https://sputnikarabic.ae/20230728/وزير-تعدين-في-جنوب-السودان-لـسبوتنيك-هناك-حاجة-ماسة-لنقل-التكنولوجيا-الروسية-لأفريقيا-1079508311.html

وزير التعدين في جنوب السودان لـ"سبوتنيك": هناك حاجة ماسة لنقل التكنولوجيا الروسية لأفريقيا

وزير التعدين في جنوب السودان لـ"سبوتنيك": هناك حاجة ماسة لنقل التكنولوجيا الروسية لأفريقيا

أشاد مارتن غاما أبوتشا، وزير التعدين في دولة جنوب السودان، بأعمال القمة الروسية الأفريقية وأهميتها، معتبرًا أن مشاركة بلاده مهمة جدًا، في إطار سعي جوبا إلى... 28.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-28T12:44+0000

2023-07-28T12:44+0000

2023-07-28T12:47+0000

قمة "روسيا - أفريقيا 2023"

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وقال أبوتشا في تصريحات لـ"سبوتنيك"، على هامش مشاركته في أعمال اليوم الثاني من القمة، اليوم الجمعة، إن جوبا تحتاج للاستفادة من الأعمال والمشروعات الروسية العملاقة في مجال التعدين، والشراكات التي تقوم بها موسكو في هذا الإطار. وفيما يتعلق بالموارد النفطية التي تتمتع بها جنوب السودان وإمكانية الاعتماد عليها في تحسين الوضع الاقتصادي، أوضح أن بلاده تعاني من قلة الإيرادات، وضعف البنية التحتية، خاصة في الطرق والكهرباء، وأن هذه الموارد تحتاج إلى إمكانيات لاستخراجها والاستفادة منها. وبحسب الوزير، هناك الكثير من الدول العربية التي يمكن لجنوب السودان التعاون معها في مجال التعدين، بعد نجاح عمليات الاستكشاف والاستخراج لهذه الموارد، تأتي في مقدمتها جمهورية مصر العربية، التي تجمعها مع جوبا علاقات قوية واستراتيجية. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن في وقت سابق اليوم، أن بلاده أسقطت ديونا للدول الأفريقية بقيمة 23 مليار دولار وستخصص نحو 90 مليون دولار إضافية من أجل التنمية.وقال بوتين خلال القمة الروسية - الأفريقية: "تشارك روسيا أيضًا في الجهود المبذولة لتخفيف عبء ديون البلدان الأفريقية".وتابع: "حتى الآن بلغ إجمالي الديون التي شطبناها 23 مليار دولار، وبحسب الطلبات الأخيرة الواردة من البلدان الأفريقية، سنخصص أكثر من 90 مليون دولار للتنمية".وانطلقت، أمس الخميس، قمة "روسيا - أفريقيا 2023" في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، التي تستمر ليومين متتاليين، 27 و28 يوليو/ تموز الجاري.

https://sputnikarabic.ae/20230728/وزير-سوداني-لـسبوتنيك-لدينا-موارد-كبيرة-ونسعى-لمزيد-من-الاستثمارات-الروسية-1079505747.html

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