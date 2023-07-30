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وزارة الدفاع الروسية: إحباط هجوم إرهابي أوكراني بـ3 طائرات مسيرة على موسكو -عاجل
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230730/عمدة-موسكو-طائرات-مسيرة-أوكرانية-هاجمت-العاصمة-الروسية-ليلا--عاجل-1079555912.html
عمدة موسكو: طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت العاصمة الروسية ليلا
عمدة موسكو: طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت العاصمة الروسية ليلا
أعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرغي سوبيانين، في ساعة مبكرة اليوم الأحد، أن قوات الدفاع الروسية اعترضت طائرة مسيرة حاولت الهجوم على موسكو. 30.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-30T01:34+0000
2023-07-30T02:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
موسكو
محافظ موسكو
طائرة مسيرة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال سوبيانين، "طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت العاصمة الروسية ليلاً". مضيفا أن واجهات برجين من مكاتب المدينة تضررت بشكل طفيف.ويوم الجمعة الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن منظومة الدفاع الجوي أحبطت هجوم طائرة مسيرة على مقاطعة موسكو، ولم تحدث أي أضرار أو إصابات.وفي بداية يوليو/ تموز، تم إسقاط خمس طائرات من دون طيار أوكرانية في العاصمة الروسية، اثنتان منها في منطقة فالوييفو (سقطت في حقل فارغ)، وواحدة في منطقة كوبينكي واثنتان في نوفا موسكفا.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون). وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230728/الدفاع-الروسية-الطائرة-المسيرة-المستخدمة-في-الهجوم-على-موسكو-دمرت-باستخدام-وسائل-الدفاع-الجوي-1079491039.html
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موسكو, محافظ موسكو, طائرة مسيرة, روسيا, أخبار أوكرانيا
موسكو, محافظ موسكو, طائرة مسيرة, روسيا, أخبار أوكرانيا

عمدة موسكو: طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت العاصمة الروسية ليلا

01:34 GMT 30.07.2023 (تم التحديث: 02:02 GMT 30.07.2023)
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الانتقال إلى بنك الصورإسقاط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين في حي بروسبيكت ليخاتشوفا، وإحباط ههجوم على العاصمة الروسية موسكو
إسقاط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين في حي بروسبيكت ليخاتشوفا، وإحباط ههجوم على العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2023
© Sputnik . Pavel Bednyakov
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أعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرغي سوبيانين، في ساعة مبكرة اليوم الأحد، أن قوات الدفاع الروسية اعترضت طائرة مسيرة حاولت الهجوم على موسكو.
وقال سوبيانين، "طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت العاصمة الروسية ليلاً". مضيفا أن واجهات برجين من مكاتب المدينة تضررت بشكل طفيف.
وكشف عمدة موسكو أنه لم يكن هناك ضحايا أو جرحى جراء الهجوم.
ويوم الجمعة الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن منظومة الدفاع الجوي أحبطت هجوم طائرة مسيرة على مقاطعة موسكو، ولم تحدث أي أضرار أو إصابات.
وفي بداية يوليو/ تموز، تم إسقاط خمس طائرات من دون طيار أوكرانية في العاصمة الروسية، اثنتان منها في منطقة فالوييفو (سقطت في حقل فارغ)، وواحدة في منطقة كوبينكي واثنتان في نوفا موسكفا.
العلم الروسي على مبنى وزارة الدفاع الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: الطائرة المسيرة المستخدمة في الهجوم على موسكو دمرت باستخدام وسائل الدفاع الجوي
28 يوليو, 03:27 GMT
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).

وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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