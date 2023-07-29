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https://sputnikarabic.ae/20230729/تفاعل-واسع-على-ردة-فعل-بوتين-تجاه-مخالفة-زعيم-أفريقي-للبروتوكول-فيديو-1079532764.html
تفاعل واسع على ردة فعل بوتين تجاه مخالفة زعيم أفريقي للبروتوكول... فيديو
تفاعل واسع على ردة فعل بوتين تجاه مخالفة زعيم أفريقي للبروتوكول... فيديو
أثار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تفاعلا واسعا على مواقع التواصل، إثر ردة فعله على مخالفة رئيس جزر القمر غزالي عثمان للبروتوكول خلال جلسة بالقمة الروسية... 29.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-29T09:10+0000
2023-07-29T09:10+0000
فلاديمير بوتين
روسيا
أفريقيا
العالم
أخبار العالم الآن
قمة "روسيا - أفريقيا 2023"
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وفي مقطع الفيديو المتداول، يظهر خطأ رئيس جزر القمر الذي جلس قبل جلوس المضيف في مخالفة للبروتوكول.ثم ينهض مرة أخرى قبل أن يمازحه الرئيس بوتين ويطلب منه الجلوس ويجلس باقي الزعماء المشاركين.وتداول نشطاء الإنترنت مقطع فيديو بشكل واسع، وأشادوا بتواضع الرئيس الروسي، حيث قال أحدهم إن بوتين خفف من حدة حرج الزعيم الأفريقي.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن أمس الجمعة، أن بلاده أسقطت ديونا للدول الأفريقية بقيمة 23 مليار دولار وستخصص نحو 90 مليون دولار إضافية من أجل التنمية.وقال بوتين خلال القمة الروسية - الأفريقية: "تشارك روسيا أيضًا في الجهود المبذولة لتخفيف عبء ديون البلدان الأفريقية".وتابع: "حتى الآن بلغ إجمالي الديون التي أسقطناها 23 مليار دولار، وبحسب الطلبات الأخيرة الواردة من البلدان الأفريقية، سنخصص أكثر من 90 مليون دولار للتنمية".وانعقدت، قمة "روسيا - أفريقيا 2023" الخميس الماضي، في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، واستمرت يومين متتاليين، 27 و28 يوليو/ تموز الجاري.
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فلاديمير بوتين, روسيا, أفريقيا, العالم, أخبار العالم الآن, قمة "روسيا - أفريقيا 2023"
فلاديمير بوتين, روسيا, أفريقيا, العالم, أخبار العالم الآن, قمة "روسيا - أفريقيا 2023"

تفاعل واسع على ردة فعل بوتين تجاه مخالفة زعيم أفريقي للبروتوكول... فيديو

09:10 GMT 29.07.2023
© Sputnik . Павел Бедняков / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الجلسة العامة للقمة الروسية الأفريقية الثانية في سان بطرسبرغ 28 يوليو 2023.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الجلسة العامة للقمة الروسية الأفريقية الثانية في سان بطرسبرغ 28 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2023
© Sputnik . Павел Бедняков
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أثار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تفاعلا واسعا على مواقع التواصل، إثر ردة فعله على مخالفة رئيس جزر القمر غزالي عثمان للبروتوكول خلال جلسة بالقمة الروسية الأفريقية.
وفي مقطع الفيديو المتداول، يظهر خطأ رئيس جزر القمر الذي جلس قبل جلوس المضيف في مخالفة للبروتوكول.
ثم ينهض مرة أخرى قبل أن يمازحه الرئيس بوتين ويطلب منه الجلوس ويجلس باقي الزعماء المشاركين.
وتداول نشطاء الإنترنت مقطع فيديو بشكل واسع، وأشادوا بتواضع الرئيس الروسي، حيث قال أحدهم إن بوتين خفف من حدة حرج الزعيم الأفريقي.
فيما قال آخر "لذلك يحب الجميع الرئيس بوتين".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن أمس الجمعة، أن بلاده أسقطت ديونا للدول الأفريقية بقيمة 23 مليار دولار وستخصص نحو 90 مليون دولار إضافية من أجل التنمية.
وقال بوتين خلال القمة الروسية - الأفريقية: "تشارك روسيا أيضًا في الجهود المبذولة لتخفيف عبء ديون البلدان الأفريقية".
وتابع: "حتى الآن بلغ إجمالي الديون التي أسقطناها 23 مليار دولار، وبحسب الطلبات الأخيرة الواردة من البلدان الأفريقية، سنخصص أكثر من 90 مليون دولار للتنمية".
وانعقدت، قمة "روسيا - أفريقيا 2023" الخميس الماضي، في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، واستمرت يومين متتاليين، 27 و28 يوليو/ تموز الجاري.
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