https://sputnikarabic.ae/20230801/الكرملين-يتحدث-عن-مناقشة-فروق-دقيقة-لدى-بريكس-حول-توسع-المجموعة-1079663377.html

الكرملين يتحدث عن مناقشة "فروق دقيقة" لدى "بريكس" حول توسع المجموعة

الكرملين يتحدث عن مناقشة "فروق دقيقة" لدى "بريكس" حول توسع المجموعة

صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، في إطار مجموعة بريكس، أن هناك فروق دقيقة من حيث توسيع الاتحاد، سيتم مناقشتها خلال القمة. 01.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-01T10:21+0000

2023-08-01T10:21+0000

2023-08-01T10:21+0000

العالم

روسيا

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قال بيسكوف: "في إطار بريكس، هناك بعض الفروق الدقيقة بين الأعضاء حول موضوع التوسع، وكل هذه الفروق، بالطبع، ستتم مناقشتها خلال القمة المقبلة، وإن رؤساء الدول سيتحدثون خلال القمة عن مواقفهم".أعلنت "بريكس"، في عام 2022، أنها ستزيد عدد الدول الأعضاء لجعل المنظمة أكثر شمولاً. وقد أعربت 19 دولةً على الأقل عن رغبتها في الانضمام إلى الكتلة الاقتصادية، بما في ذلك الأرجنتين وإيران والجزائر وتونس وتركيا والمملكة العربية السعودية ومصر.وطلبت 13 دولةً رسميًا أن تصبح أعضاء في بريكس، وست بلدان أخرى بشكل غير رسمي، والدولة العشرون يمكن أن تكون فنزويلا.كما قال سفير جنوب أفريقيا في موسكو، مزوفوكيلي ماكيتوكا، لـ"سبوتنيك"، ترحب جميع دول الاتحاد بالتوسع، لكن من الضروري تحديد طرق قبول الأعضاء الجدد، ويجب اتخاذ قرار جماعي في هذه القضية.قمة "بريكس"، التي ستعقد في جوهانسبرغ، يومي 22 و24 أغسطس/ آب، سيحضرها قادة الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، وسيمثل روسيا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه سيشارك في القمة عبر تقنية "فيديو كونفيرونس".

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