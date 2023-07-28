https://sputnikarabic.ae/20230728/وزير-تعدين-في-جنوب-السودان-لـسبوتنيك-هناك-حاجة-ماسة-لنقل-التكنولوجيا-الروسية-لأفريقيا-1079508311.html
وزير التعدين في جنوب السودان لـ"سبوتنيك": هناك حاجة ماسة لنقل التكنولوجيا الروسية لأفريقيا
وزير التعدين في جنوب السودان لـ"سبوتنيك": هناك حاجة ماسة لنقل التكنولوجيا الروسية لأفريقيا
أشاد مارتن غاما أبوتشا، وزير التعدين في دولة جنوب السودان، بأعمال القمة الروسية الأفريقية وأهميتها، معتبرًا أن مشاركة بلاده مهمة جدًا، في إطار سعي جوبا إلى... 28.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-28T12:44+0000
2023-07-28T12:44+0000
2023-07-28T12:47+0000
قمة "روسيا - أفريقيا 2023"
أخبار جنوب السودان
روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
حصري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/1c/1079507589_0:61:1280:781_1920x0_80_0_0_f3ba521e0d76e45211a1fb27c8bf2514.jpg
وقال أبوتشا في تصريحات لـ"سبوتنيك"، على هامش مشاركته في أعمال اليوم الثاني من القمة، اليوم الجمعة، إن جوبا تحتاج للاستفادة من الأعمال والمشروعات الروسية العملاقة في مجال التعدين، والشراكات التي تقوم بها موسكو في هذا الإطار. وفيما يتعلق بالموارد النفطية التي تتمتع بها جنوب السودان وإمكانية الاعتماد عليها في تحسين الوضع الاقتصادي، أوضح أن بلاده تعاني من قلة الإيرادات، وضعف البنية التحتية، خاصة في الطرق والكهرباء، وأن هذه الموارد تحتاج إلى إمكانيات لاستخراجها والاستفادة منها. وبحسب الوزير، هناك الكثير من الدول العربية التي يمكن لجنوب السودان التعاون معها في مجال التعدين، بعد نجاح عمليات الاستكشاف والاستخراج لهذه الموارد، تأتي في مقدمتها جمهورية مصر العربية، التي تجمعها مع جوبا علاقات قوية واستراتيجية. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن في وقت سابق اليوم، أن بلاده أسقطت ديونا للدول الأفريقية بقيمة 23 مليار دولار وستخصص نحو 90 مليون دولار إضافية من أجل التنمية.وقال بوتين خلال القمة الروسية - الأفريقية: "تشارك روسيا أيضًا في الجهود المبذولة لتخفيف عبء ديون البلدان الأفريقية".وتابع: "حتى الآن بلغ إجمالي الديون التي شطبناها 23 مليار دولار، وبحسب الطلبات الأخيرة الواردة من البلدان الأفريقية، سنخصص أكثر من 90 مليون دولار للتنمية".وانطلقت، أمس الخميس، قمة "روسيا - أفريقيا 2023" في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، التي تستمر ليومين متتاليين، 27 و28 يوليو/ تموز الجاري.
https://sputnikarabic.ae/20230728/وزير-سوداني-لـسبوتنيك-لدينا-موارد-كبيرة-ونسعى-لمزيد-من-الاستثمارات-الروسية-1079505747.html
أخبار جنوب السودان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/1c/1079507589_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_ff44ccc3a05ac8970ea3d47358ccac5c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
قمة "روسيا - أفريقيا 2023", أخبار جنوب السودان, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, حصري
قمة "روسيا - أفريقيا 2023", أخبار جنوب السودان, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, حصري
وزير التعدين في جنوب السودان لـ"سبوتنيك": هناك حاجة ماسة لنقل التكنولوجيا الروسية لأفريقيا
12:44 GMT 28.07.2023 (تم التحديث: 12:47 GMT 28.07.2023) تابعنا عبر
حصري
أشاد مارتن غاما أبوتشا، وزير التعدين في دولة جنوب السودان، بأعمال القمة الروسية الأفريقية وأهميتها، معتبرًا أن مشاركة بلاده مهمة جدًا، في إطار سعي جوبا إلى الاستفادة من التكنولوجيا والخبرات الروسية في الكثير من المجالات، خاصة في التعدين والطاقة.
وقال أبوتشا في تصريحات لـ"سبوتنيك
"، على هامش مشاركته في أعمال اليوم الثاني من القمة، اليوم الجمعة، إن جوبا تحتاج للاستفادة من الأعمال والمشروعات الروسية العملاقة في مجال التعدين، والشراكات التي تقوم بها موسكو في هذا الإطار.
وبسؤاله عن خطط جوبا للاستفادة من خبرات موسكو في مجال التعدين، لفت إلى ضرورة أن تعتمد الشراكات الأفريقية مع روسيا على تعلم هذه التكنولوجيا، وإجراء الدراسات والأبحاث المتعلقة بها، معتبرًا أنه من دون هذه الخطوات لا يمكن نقل التكنولوجيا الروسية إلى دول أفريقيا.
وفيما يتعلق بالموارد النفطية التي تتمتع بها جنوب السودان وإمكانية الاعتماد عليها في تحسين الوضع الاقتصادي، أوضح أن بلاده تعاني من قلة الإيرادات، وضعف البنية التحتية، خاصة في الطرق والكهرباء، وأن هذه الموارد تحتاج إلى إمكانيات لاستخراجها والاستفادة منها.
وبحسب الوزير، هناك الكثير من الدول العربية التي يمكن لجنوب السودان التعاون معها في مجال التعدين، بعد نجاح عمليات الاستكشاف والاستخراج لهذه الموارد، تأتي في مقدمتها جمهورية مصر العربية، التي تجمعها مع جوبا علاقات قوية واستراتيجية.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
، قد أعلن في وقت سابق اليوم، أن بلاده أسقطت ديونا للدول الأفريقية بقيمة 23 مليار دولار وستخصص نحو 90 مليون دولار إضافية من أجل التنمية.
وقال بوتين خلال القمة الروسية - الأفريقية: "تشارك روسيا أيضًا في الجهود المبذولة لتخفيف عبء ديون البلدان الأفريقية".
وتابع: "حتى الآن بلغ إجمالي الديون التي شطبناها 23 مليار دولار، وبحسب الطلبات الأخيرة الواردة من البلدان الأفريقية، سنخصص أكثر من 90 مليون دولار للتنمية".
وانطلقت، أمس الخميس، قمة "روسيا - أفريقيا 2023"
في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، التي تستمر ليومين متتاليين، 27 و28 يوليو/ تموز الجاري.