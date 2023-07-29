https://sputnikarabic.ae/20230729/عقوبات-قاسية-من-يويفا-ضد-يوفنتوس-1079526387.html
عقوبات قاسية من "يويفا" ضد يوفنتوس
عقوبات قاسية من "يويفا" ضد يوفنتوس
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قراره بشأن نادي يوفنتوس، إذ تم استبعاده من المشاركة في دوري المؤتمر الأوروبي خلال الموسم المقبل. 29.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-29T04:36+0000
2023-07-29T04:36+0000
2023-07-29T05:05+0000
يوفنتوس
يويفا
رياضة
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وكان الفريق قد أنهى موسم الدوري الماضي في المركز السابع، إلا أنه تم خصم 10 نقاط من رصيده بسبب قضايا المكاسب الرأسمالية المزورة، ما جعله مؤهلاً للمشاركة في بطولة دوري المؤتمر.وأفادت "يويفا"، في بيان رسمي، بأن هيئة الرقابة المالية بالاتحاد قد أقرت انتهاك يوفنتوس للإطار التنظيمي وخرق اتفاقية التسوية الموقعة في أغسطس/ آب 2022. نتيجة لذلك، تم اتخاذ القرارات التالية:وعلى إثر هذا القرار، من المتوقع أن يحل نادي فيورنتينا، الذي احتل المركز الثامن في الموسم الماضي، محل يوفنتوس في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي المقبل.
https://sputnikarabic.ae/20230721/-رونالدو-في-ورطة-تهدد-عقد-المليار-دولار--1079280104.html
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يوفنتوس, يويفا, رياضة
عقوبات قاسية من "يويفا" ضد يوفنتوس
04:36 GMT 29.07.2023 (تم التحديث: 05:05 GMT 29.07.2023) تابعنا عبر
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قراره بشأن نادي يوفنتوس، إذ تم استبعاده من المشاركة في دوري المؤتمر الأوروبي خلال الموسم المقبل.
وكان الفريق قد أنهى موسم الدوري الماضي في المركز السابع، إلا أنه تم خصم 10 نقاط من رصيده بسبب قضايا المكاسب الرأسمالية المزورة، ما جعله مؤهلاً للمشاركة في بطولة دوري المؤتمر
.
وأفادت "يويفا"، في بيان رسمي، بأن هيئة الرقابة المالية بالاتحاد قد أقرت انتهاك يوفنتوس للإطار التنظيمي وخرق اتفاقية التسوية الموقعة في أغسطس/ آب 2022. نتيجة لذلك، تم اتخاذ القرارات التالية:
استبعاد يوفنتوس من المشاركة في بطولات الاتحاد الأوروبي للرجال خلال موسم "2023-2024".
تغريم النادي مبلغًا إضافيًا بقيمة 20 مليون يورو، منها 10 ملايين مشروطة، وسيتم تنفيذ هذه العقوبة فقط إذا لم تتوافق البيانات المالية السنوية للنادي للسنوات 2023، 2024، و2025 مع متطلبات المحاسبة المحددة.
وعلى إثر هذا القرار، من المتوقع أن يحل نادي فيورنتينا، الذي احتل المركز الثامن في الموسم الماضي، محل يوفنتوس في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي المقبل.