https://sputnikarabic.ae/20230729/وزير-التعدين-في-جنوب-السودان-روس-جيو-تستكمل-المسح-الجيولوجي-في-البلاد-خلال-3-أشهر-1079532229.html
وزير التعدين في جنوب السودان: "روس جيو" تستكمل المسح الجيولوجي في البلاد خلال 3 أشهر
وزير التعدين في جنوب السودان: "روس جيو" تستكمل المسح الجيولوجي في البلاد خلال 3 أشهر
رجح وزير التعدين في جنوب السودان، مارتن جاما أبوتشا، أن تستكمل شركة "روس جيو" الروسية المملوكة للدولة المسح الجيولوجي في بلاده خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر، بغرض... 29.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-29T08:47+0000
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سان بطرسبورغ- سبوتنيك. جاءت تصريحات أبوتشا لـ"سبوتنيك" على هامش القمة الروسية الأفريقية التي اختتمت أمس الجمعة: "لقد وقعنا بالفعل اتفاقية مع روس جيو. أجرينا محادثات بالفعل بشأن إجراء مسح جيولوجي ونتوقع إعلان التفاصيل قريبًا جدًا".وأضاف الوزير الجنوب سوداني أنه "في غضون الشهرين أو الثلاثة أشهر المقبلة، سيكون لدينا برنامج وخطة ضرورية لبدء رسم الخرائط الجيولوجية".يشار إلى أن الخرائط الجيولوجية تكشف عن توزيع الخصائص والموارد الجيولوجية فوق أو تحت سطح الأرض. وتُعد المصدر الرئيسي للبيانات المتعلقة بجوانب مختلفة من التخطيط، بما في ذلك التعدين وإنشاء البنية التحتية وتحديد طبقات المياه الجوفية.ويتمتع جنوب السودان باحتياطيات مؤكدة من النفط والموارد المعدنية مثل النحاس والذهب والماس والحجر الجيري والليثيوم وربما النيكل واليورانيوم.ووفقًا لسلطات جنوب السودان، استثمرت البلاد على نطاق واسع في إنتاج النفط والغاز على مدى 40 إلى 50 عامًا الماضية، وهي مهتمة حاليًا بتنويع قطاع التعدين.واختتمت، مساء أمس الجمعة، في سان بطرسبورغ، أعمال قمة ومنتدى "روسيا - أفريقيا"، بالاتفاق على الإعلان الختامي للقمة، وشارك في القمة العديد من قادة الدول الأفريقية، وفي مقدمتهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.
https://sputnikarabic.ae/20230728/وزير-تعدين-في-جنوب-السودان-لـسبوتنيك-هناك-حاجة-ماسة-لنقل-التكنولوجيا-الروسية-لأفريقيا-1079508311.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار جنوب السودان, الأخبار, روسيا, أخبار روسيا اليوم, قمة "روسيا - أفريقيا 2023"
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار جنوب السودان, الأخبار, روسيا, أخبار روسيا اليوم, قمة "روسيا - أفريقيا 2023"
وزير التعدين في جنوب السودان: "روس جيو" تستكمل المسح الجيولوجي في البلاد خلال 3 أشهر
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رجح وزير التعدين في جنوب السودان، مارتن جاما أبوتشا، أن تستكمل شركة "روس جيو" الروسية المملوكة للدولة المسح الجيولوجي في بلاده خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر، بغرض إنشاء خريطة جيولوجية للدولة الأفريقية.
سان بطرسبورغ- سبوتنيك. جاءت تصريحات أبوتشا لـ"سبوتنيك" على هامش القمة الروسية الأفريقية
التي اختتمت أمس الجمعة: "لقد وقعنا بالفعل اتفاقية مع روس جيو. أجرينا محادثات بالفعل بشأن إجراء مسح جيولوجي ونتوقع إعلان التفاصيل قريبًا جدًا".
وأضاف الوزير الجنوب سوداني أنه "في غضون الشهرين أو الثلاثة أشهر المقبلة، سيكون لدينا برنامج وخطة ضرورية لبدء رسم الخرائط الجيولوجية".
يشار إلى أن الخرائط الجيولوجية تكشف عن توزيع الخصائص والموارد الجيولوجية فوق أو تحت سطح الأرض. وتُعد المصدر الرئيسي للبيانات المتعلقة بجوانب مختلفة من التخطيط، بما في ذلك التعدين وإنشاء البنية التحتية وتحديد طبقات المياه الجوفية.
ويتمتع جنوب السودان باحتياطيات مؤكدة من النفط والموارد المعدنية مثل النحاس والذهب والماس والحجر الجيري والليثيوم وربما النيكل واليورانيوم.
ووفقًا لسلطات جنوب السودان، استثمرت البلاد على نطاق واسع في إنتاج النفط والغاز على مدى 40 إلى 50 عامًا الماضية، وهي مهتمة حاليًا بتنويع قطاع التعدين.
واختتمت، مساء أمس الجمعة، في سان بطرسبورغ، أعمال قمة ومنتدى "روسيا - أفريقيا"
، بالاتفاق على الإعلان الختامي للقمة، وشارك في القمة العديد من قادة الدول الأفريقية، وفي مقدمتهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.