تفاعل واسع على ردة فعل بوتين تجاه مخالفة زعيم أفريقي للبروتوكول... فيديو
© Sputnik . Павел Бедняков / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الجلسة العامة للقمة الروسية الأفريقية الثانية في سان بطرسبرغ 28 يوليو 2023.
© Sputnik . Павел Бедняков/
أثار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تفاعلا واسعا على مواقع التواصل، إثر ردة فعله على مخالفة رئيس جزر القمر غزالي عثمان للبروتوكول خلال جلسة بالقمة الروسية الأفريقية.
وفي مقطع الفيديو المتداول، يظهر خطأ رئيس جزر القمر الذي جلس قبل جلوس المضيف في مخالفة للبروتوكول.
ثم ينهض مرة أخرى قبل أن يمازحه الرئيس بوتين ويطلب منه الجلوس ويجلس باقي الزعماء المشاركين.
رد فعل عفوي وتواضع من القيصر #فلاديمير_بوتين عندما أدرك رئيس #جزر_القمر أنه خالف البروتوكول وجلس قبل مضيفه #بوتين، #روسيا قريبًا وبالقوة الناعمة تسيطر على دول #أفريقيا بديلًا لدول #أوروبا و #أمريكا. pic.twitter.com/IUJzI7m4Pa— محمد سعيد آل درمة (@mohammedaldermh) July 28, 2023
وتداول نشطاء الإنترنت مقطع فيديو بشكل واسع، وأشادوا بتواضع الرئيس الروسي، حيث قال أحدهم إن بوتين خفف من حدة حرج الزعيم الأفريقي.
فيما قال آخر "لذلك يحب الجميع الرئيس بوتين".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن أمس الجمعة، أن بلاده أسقطت ديونا للدول الأفريقية بقيمة 23 مليار دولار وستخصص نحو 90 مليون دولار إضافية من أجل التنمية.
خفف الرئيس الروسي #فلاديمير_بوتين من حدة حرج رئيس #جزر_القمر #غزالي_عثماني، بعد أن أخطا الأخير في الجلوس قبل مضيفه، مجلسا إياه بنفسه على الكرسي#العالم_الجديد #روسيا #موسكو #بوتين #القمة_الروسية_الإفريقية #الاتحاد_الإفريقي #إفريقيا #Putin pic.twitter.com/ogk5gVPoUK— العالم الجديد (@aalam_jadeed) July 28, 2023
وقال بوتين خلال القمة الروسية - الأفريقية: "تشارك روسيا أيضًا في الجهود المبذولة لتخفيف عبء ديون البلدان الأفريقية".
وتابع: "حتى الآن بلغ إجمالي الديون التي أسقطناها 23 مليار دولار، وبحسب الطلبات الأخيرة الواردة من البلدان الأفريقية، سنخصص أكثر من 90 مليون دولار للتنمية".
وانعقدت، قمة "روسيا - أفريقيا 2023" الخميس الماضي، في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، واستمرت يومين متتاليين، 27 و28 يوليو/ تموز الجاري.