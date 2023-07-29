https://sputnikarabic.ae/20230729/تركيا-تحيد-5-إرهابيين-من-حزب-العمال-الكردستاني-شرقي-البلاد-1079553239.html

تركيا تحيد 5 إرهابيين من حزب العمال الكردستاني شرقي البلاد

تركيا تحيد 5 إرهابيين من حزب العمال الكردستاني شرقي البلاد

أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، اليوم السبت، تحييد 5 إرهابيين من تنظيم "بي كي كي" (حزب العمال الكردستاني) في ريف قضاء أولو دره بولاية شرناق، جنوب... 29.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-29T20:16+0000

2023-07-29T20:16+0000

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ونقلت وكالة الأناضول، مساء اليوم السبت، عن علي يرلي قايا، إطلاق قوات الدرك التركية عملية ضد مجموعة من الإرهابيين بعد تحديد مكانهم بولاية شرناق، من خلال الأنشطة الاستخباراتية والاستطلاع الجوي باستخدام مسيرات.وشدد وزير الداخلية التركي على أن بلاده ستواصل مكافحة الإرهاب حتى القضاء عليه بالكامل.وفي سياق متصل، تمكنت الاستخبارات التركية، أمس الجمعة، من قتل مسعود جلال عثمان، القيادي البارز في حزب "العمال الكردستاني" في منطقة سنجار، شمالي العراق.ونقلت وكالة "الأناضول"، مساء اليوم الجمعة، عن مصادر أمنية تركية أن "الاستخبارات التركية حيدت عثمان"، أحد مسؤولي منطقة سنجار في حزب العمال الكردستاني، وذلك خلال عملية أمنية في سنجار، مؤكدة أن "عثمان الملقب بـ"زاغروس جيكدار" أحد الضالعين في ممارسات التجنيد القسري لشبان في سوريا، فضلا عن قيامه بإعطاء تعليمات لتنفيذ هجمات مختلفة ومتعددة قد استهدفت القوات التركية".ولفتت إلى أن "عثمان انتقل من سوريا إلى العراق عام 2018، وبات أحد ما يسمى مسؤولي منطقة سنجار في تنظيم ( PKK/KCK-YBŞ)، وعمل على إخضاع السكان المحليين باستخدام القوة".وفي الثاني والعشرين من الشهر الجاري، أعلنت وزارة الدفاع التركية "القضاء على خمسة إرهابيين من "حزب العمال الكردستاني" في منطقة ماتينا شمال العراق".وفي 17 أبريل/ نيسان 2022 ، شنت تركيا عملية "كلو لوك" ضد معاقل تنظيم "حزب العمال الكردستاني" في مناطق ماتينا والزاب وأفسينبيان شمال العراق. وأعلنت تركيا، في يونيو/ حزيران الماضي، مقتل قيادي بحزب العمال الكردستاني خلال عملية أمنية نفذتها الاستخبارات التركية في سوريا.وذكرت وكالة "الأناضول" نقلا عن مصادر أمنية، أن الاستخبارات التركية اقتفت آثار المدعو عبد الرحمن جادرجي، القيادي في تنظيم "بي كي كي" الذي تصنفه أنقرة "إرهابيا"، وأضافت المصادر أن الاستخبارات توصلت إلى معلومات تفيد بإقامة جادرجي في سوريا.ولفتت إلى أن عناصر الاستخبارات التركية قامت بتتبع آثار جادرجي في مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا، وتمكنت من تحييده في المنطقة.

https://sputnikarabic.ae/20230728/تركيا-تحيد-قياديا-بارزا-في-تنظيم-بي-كي-كي-شمالي-العراق-1079502378.html

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