحدى مواكب يوم عاشوراء، يوم الجمعة، حسبما أفادت سلطات الدفاع المدني العراقية.
وقع الحريق في سوق في كربلاء، وقالت سلطات الدفاع المدني على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه تم العثور على أربع جثث بعد الحريق.
ومازال التحقيق جاريا في سبب الحريق الذى وقع فى يوم عاشوراء، وبحسب المعطيات الأولية، حدث انفجار في اسطوانة غاز.
عاشوراء هو يوم مقدس للمسلمين الشيعة يتم الاحتفال به في العاشر من محرم، الشهر الأول من التقويم الهجري الإسلامي.