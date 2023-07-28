https://sputnikarabic.ae/20230728/بوتين-الدول-الأفريقية-مستعدة-للمساعدة-فى-حل-الأزمة-الأوكرانية-1079499207.html

بوتين: الدول الأفريقية مستعدة للمساعدة فى حل الأزمة الأوكرانية

بوتين: الدول الأفريقية مستعدة للمساعدة فى حل الأزمة الأوكرانية

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، بأن بعثات الوساطة لحل الأزمة الأوكرانية كانت في السابق مُحتَكرة، والآن أصبحت الدول الأفريقية مستعدة للمساعدة في... 28.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-28T09:07+0000

2023-07-28T09:07+0000

2023-07-28T09:08+0000

قمة "روسيا - أفريقيا 2023"

روسيا

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وقال بوتين خلال مشاركته في الجلسة العامة لليوم الثاني من القمة الروسية الأفريقية، بحضور الزعماء الأفارقة: "لنأخذ، على سبيل المثال، مبادرة عدد من الدول الأفريقية ... بشأن قضايا حل الأزمة الأوكرانية. هذه مشكلة حادة، ونحن لا نتجنب النظر فيها. هذا في حد ذاته يفسر الكثير، فسابقًا، يقول كثيرون، كانت أي بعثات وساطة في السابق تحتكر حصريا من قبل البلدان التي لديها ما يسمى بالديمقراطية المتقدمة".وأكد الرئيس أن روسيا تتعامل مع المبادرات الأفريقية باحترام وتدرسها بعناية.وانطلقت، يوم أمس الخميس، قمة "روسيا - أفريقيا 2023" في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، التي تستمر يومين، في 27 و28 يوليو/ تموز الجاري، ويعد أبرز عناوين القمة الحالية، تعزيز الحوار العالمي بين دول القارة وموسكو بالرغم من المستجدات القائمة على الساحة الدولية.وفي وقت سابق، أعلن الرئيس السنغالي الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، ماكي سال، أن الاتحاد الأفريقي يؤيد إجراء تسوية سلمية في أوكرانيا داعيا إلى إنشاء مجموعة وساطة دولية لكي تكون البلدان الأفريقية مستعدة للمشاركة فيها.وقال الرئيس السنغالي متحدثا في جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة: "نحن ندعو إلى وقف التصعيد ووقف الأعمال العدائية في أوكرانيا، من أجل حل تفاوضي ولتجنب خطر وقوع كارثة في شكل صراع يمكن أن يتحول إلى صراع عالمي".

https://sputnikarabic.ae/20230606/قادة-الدول-الأفريقية-يوجهون-بوضع-اللمسات-الأخيرة-على-خارطة-طريق-للتسوية-في-أوكرانيا---عاجل-1077788869.html

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قمة "روسيا - أفريقيا 2023", روسيا