https://sputnikarabic.ae/20230730/إيكواس-تعلن-فرض-عقوبات-على-النيجر-1079566696.html
"إيكواس" تعلن فرض عقوبات على النيجر
"إيكواس" تعلن فرض عقوبات على النيجر
أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" فرض عقوبات على النيجر، تشمل إغلاق المجال الجوي لدولها أمام النيجر وتعليق التبادلات التجارية معها، على خلفية... 30.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-30T12:54+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقال رئيس مفوضية مجموعة إيكواس عمر عليو تواري، خلال اجتماع لممثلي المجموعة بحضور رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي، "الرئيس محمد بازوم يظل هو الرئيس الشرعي للنيجر، وندعو السلطات إلى إعادة النظام الدستوري خلال أسبوع".وتضم "إيكواس" 15 دولة هي الرأس الأخضر وغامبيا وغينيا وغينيا بيساو وليبيريا ومالي والسنغال وسيراليون وبنين وبوركينا فاسو وغانا وساحل العاج والنيجر ونيجيريا وتوغو.وفي وقت سابق، أعلن عسكريون في جيش النيجر، عزل رئيس البلاد، محمد بازوم، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجوال.وأعلن جيش النيجر في بيان "دعم الانقلاب" وحذر من أن "أي تدخل عسكري خارجي من أي طرف، ستكون له عواقب وخيمة لا يمكن السيطرة عليها، ويؤدي إلى فوضى في البلاد".وقبل قمة اليوم، أصدر القادة العسكريون في النيجر بيانا عبر شاشات التلفزيون الرسمي مساء أمس حذروا فيه من أي تدخل عسكري في بلادهم.يذكر أن الاتحاد الأوروبي وفرنسا، قد أعلنا أمس، وقف الدعم المالي المقدم للنيجر، كما تعهدت الولايات المتحدة باستعادة النظام الدستوري بعدما أعلن قادة عسكريون الأسبوع الماضي الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد بازوم.
https://sputnikarabic.ae/20230730/آلاف-المتظاهرين-في-النيجر-يرفعون-العلم-الروسي-على-سفارة-فرنسا-ويهتفون-باسم-بوتين-1079565788.html
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أخبار النيجر, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أفريقيا
أخبار النيجر, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أفريقيا
"إيكواس" تعلن فرض عقوبات على النيجر
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أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" فرض عقوبات على النيجر، تشمل إغلاق المجال الجوي لدولها أمام النيجر وتعليق التبادلات التجارية معها، على خلفية الانقلاب العسكري.
القاهرة - سبوتنيك. وقال رئيس مفوضية مجموعة إيكواس
عمر عليو تواري، خلال اجتماع لممثلي المجموعة بحضور رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي، "الرئيس محمد بازوم يظل هو الرئيس الشرعي للنيجر، وندعو السلطات إلى إعادة النظام الدستوري خلال أسبوع".
وأضاف تواري أن "إيكواس فرضت عقوبات على النيجر تشمل "إغلاق المجال الجوي، وتعليق التبادلات التجارية مع المجموعة، بالإضافة إلى تجميد أصول النيجر في البنك المركزي لدول غرب أفريقيا".
وأكد أنه سيتم أيضا تجميد أصول وفرض حظر السفر على المسؤولين العسكريين الضالعين في الانقلاب وأفراد عائلاتهم، والمدنيين الذين سيشاركون في أي حكومة يؤسسها هؤلاء المسؤولون العسكريون.
وتضم "إيكواس" 15 دولة هي الرأس الأخضر وغامبيا وغينيا وغينيا بيساو وليبيريا ومالي والسنغال وسيراليون وبنين وبوركينا فاسو وغانا وساحل العاج والنيجر ونيجيريا وتوغو.
وفي وقت سابق، أعلن عسكريون في جيش النيجر، عزل رئيس البلاد، محمد بازوم
، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجوال.
وأعلن جيش النيجر في بيان "دعم الانقلاب" وحذر من أن "أي تدخل عسكري خارجي من أي طرف، ستكون له عواقب وخيمة لا يمكن السيطرة عليها، ويؤدي إلى فوضى في البلاد".
وقبل قمة اليوم، أصدر القادة العسكريون في النيجر بيانا عبر شاشات التلفزيون الرسمي مساء أمس حذروا فيه من أي تدخل عسكري في بلادهم.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي
وفرنسا
، قد أعلنا أمس، وقف الدعم المالي المقدم للنيجر، كما تعهدت الولايات المتحدة
باستعادة النظام الدستوري بعدما أعلن قادة عسكريون الأسبوع الماضي الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد بازوم.