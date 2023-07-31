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https://sputnikarabic.ae/20230731/كمية-النفط-التي-تنتجها-دول-الشرق-الأوسط-1079584944.html
كمية النفط التي تنتجها دول الشرق الأوسط
كمية النفط التي تنتجها دول الشرق الأوسط
يعتبر النفط من السلع الرئيسية في العالم. أعد فريق "سبوتنيك" رسمًا بيانيًا حول كمية النفط التي تنتجها دول الشرق الأوسط مقارنة بدول العالم الرائدة في الإنتاج. 31.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-31T08:59+0000
2023-07-31T08:59+0000
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انفوجرافيك, инфографика, اقتصاد, أسعار النفط اليوم, اتفاق دول أوبك حول تخفيض إنتاج النفط, سوق النفط
انفوجرافيك, инфографика, اقتصاد, أسعار النفط اليوم, اتفاق دول أوبك حول تخفيض إنتاج النفط, سوق النفط

كمية النفط التي تنتجها دول الشرق الأوسط

08:59 GMT 31.07.2023
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يعتبر النفط من السلع الرئيسية في العالم. أعد فريق "سبوتنيك" رسمًا بيانيًا حول كمية النفط التي تنتجها دول الشرق الأوسط مقارنة بدول العالم الرائدة في الإنتاج.
كمية النفط التي تنتجها دول الشرق الأوسط - سبوتنيك عربي
كمية النفط التي تنتجها دول الشرق الأوسط - سبوتنيك عربي
شاهد أيضا - كم عدد السنوات المتبقية لدول الشرقين الأوسط والأدنى ليكفيها نفطها؟
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