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Танк Т-90М Прорыв подразделений ЦВО ВС РФ уходит на выполнение боевой задачи на Краснолиманском направлении в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230801/غيراسيموف-يوعز-للقوات-الروسية-بتوجيه-ضربات-استباقية-للجيش-الأوكراني--1079647378.html
رئيس أركان الجيش الروسي يوعز بتوجيه ضربات استباقية للقوات الأوكرانية
رئيس أركان الجيش الروسي يوعز بتوجيه ضربات استباقية للقوات الأوكرانية
أفادت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الثلاثاء، أن رئيس أركان القوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، أوعز، أثناء تفقده لمركز القيادة الأمامي في اتجاه... 01.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-01T04:26+0000
2023-08-01T04:31+0000
غيراسيموف
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقالت الوزارة في بيان: "أثناء تفقده مركز القيادة الأمامي في اتجاه زابوروجيه، لفت رئيس أركان القوات الروسية الانتباه إلى التعرف على العدو في الوقت المناسب، وتوجيه ضربات استبقاية إليه، وتنفيذ الاشتباك الناري القائم على الردع".وتفقد رئيس أركان القوات المسلحة الروسية، اليوم الثلاثاء، موقع القيادة الامامية لتجمع القوات الروسية في اتجاه زابوروجيه.وبحسب ما أفادت به وزارة الدفاع الروسية: "خلال العمل في منطقة العمليات العسكرية الخاصة، قام رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، بزيارة موقع القيادة الامامية لتجمع القوات الروسية في اتجاه زابوروجيه".وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230801/رئيس-أركان-الجيش-الروسي-يتفقد-الوحدات-العسكرية-الروسية-في-مقاطعة-زابوروجيه-1079647201.html
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غيراسيموف, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
غيراسيموف, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

رئيس أركان الجيش الروسي يوعز بتوجيه ضربات استباقية للقوات الأوكرانية

04:26 GMT 01.08.2023 (تم التحديث: 04:31 GMT 01.08.2023)
© Sputnik . Alexey Nikolsky / الانتقال إلى بنك الصورفاليري غيراسيموف
فاليري غيراسيموف - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2023
© Sputnik . Alexey Nikolsky
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حصري
أفادت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الثلاثاء، أن رئيس أركان القوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، أوعز، أثناء تفقده لمركز القيادة الأمامي في اتجاه زابوروجيه، بتوجيه ضربات استباقية للقوات الأوكرانية.
وقالت الوزارة في بيان: "أثناء تفقده مركز القيادة الأمامي في اتجاه زابوروجيه، لفت رئيس أركان القوات الروسية الانتباه إلى التعرف على العدو في الوقت المناسب، وتوجيه ضربات استبقاية إليه، وتنفيذ الاشتباك الناري القائم على الردع".
وتفقد رئيس أركان القوات المسلحة الروسية، اليوم الثلاثاء، موقع القيادة الامامية لتجمع القوات الروسية في اتجاه زابوروجيه.
وبحسب ما أفادت به وزارة الدفاع الروسية: "خلال العمل في منطقة العمليات العسكرية الخاصة، قام رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، بزيارة موقع القيادة الامامية لتجمع القوات الروسية في اتجاه زابوروجيه".
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
رئيس هيئة الأركان العامة الروسية فاليري غيراسيموف - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رئيس أركان الجيش الروسي يتفقد القوات الروسية في مقاطعة زابوروجيه... فيديو
03:48 GMT
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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Военнослужащий РФ стреляет из гаубицы Д-30 агитационным снарядом с листовками - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:27 GMT
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