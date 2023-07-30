https://sputnikarabic.ae/20230730/وزارة-الدفاع-الروسية-إحباط-هجوم-إرهابي-أوكراني-بـ3-طائرات-مسيرة-على-موسكو--عاجل-1079556167.html
وزارة الدفاع الروسية: إحباط هجوم إرهابي أوكراني بـ3 طائرات مسيرة على موسكو -عاجل
وزارة الدفاع الروسية: إحباط هجوم إرهابي أوكراني بـ3 طائرات مسيرة على موسكو -عاجل
قالت وزارة الدفاع الروسية، في ساعة مبكرة اليوم الأحد، إن نظام كييف حاول تنفيذ هجوم إرهابي على أهداف في موسكو بثلاث طائرات مسيرة. 30.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-30T02:32+0000
2023-07-30T02:32+0000
2023-07-30T02:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وزارة الدفاع الروسية
أخبار أوكرانيا
روسيا
طائرة مسيرة
موسكو
محافظ موسكو
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وأضافت الدفاع الروسية، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرة مسيرة، وتم تحييد الطائرتين الأخرتين بأنظمة الحرب الإلكترونية.ولفت الدفاع الروسية، إلى أن الطائرة الأوكرانية المسيرة التي دمرتها وسائط الدفاع الجوي سقطت فوق أودينتسوفو، في منطقة موسكو.وكان عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرغي سوبيانين، أعلن في ساعة مبكرة اليوم، أن قوات الدفاع الروسية اعترضت طائرة مسيرة حاولت الهجوم على موسكو.وقال سوبيانين، "طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت العاصمة الروسية ليلاً". مضيفا أن واجهات برجين من مكاتب المدينة تضررت بشكل طفيف.وكشف عمدة موسكو أنه لم يكن هناك ضحايا أو جرحى جراء الهجوم.ويوم الجمعة الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن منظومة الدفاع الجوي أحبطت هجوم طائرة مسيرة على مقاطعة موسكو، ولم تحدث أي أضرار أو إصابات.وفي بداية يوليو/ تموز، تم إسقاط خمس طائرات من دون طيار أوكرانية في العاصمة الروسية، اثنتان منها في منطقة فالوييفو (سقطت في حقل فارغ)، وواحدة في منطقة كوبينكي واثنتان في نوفا موسكفا.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون). وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230730/عمدة-موسكو-طائرات-مسيرة-أوكرانية-هاجمت-العاصمة-الروسية-ليلا--عاجل-1079555912.html
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وزارة الدفاع الروسية, أخبار أوكرانيا, روسيا, طائرة مسيرة, موسكو, محافظ موسكو
وزارة الدفاع الروسية, أخبار أوكرانيا, روسيا, طائرة مسيرة, موسكو, محافظ موسكو
وزارة الدفاع الروسية: إحباط هجوم إرهابي أوكراني بـ3 طائرات مسيرة على موسكو -عاجل
02:32 GMT 30.07.2023 (تم التحديث: 02:33 GMT 30.07.2023) تابعنا عبر
يتبع
قالت وزارة الدفاع الروسية، في ساعة مبكرة اليوم الأحد، إن نظام كييف حاول تنفيذ هجوم إرهابي على أهداف في موسكو بثلاث طائرات مسيرة.
وأضافت الدفاع الروسية، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرة مسيرة، وتم تحييد الطائرتين الأخرتين بأنظمة الحرب الإلكترونية.
ولفت الدفاع الروسية، إلى أن الطائرة الأوكرانية المسيرة التي دمرتها وسائط الدفاع الجوي
سقطت فوق أودينتسوفو، في منطقة موسكو.
وكشفت أن الطائرتين الأخريين اللتين أسقطتا بواسطة الحرب الإلكترونية فقدا السيطرة وتحطمتا على أراضي مجمع مباني غير سكنية في مدينة موسكو.
وكان عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرغي سوبيانين، أعلن في ساعة مبكرة اليوم، أن قوات الدفاع الروسية اعترضت طائرة مسيرة حاولت الهجوم على موسكو.
وقال سوبيانين، "طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت العاصمة الروسية ليلاً". مضيفا أن واجهات برجين من مكاتب المدينة تضررت بشكل طفيف.
وكشف عمدة موسكو أنه لم يكن هناك ضحايا أو جرحى جراء الهجوم.
ويوم الجمعة الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن منظومة الدفاع الجوي أحبطت هجوم طائرة مسيرة على مقاطعة موسكو، ولم تحدث أي أضرار أو إصابات.
وفي بداية يوليو/ تموز، تم إسقاط خمس طائرات من دون طيار أوكرانية في العاصمة الروسية، اثنتان منها في منطقة فالوييفو (سقطت في حقل فارغ)، وواحدة في منطقة كوبينكي واثنتان في نوفا موسكفا.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية
العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.