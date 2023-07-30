https://sputnikarabic.ae/20230730/لبنان-يطالب-بوقف-الخروقات-الإسرائيلية-ويقول-إن-خيمة-حزب-الله-في-أرض-لبنانية-1079573104.html

لبنان يطالب بوقف الخروقات الإسرائيلية ويقول إن خيمة "حزب الله" في أرض لبنانية

لبنان يطالب بوقف الخروقات الإسرائيلية ويقول إن خيمة "حزب الله" في أرض لبنانية

أكد وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عبد الله بو حبيب، عدم "اعتبار خيمة "حزب الله" في مزارع شبعا خروقات"، مؤكدا أن هذه "أرض لبنانية". 30.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-30T17:00+0000

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وطالب بو حبيب، خلال مقابلة تليفزيونية، "بوقف الخروقات الإسرائيلية، مشيرا إلى "ما تقوم به إسرائيل من تعديات جوا وبحرا وبرا وضرب سوريا عبر الأجواء اللبنانية".ولفت إلى كلام الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله، حول التواجد الصهيوني في شمال الغجر والحديث عن إزالة الخيمة، مشيرًا إلى أن "هذا موقفنا أيضًا، فلن نقوم بوقف أي تجاوزات، إن كانت تسمى تجاوزات، قبل تنفيذ إسرائيل القرار 1701".وكشف وزير الخارجية أنّ "سفراء الدول الخمس (أمريكا، فرنسا، قطر، السعودية، ومصر) جاؤوا ليتحدثوا مع لبنان عن الخيمة في مزارع شبعا، وكان جوابنا أنّ "الحديث يجب أن يكون عن احتلال مزارع شبعا اللبنانية لا عن الخيمة فيها".وأكد بو حبيب أنّ "الدولة اللبنانية لا تريد منع قوات "اليونيفيل" من القيام بجولات في الجنوب"، مشددا على ضرورة وجود تنسيق لهذه الجولات مع الجيش اللبناني، نظرا إلى التوتر الذي قد يحدث مع أبناء المنطقة.وطالب وزير الخارجية اللبناني، "قوات "اليونيفيل" بأن تجري الاجتماعات الثلاثية لإظهار الحدود بين لبنان وفلسطين، لأنّ الأمور اليوم شائكة بين الخط الـ23 وخط الهدنة والخط الأزرق".وتحتج إسرائيل على قيام "حزب الله" اللبناني بنصب خيمة على الحدود، منذ يونيو/ حزيران الماضي، وطالبت بإزالتها، فيما يقول لبنان إن الخيمة داخل الأراضي اللبنانية، مطالبًا إسرائيل بالانسحاب من الجزء اللبناني الذي تسيطر عليه من قرية الغجر.وفي وقت سابق، قال الجيش الإسرائيلي إنه تعامل مع عناصر من "حزب الله" حاولوا استهداف السياج الحدودي بين البلدين. ونشر شريطا مصورا يظهر انفجار ما بدا أنها قنبلة، على مسافة قريبة جدا من 4 أشخاص على الحدود، ركضوا بعد ذلك داخل الأراضي اللبنانية.وقدم لبنان شكوى رسمية إلى الأمم المتحدة حول "تكريس الجانب الإسرائيلي احتلاله الكامل واستكمال ضم الجزء الشمالي اللبناني لبلدة الغجر الممتد على خراج بلدة الماري"، وفق بيان للخارجية اللبنانية، بعد أيام من إنشاء الجيش الإسرائيلي سياجًا شائكًا حول المنطقة، وصفه لبنان بأنه "خرق خطير ومحاولة ضم القرية" لإسرائيل.كما دعا "حزب الله"، في الآونة الأخيرة، الدولة اللبنانية إلى التحرك لمنع تثبيت احتلال إسرائيل للقسم اللبناني من قرية الغجر الحدودية الصغيرة، والتي تحتل إسرائيل جزءا منها، منذ حرب 5 يونيو 1967.

https://sputnikarabic.ae/20230730/نتنياهو-بشأن-تهديدات-نصر-الله-لا-يمكن-أن-يضعنا-تحت-الاختبار-1079561255.html

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