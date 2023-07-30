https://sputnikarabic.ae/20230730/عمدة-موسكو-طائرات-مسيرة-أوكرانية-هاجمت-العاصمة-الروسية-ليلا--عاجل-1079555912.html
عمدة موسكو: طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت العاصمة الروسية ليلا
عمدة موسكو: طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت العاصمة الروسية ليلا
أعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرغي سوبيانين، في ساعة مبكرة اليوم الأحد، أن قوات الدفاع الروسية اعترضت طائرة مسيرة حاولت الهجوم على موسكو. 30.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-30T01:34+0000
2023-07-30T01:34+0000
2023-07-30T02:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
موسكو
محافظ موسكو
طائرة مسيرة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال سوبيانين، "طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت العاصمة الروسية ليلاً". مضيفا أن واجهات برجين من مكاتب المدينة تضررت بشكل طفيف.ويوم الجمعة الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن منظومة الدفاع الجوي أحبطت هجوم طائرة مسيرة على مقاطعة موسكو، ولم تحدث أي أضرار أو إصابات.وفي بداية يوليو/ تموز، تم إسقاط خمس طائرات من دون طيار أوكرانية في العاصمة الروسية، اثنتان منها في منطقة فالوييفو (سقطت في حقل فارغ)، وواحدة في منطقة كوبينكي واثنتان في نوفا موسكفا.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون). وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230728/الدفاع-الروسية-الطائرة-المسيرة-المستخدمة-في-الهجوم-على-موسكو-دمرت-باستخدام-وسائل-الدفاع-الجوي-1079491039.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
موسكو, محافظ موسكو, طائرة مسيرة, روسيا, أخبار أوكرانيا
موسكو, محافظ موسكو, طائرة مسيرة, روسيا, أخبار أوكرانيا
عمدة موسكو: طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت العاصمة الروسية ليلا
01:34 GMT 30.07.2023 (تم التحديث: 02:02 GMT 30.07.2023) تابعنا عبر
أعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرغي سوبيانين، في ساعة مبكرة اليوم الأحد، أن قوات الدفاع الروسية اعترضت طائرة مسيرة حاولت الهجوم على موسكو.
وقال سوبيانين، "طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت العاصمة الروسية ليلاً". مضيفا أن واجهات برجين من مكاتب المدينة تضررت
بشكل طفيف.
وكشف عمدة موسكو أنه لم يكن هناك ضحايا أو جرحى جراء الهجوم.
ويوم الجمعة الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن منظومة الدفاع الجوي أحبطت هجوم طائرة مسيرة على مقاطعة موسكو، ولم تحدث أي أضرار أو إصابات.
وفي بداية يوليو/ تموز، تم إسقاط خمس طائرات من دون طيار أوكرانية في العاصمة الروسية، اثنتان منها في منطقة فالوييفو (سقطت في حقل فارغ)، وواحدة في منطقة كوبينكي واثنتان في نوفا موسكفا.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية
العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.