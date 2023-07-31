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الخارجية: روسيا وبيلاروسيا تعملان على إنشاء مراكز تدريب قتالية مشتركة
https://sputnikarabic.ae/20230731/الخارجية-الروسية-المصادقة-على-اتفاق-بين-موسكو-ومينسك-حول-إنشاء-مراكز-تدريب-قتالي-للعسكريين-1079577404.html
الخارجية: روسيا وبيلاروسيا تعملان على إنشاء مراكز تدريب قتالية مشتركة
الخارجية: روسيا وبيلاروسيا تعملان على إنشاء مراكز تدريب قتالية مشتركة
أعلن مدير القسم الثاني لدول رابطة الدول المستقلة في وزارة الخارجية الروسية، أليكسي بوليشيوك، أنه في الوقت الحالي تتم عملية مصادقة اتفاق روسي-بيلاروسي حول إنشاء... 31.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-31T03:22+0000
2023-07-31T03:23+0000
الخارجية الروسية
أخبار بيلاروسيا اليوم
روسيا
تدريب
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موسكو – سبوتنيك. وقال بوليشيوك لوكالة سبوتنيك، "في الوقت الحالي تتم عملية مصادقة اتفاق روسي-بيلاروسي حول إنشاء وعمل مراكز التدريب القتالي المشترك للعسكريين. لقد صادق الجانب البيلاروسي عليه في يوليو/تموز".
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الخارجية الروسية, أخبار بيلاروسيا اليوم, روسيا, تدريب
الخارجية الروسية, أخبار بيلاروسيا اليوم, روسيا, تدريب

الخارجية: روسيا وبيلاروسيا تعملان على إنشاء مراكز تدريب قتالية مشتركة

03:22 GMT 31.07.2023 (تم التحديث: 03:23 GMT 31.07.2023)
© Sputnik . WASIM SULIMANبناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو
بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2023
© Sputnik . WASIM SULIMAN
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يتبع
أعلن مدير القسم الثاني لدول رابطة الدول المستقلة في وزارة الخارجية الروسية، أليكسي بوليشيوك، أنه في الوقت الحالي تتم عملية مصادقة اتفاق روسي-بيلاروسي حول إنشاء مراكز التدريب القتالي للعسكريين من جميع أنواع القوات.
موسكو – سبوتنيك. وقال بوليشيوك لوكالة سبوتنيك، "في الوقت الحالي تتم عملية مصادقة اتفاق روسي-بيلاروسي حول إنشاء وعمل مراكز التدريب القتالي المشترك للعسكريين. لقد صادق الجانب البيلاروسي عليه في يوليو/تموز".
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